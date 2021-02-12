Windows 10 mavi ekran hataları için acil bir güncelleme alıyor

Windows 10 bazı bilgisayarlarda Mavi Ekran sorunu veren hata için bir güncelleme aldı. Hata özellikle de Kasım 2019 güncellemesi çalıştıran bilgisayarlarda etkisini gösteriyordu. Böylelikle Microsoft, KB5001028 isimli güncellemeyi acil bir şekilde sisteme dahil ederek bu önemli sorunu çözmüş oldu.

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Sorun, bazı sistemlerde güncel WPA3 güvenlik standardını kullanarak bir kablosuz ağa bağlanmaya çalışıldığında ortaya çıkıyordu. 2018 yılında yayınlanan bu en son güvenlik standardının desteklenmesi ise 2020 ortası gibi zorunlu olmuştu.

Microsoft yeni gelen güncelleme için paylaşılan yazıda, WPA3 bağlantısının denenmesi sonucu bazı cihazlarda görülen mavi ekran hatasının bu güncellemeyle birlikte çözüldüğünün altını çiziyor. Bununla beraber Windows Latest tarafından tespit edildiğine göre Microsoft; etkilenen cihazların sayısının az olduğunu da bildiriyor.

Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi çalıştıran sistemler için mavi ekran sorununun kaynağı olarak; son iki ayda gördüğümüz iki güncelleme gösteriliyor. Ki bazı sorunları giderip yeni sorunlar açabilen sistem güncellemeleri Microsoft için yeni bir sorun değil. Özellikle Windows 10 sisteminde bir süredir bu tip olaylar görülebiliyor.

Ancak dediğimiz gibi hatayı yaşan kişi sayısı oldukça az gibi. Ama yine de böyle bir sorun oldukça sinir bozucu olabilme kapasitesine sahip. Dolayısıyla Microsoft’un diğer sorunlar için de sıkça getirdiği güncellemeler arasında bunun da gelmiş olması iyi bir haber diyebiliriz.