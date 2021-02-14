Güvenlik
Microsoft on yılı aşkındır devam eden Defender sorunun çözdü
Microsoft, yaklaşık on iki yıldır Microsoft Defender (önceden Windows Defender) antivirüs programını etkileyen hatayı çözümledi. CVE-2021-24092 isimli sorun Windows 7’den Windows 10’a kadar işletim sistemlerine sahip birçok bilgisayarı etkiliyor.
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Güvenlik araştırmacıları SentinelOne tarafından geçen senenin sonlarında bulunan sorun; Microsoft Defender sistem dosyalarına kötü amaçlı kod yerleştirme saldırılarını kolaylaşıyordu. Bunu da Defender programının kötü amaçlı dosyaları iyi huylu dosyalarla değiştirme özelliğini kullanarak yapıyordu. Öyle ki Defender, yeni oluşturulan dosyaları denetlemediği için saldırganlar yanlış dosyaların silineceği veya çalıştırılmaya devam edeceği bir sistem kurabiliyorlardı.
Microsoft’a göre sadece Windows 10 üzerinde yaklaşık bir milyardan fazla Defender kullanıcısı mevcut. Dolayısıyla uzun zamandır mevcut olan bu hata bazı endişelere de yol açmış durumda idi.
Ama neyse ki bu açığın kullanıldığına dair herhangi bir kanıt yok. Buna rağmen SentinelOne tarafından da belirtildiğine göre; yakın zamanda çoğunluğa duyurulduğundan dolayı saldırganların bunu kullanmayı denemeleri de olası. Programa yeni gelen güncelleme de tam olarak bunu çözmeye çalışıyor.
Microsoft tarafından gelen bu güncellemeyi iş yerlerinin kullandıkları yazılımlardan dolayı unutma ihtimali daha az olsa da, programın 2009 versiyonundan beri devam eden bu hatanın daha eski işletim sistemlerini çalıştıran kişilerin gözünden kaçabilme ihtimalinin de sözü geçiyor. Bu nedenle programlarının korunaklı olup olmadığı bilgisi için; kullanıcıların Microsoft Defender güncellemelerini kendilerinin kontrol etmeleri daha sağlıklı gibi gözüküyor.
Güncelleme
Windows 10 webcam kullanımını daha güvenli hale getirebilir
Windows 10, görünüşe göre yakın zamanda daha güvenli webcam kullanımı için bir güncelleme alacak. Öyle ki Microsoft; kameranın kullanımda olduğunu ve hangi uygulamanın kullandığını bildiren yeni bir ayar üzerinde çalışıyor.
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Buna göre Webcam kamerası kullanımda olduğu zaman görev çubuğunda bir simge belirip kullanıcıyı uyaracak. Sonrasında kullanıcının çıkan simgenin üzerine imlecini getirmesi durumunda ise; webcam kamerasını anlık olarak kullanan bütün uygulamaların bir listesi belirecek. Yani işlev görünüşe göre Windows 10 sisteminin mikrofon kullanımında kullanıcıyı uyarmasıyla benzer şekilde çalışacak.
Windows Latest tarafından gelen bilgilere göre ise; yeni özellik şu anda Windows 10X işletim sisteminin test versiyonlarında denemeye tabi tutuluyor. Ama aynı zamanda normal Windows 10 işletim sistemi versiyonlarına da gelmesi planların içerisinde yer alıyor.
Günlük kullanımlarda webcam kullanımı durumunda bilgi verilmesi kullanışlı bir işlev olacak gibi duruyor. Özellikle de bugünlerde olduğu gibi gün içerisinde birden fazla video görüşmesi yapılıyorsa.
Bu şekilde kameranın açık ve görüntüyü iletiyor olduğunun bilinmesi kullanıcı için pratiklik açısından yarar sağlayabilir. Onun dışında bu yeni işlevin bilinmeyen veya kötü amaçlı bir uygulamanın kullanıcının haberi olmadan kameraya ulaşması durumunda da uyarı gösterebileceğinden dolayı önem teşkil edebileceğini belirtelim.
Her ne kadar bazı webcamler kullanımda oldukları zaman LED ışıkları kullanıcıyı uyarsalar da bunun kaçırılması çok kolay olabiliyor. Aynı zamanda tabii ki bu bildiri hangi uygulamanın kamerayı kullandığını da söylemiyor. Dolayısıyla Microsoft’un bu kullanışlı işlevi Windows 10 için yakın zamanda getirmesi muhtemel.
