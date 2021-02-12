Güncelleme
Windows 10 mavi ekran hataları için acil bir güncelleme alıyor
Windows 10 bazı bilgisayarlarda Mavi Ekran sorunu veren hata için bir güncelleme aldı. Hata özellikle de Kasım 2019 güncellemesi çalıştıran bilgisayarlarda etkisini gösteriyordu. Böylelikle Microsoft, KB5001028 isimli güncellemeyi acil bir şekilde sisteme dahil ederek bu önemli sorunu çözmüş oldu.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Sorun, bazı sistemlerde güncel WPA3 güvenlik standardını kullanarak bir kablosuz ağa bağlanmaya çalışıldığında ortaya çıkıyordu. 2018 yılında yayınlanan bu en son güvenlik standardının desteklenmesi ise 2020 ortası gibi zorunlu olmuştu.
Microsoft yeni gelen güncelleme için paylaşılan yazıda, WPA3 bağlantısının denenmesi sonucu bazı cihazlarda görülen mavi ekran hatasının bu güncellemeyle birlikte çözüldüğünün altını çiziyor. Bununla beraber Windows Latest tarafından tespit edildiğine göre Microsoft; etkilenen cihazların sayısının az olduğunu da bildiriyor.
Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi çalıştıran sistemler için mavi ekran sorununun kaynağı olarak; son iki ayda gördüğümüz iki güncelleme gösteriliyor. Ki bazı sorunları giderip yeni sorunlar açabilen sistem güncellemeleri Microsoft için yeni bir sorun değil. Özellikle Windows 10 sisteminde bir süredir bu tip olaylar görülebiliyor.
Ancak dediğimiz gibi hatayı yaşan kişi sayısı oldukça az gibi. Ama yine de böyle bir sorun oldukça sinir bozucu olabilme kapasitesine sahip. Dolayısıyla Microsoft’un diğer sorunlar için de sıkça getirdiği güncellemeler arasında bunun da gelmiş olması iyi bir haber diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesini alacak akıllı telefonlarının listesini paylaştı
Xiaomi, 8 Şubat’ta global tanıtımını gerçekleştirdiği MIUI 12.5 kullanıcı arayüzünü ilk etapta vereceği akıllı telefonların listesini açıkladı. Redmi ve Poco modellerinin de bulunduğu listede, ayrıca Xiaomi’nin üst düzey ve orta seviye akıllı telefonları yer alıyor.
İlgili haber: Mi 11! Xiaomi’nin Amiral Gemisi Telefonu Tanıtıldı
Xiaomi 8 Şubat’ta yaptığı etkinlikte, Mi 11 serisinin global tanıtımını gerçekleştirmişti. Fakat Xiaomi’nin tanıttığı tek şey Mi 11 serisi değil; şirket, aynı zamanda MIUI 12.5’le alakalı da bilgiler vermişti. Bunların yanında Xiaomi, MIUI 12.5 alacak telefonlar listesini de paylaştı.
Bu fiyata mutlaka kaçırmamanız gereken oyuncu laptoplarını satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz
Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre, MIUI 12.5 alacak telefonlar arasında yalnız şirketin kendi telefonları yok; ek olarak Xiaomi’nin alt markaları Redmi ve Poco modelleri de MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonlar listesinde bulunuyorlar. Güncellemeyi 2021 yılı içerisinde iki etapta cihazlarına ulaştırmayı planlayan Xiaomi, dağıtıma amiral gemisi telefonlarından başlayacak.
2021’in ikinci çeyreğinde MIUI 12.5 kullanıcı arayüz güncellemesini alması beklenen amiral gemisi cihazlar:
- Xiaomi Mi 11
- Mi 10T ve Mi 10T Pro
- Mi 10 ve Mi 10 Pro
Xiaomi, MIUI 12.5’i evvela yukarıda listelenen akıllı telefonlarına dağıtmaya başlayacağını belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde başlaması beklenen dağıtım sürecinde, bu telefonları Xiaomi’nin diğer modelleri takip edecekler.
2021’in ikinci çeyreğinin devamında MIUI 12.5 kullanıcı arayüz güncellemesini alması beklenen cihazlar:
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9 / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9S / Redmi Note 9T
- Redmi Note 8 Pro / Redmi 9
- Poco F2 Pro
- Poco X3 NFC
MIUI 12.5 BETA İNCELEDİK | Yeni sürümde neler var?
MIUI 12.5’in özellikleri
- Yeni açılış animasyonu
- Yeni süper duvar kağıtları
- Parmak izi animasyonunu değişmek için şifre girmek gerekmiyor
- Bildirim seslerinde doğa sesleri
- Süper duvar kağıtlarının enerji tüketimi düşürülmüş
- Yeni güç menüsü
- Uygulama çekmecesi artık sağ ve sola kayar şekilde dizayn edilmiş
- Ses açma kapama animasyonu
- Ekran kilitleme/açma sesi
- Açılışta simge hareketleri ve duvar kağıdı hareketi
- Şarja takıldığında çıkan ses ve animasyon
- Hızlı notlar
- Gizlilik koruması
- Fotoğraf düzenlemelerinde hareketli ve sesli efektler
Diğer tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
Google Chrome bazı eski işlemcilerde artık çalışmayacak
Chromium geliştirici ekibinin açıklamasına göre SSE3 desteği olmayan eski x86 işlemcilere olan desteğini kesecek. Yeni uygulama ise Chrome 89 ile gelecek.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 807-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Bu hamleyle Google Chrome kullanımında görülmesi beklenen değişim oldukça düşük. Çünkü bu durumun etkileyeceği işlemciler çoğunlukla Intel Core 2 Duo öncesi çipleri kapsıyor. Öyle ki 2005 sonrası işlemcileri SSE3 desteğine zaten sahip. Dolayısıyla bu durumun etkileyeceği işlemcilerin yaklaşık 15 senelik olmaları gerekiyor.
