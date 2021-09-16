Microsoft Office 2021, 5 Ekim’de Çıkıyor!

Microsoft, bugün ticari müşteriler için Microsoft Office’in bir sonraki kalıcı sürümünü piyasaya sürüyor ve 5 Ekim’de ise yeni bir Office 2021 tüketici sürümü vaat ediyor. Windows ve Mac için Microsoft Office Uzun Vadeli Hizmet Kanalı (LTSC), bugün ticari ve devlet kullanıcıları için kullanıma sunulacak ve Office’in abonelik gerektirmeyen, kilitli bir zamanlı sürümü sunacak.

Office LTSC, süreçlerin ve uygulamaların aylık olarak değiştirilemeyeceği düzenlemeye tabi sektörlerdeki işletmeler veya Office’e güvenen ve kilitli bir zaman sürümü isteyen üretim tesisleri için tasarlanmıştır. Microsoft 365’te bulunan yapay zeka ve bulut destekli özelliklerle birlikte gönderilmeyecek ve yeni özellikler de almayacak. Microsoft, Office LTSC’yi beş yıl boyunca destekleyecek ve şirket ayrıca gelecek için Office’in başka bir kalıcı sürümünü taahhüt etti.

Tüketici Office 2021 kalıcı sürümü çok benzer olacak ve özellik güncellemeleri olmadan kilitli bir zaman sürümü sunacak. Microsoft, Office 2021 için de geçerli olması gereken Office LTSC’ye aşağıdaki eklemeleri listeler:

Satır Odağı – dikkat dağınıklığını gidermek ve Word belgelerinde satır satır ilerlemek için bir okuma moduna benzer.

XLOOKUP işlevi – bir Excel çalışma sayfasında bir tablodaki veya satır satırdaki öğeleri bulmanıza yardımcı olur.

Dinamik dizi desteği – Excel’de dinamik diziler kullanan yeni işlevler.

Karanlık mod – tüm Office uygulamaları karanlık mod desteği içerecektir.

Microsoft, doğal olarak, şirketin ticari tarafta Office 365 için 300 milyondan fazla ücretli lisansa sahip olduğu hem işletmeler hem de tüketiciler için Microsoft 365’i önermektedir. Microsoft kısa süre önce hem Microsoft 365 hem de Office 365 için Mart 2022’de yürürlüğe girecek olan ilk fiyat artışını duyurmuştu.

Microsoft yaptığı açıklamada, 5 Ekim’de uygun bilgisayarlara masaüstü işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Windows 11’e ücretsiz yükseltme sunmaya başlayacağını duyurmuştu.

Aslen 1985’te piyasaya sürülen Windows, Microsoft’un işinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Mali dördüncü çeyreğinde Windows, yazılım ve donanım şirketinin toplam satışlarının %14’ünü temsil eden 6,6 milyar dolar gelir sağladı. Başarılı bir Windows 11 sürümü, satış tekeli hakkının geleceğini daha güvence altına alabilir ve bu da Azure ve Office gibi Microsoft’un işinin diğer bölümlerine fayda sağlayabilir.

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Microsoft, Office 2021 için henüz ayrıntılı fiyatlandırma yapmadı, ancak şirket, Windows 11’in piyasaya sürüldüğü aynı gün olan 5 Ekim’de genel kullanıma sunulacağını söylüyor. Office 2021 özellikleri ve fiyatlandırması hakkında daha fazla ayrıntı yakında gelecektir.

Kaynak: The Verge, HWP