Chrome tarayıcısının virüs içeren popüler eklentisi kaldırıldı
Google, virüs içerdiğinin keşfedilmesinin ardından popüler bir eklentiyi Chrome Web Store üzerinden sildi. Firma aynı zamanda The Great Suspender eklentisini daha önceden yüklenen hesaplarda da devre dışı bıraktı.
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The Great Suspender Chrome üzerinde oldukça popüler bir uygulamaydı. Çünkü tarayıcının çok daha akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyordu. Bunu ise bir süredir açılmayan sekmeleri uykuya alarak ve tekrardan hızlı bir şekilde yükleyerek yapıyordu. Yani tarayıcının büyük sorunlarından biri olan RAM kullanımı azaltıyordu.
Geçen yıl eklentiyi bilinmeyen bir grup satın aldı. Sahibinin değişmesiyle birlikte de The Great Suspender eklentisinde kötü amaçlı yazılım ortaya çıktı. Öyle ki sonrasında gelen güncellemeyle birlikte eklenti, uzaktan kodla aktifleşebilen bir saldırıya açık hale geldi.
Eklentinin 7.1.8 versiyonu kötü amaçlı yazılımı içeren ilk versiyon idi. Sonrasında ise eklenti Microsoft Edge eklenti mağazasından kalktı. Chrome kullanıcıları için ise erişilmeye devam ediyordu. Çünkü gelen bir güncelleme yazılımı ortadan kaldırmıştı. Şimdi ise Google fikrini değiştirmişe benziyor ve eklentiyi listeden kaldırıyor.
Eklentinin kullanıcıları için ise bu durumla birlikte otomatik olarak kapatılan sekmelerini kaybetmeleri söz konusu. Ancak çevrimiçi topluluk kaybolan o sekmeleri geri getirmenin bir yolunu bulmuşa benziyor. Chrome üzerinden chrome://history adresine gidilmesi ve The Great Suspension eklentisiyle alakalı “klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg” aramasının yapılması durumunda bekletilen sekmelerin URL adreslerini bulmak mümkün gözüküyor.
The Great Suspender özellikle çokça sekme açan kişiler için yararlı bir kullanım sunuyordu. Ancak şimdi görünüşe göre Chrome kullanıcıları bunun için yeni yöntemler aramak durumunda kalacak.
Güvenlik
Microsoft Authenticator’a platformlar arası parola doldurma özelliği geldi
Microsoft, Authenticator yazılımına platformlar arası otomatik parola doldurma özelliği getirdi. Getirilen yeni özellik sayesinde, günlük hayattaki parolalarınızın tamamını tek bir yerden kontrol edebileceksiniz. Üstelik bu kontrolü yapabilmek için tek bir Microsoft hesabınızın olması da yeterli.
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Hepimizin günlük hayatta üye olduğu birçok web sitesi var ve bu sitelerin hepsinde de farklı farklı parolalar kullanıyoruz. Fakat bir zaman sonra bu parolaları hatırlamakta zorlanıyoruz. Bu noktadaysa imdadımıza parola yöneticisi yazılımları koşuyorlar. Hâlihazırda da pazarda 1Password, LastPass gibi popüler birçok parola yöneticisi bulunuyor.
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Ancak bu yazılımlara Microsoft’tan yeni bir rakip geldi. Microsoft, iki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması Authenticator için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan yeni güncelleme sayesinde Authenticator artık parola yöneticisi işlevi görebiliyor. Yani parolalarımızı Authenticator’un veritabanında saklayabiliyoruz.
Microsoft Authenticator uygulamasına eklenen yeni özellik, Android ve iOS kullanıcılarına şimdiden geldi. Bunun yanı sıra Microsoft, Google Chrome kullanıcıları için de özel bir “Otomatik Doldurma” uzantısı yayınladı. Bu uzantı, Chromium tabanlı bütün tarayıcılara yüklenebiliyor. Yani Chrome kullanın veya kullanmayın; Edge gibi Chromium tabanlı olan herhangi bir tarayıcıya Microsoft’un geliştirdiği uzantıyı yükleyebilirsiniz.
Microsoft Authenticator, kaydettiğiniz parolaların tamamını kendi Microsoft hesabınız ile koruyor. Yani aslında, parolalarınız sizin Microsoft hesabınıza kaydediliyor. Authenticator ise bu noktada basit bir köprü görevi görüyor diyebiliriz.
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