Ayrıca bu durumdan etkilenen tek sistem de Windows olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Mac, Android ve Chrome OS sistemleri zaten çalışmak için SSE3 desteği gerektiriyorlar. Onun dışında Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısının da bu değişimden etkilenmesi muhtemel.
Bu tip eski işlemcilerin neden desteğinin kesildiğiyle alakalı resmi bir açıklama gelmedi. Ama bahsettiğimiz gibi kullanıcıların büyük çoğunluğunun yeterli yenilikte işlemci sahibi olduklarını düşünürsek; desteğin kesilmesiyle gelecek olan performans artışı bu durumu haklı çıkarmaya yetecek gibi.
Böylelikle Chrome 89 versiyonundan başlayarak minimum işlemci gereksinimlerine uymayan sistemler Google Chrome kuramayacaklar. Uygulamanın açılmaya çalışılması durumunda sistem hata verecek. Bu değişimlerin uygulanacağı cihazlar ise Chrome 87’den itibaren donanım desteklerinin biteceğiyle alakalı uyarılar almaya başlayacak.
Eğer Intel Atom veya Celeron M gibi SSE3 öncesi işlemcilere sahipseniz; konuyla alakalı daha detaylı bilgi için yapılan değişikliklerin paylaşıldığı bu sayfaya bir göz atabilirsiniz.
Güncelleme
Windows 10 webcam kullanımını daha güvenli hale getirebilir
Windows 10, görünüşe göre yakın zamanda daha güvenli webcam kullanımı için bir güncelleme alacak. Öyle ki Microsoft; kameranın kullanımda olduğunu ve hangi uygulamanın kullandığını bildiren yeni bir ayar üzerinde çalışıyor.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 807-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Buna göre Webcam kamerası kullanımda olduğu zaman görev çubuğunda bir simge belirip kullanıcıyı uyaracak. Sonrasında kullanıcının çıkan simgenin üzerine imlecini getirmesi durumunda ise; webcam kamerasını anlık olarak kullanan bütün uygulamaların bir listesi belirecek. Yani işlev görünüşe göre Windows 10 sisteminin mikrofon kullanımında kullanıcıyı uyarmasıyla benzer şekilde çalışacak.
Windows Latest tarafından gelen bilgilere göre ise; yeni özellik şu anda Windows 10X işletim sisteminin test versiyonlarında denemeye tabi tutuluyor. Ama aynı zamanda normal Windows 10 işletim sistemi versiyonlarına da gelmesi planların içerisinde yer alıyor.
Günlük kullanımlarda webcam kullanımı durumunda bilgi verilmesi kullanışlı bir işlev olacak gibi duruyor. Özellikle de bugünlerde olduğu gibi gün içerisinde birden fazla video görüşmesi yapılıyorsa.
Bu şekilde kameranın açık ve görüntüyü iletiyor olduğunun bilinmesi kullanıcı için pratiklik açısından yarar sağlayabilir. Onun dışında bu yeni işlevin bilinmeyen veya kötü amaçlı bir uygulamanın kullanıcının haberi olmadan kameraya ulaşması durumunda da uyarı gösterebileceğinden dolayı önem teşkil edebileceğini belirtelim.
Her ne kadar bazı webcamler kullanımda oldukları zaman LED ışıkları kullanıcıyı uyarsalar da bunun kaçırılması çok kolay olabiliyor. Aynı zamanda tabii ki bu bildiri hangi uygulamanın kamerayı kullandığını da söylemiyor. Dolayısıyla Microsoft’un bu kullanışlı işlevi Windows 10 için yakın zamanda getirmesi muhtemel.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Kusadasi, 3 saat önce
-
Yazan: Kojiro H., 18 saat önce
-
Yazan: Rithalstt, 1 gün önce
-
Yazan: mehmett, 1 gün önce
-
Yazan: SerhatGUNEY, 1 gün önce
HBO Max’in küresel pazara gireceği açıklandı
2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!
Windows 10 mavi ekran hataları için acil bir güncelleme alıyor
Samsung’un, Galaxy S21 FE olması beklenen yeni telefonu ortaya çıktı
Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi 27-28 Mart’ta Gerçekleşiyor!
2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) nedir? Ne işe yarar?
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Hayaller Starlink Gerçekler ADSL! | Starlink Alır Mıydınız?
UZAYA BİR TÜRK GİDİYOR! | Türkiye Uzay Ajansı nedir? Milli Uzay Programı’nın tüm detayları!
2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) nedir? Ne işe yarar?
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Hayaller Starlink Gerçekler ADSL! | Starlink Alır Mıydınız?
UZAYA BİR TÜRK GİDİYOR! | Türkiye Uzay Ajansı nedir? Milli Uzay Programı’nın tüm detayları!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.