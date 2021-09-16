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Microsoft Office 2021, 5 Ekim’de Çıkıyor!
Microsoft, bugün ticari müşteriler için Microsoft Office’in bir sonraki kalıcı sürümünü piyasaya sürüyor ve 5 Ekim’de ise yeni bir Office 2021 tüketici sürümü vaat ediyor. Windows ve Mac için Microsoft Office Uzun Vadeli Hizmet Kanalı (LTSC), bugün ticari ve devlet kullanıcıları için kullanıma sunulacak ve Office’in abonelik gerektirmeyen, kilitli bir zamanlı sürümü sunacak.
Office LTSC, süreçlerin ve uygulamaların aylık olarak değiştirilemeyeceği düzenlemeye tabi sektörlerdeki işletmeler veya Office’e güvenen ve kilitli bir zaman sürümü isteyen üretim tesisleri için tasarlanmıştır. Microsoft 365’te bulunan yapay zeka ve bulut destekli özelliklerle birlikte gönderilmeyecek ve yeni özellikler de almayacak. Microsoft, Office LTSC’yi beş yıl boyunca destekleyecek ve şirket ayrıca gelecek için Office’in başka bir kalıcı sürümünü taahhüt etti.
Tüketici Office 2021 kalıcı sürümü çok benzer olacak ve özellik güncellemeleri olmadan kilitli bir zaman sürümü sunacak. Microsoft, Office 2021 için de geçerli olması gereken Office LTSC’ye aşağıdaki eklemeleri listeler:
- Satır Odağı – dikkat dağınıklığını gidermek ve Word belgelerinde satır satır ilerlemek için bir okuma moduna benzer.
- XLOOKUP işlevi – bir Excel çalışma sayfasında bir tablodaki veya satır satırdaki öğeleri bulmanıza yardımcı olur.
- Dinamik dizi desteği – Excel’de dinamik diziler kullanan yeni işlevler.
- Karanlık mod – tüm Office uygulamaları karanlık mod desteği içerecektir.
Microsoft, doğal olarak, şirketin ticari tarafta Office 365 için 300 milyondan fazla ücretli lisansa sahip olduğu hem işletmeler hem de tüketiciler için Microsoft 365’i önermektedir. Microsoft kısa süre önce hem Microsoft 365 hem de Office 365 için Mart 2022’de yürürlüğe girecek olan ilk fiyat artışını duyurmuştu.
Microsoft yaptığı açıklamada, 5 Ekim’de uygun bilgisayarlara masaüstü işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Windows 11’e ücretsiz yükseltme sunmaya başlayacağını duyurmuştu.
Aslen 1985’te piyasaya sürülen Windows, Microsoft’un işinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Mali dördüncü çeyreğinde Windows, yazılım ve donanım şirketinin toplam satışlarının %14’ünü temsil eden 6,6 milyar dolar gelir sağladı. Başarılı bir Windows 11 sürümü, satış tekeli hakkının geleceğini daha güvence altına alabilir ve bu da Azure ve Office gibi Microsoft’un işinin diğer bölümlerine fayda sağlayabilir.
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Microsoft, Office 2021 için henüz ayrıntılı fiyatlandırma yapmadı, ancak şirket, Windows 11’in piyasaya sürüldüğü aynı gün olan 5 Ekim’de genel kullanıma sunulacağını söylüyor. Office 2021 özellikleri ve fiyatlandırması hakkında daha fazla ayrıntı yakında gelecektir.
Kaynak: The Verge, HWP
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Akıllı Telefonlar
VIVO V21 vs Mate 40 Pro vs Galaxy S20 FE vs realme 7 | Ön Kamerada OIS Ne İşe Yarar?
VIVO V21 serisiyle birlikte V21 modelinde ön kamerada ciddi yenilikler getirdi. Orta-üst segment bir telefon olmasına rağmen ön kamerasında hem OIS hem de karanlık ortamlarda sizi aydınlatabilmesi için çift LED spot lambası bulunuyor. Bu sayede hangi ortamda olursanız olun kesinliği yüksek, detayları bol ve aydınlık fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.
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Ayrıca OIS ile birlikte Anti-Sarsıntı modunu aktif ettiğinizde ön kameradaki etkisi diğer telefonlara kıyasla çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu videodaki telefonlardan farkını koyan V21 hem 44MP ön kamerasının etkisini hem de OIS ile birlik çekilen videoların kalitesini diğer telefonlardan rahat bir şekilde ayırabiliyoruz. Ek olarak bir fotoğrafta ve videoda aranan en önemli noktalardan birisinin renk doğruluğu olduğunu hesaba katarsak VIVO V21 burada çok iyi bir iş başarıyor.
Biz de VIVO V21’in sunduğu ön kamera özelliklerini sizlere daha iyi bir biçimde anlatabilmek için üç farklı fiyat segmentindeki telefonlar ile kıyaslamasını gerçekleştirdik. Kıyaslamamızı 3000TL bandındaki realme 7, VIVO V21 ile aynı fiyat segmentinde bulunan Galaxy S20 FE ve yaklaşık 15.000 TL’lik fiyat etkine sahip olan Mate 40 Pro ile gerçekleştirdik.
Gündüz ve gece olmak üzere birçok fotoğraf ve video çekimi ile söz şimdi sizde. Sizce VIVO V21 OIS ve Spot Işığı ile diğer modellere kıyasla nasıl performans sergiliyor? Yorumlar kısmında bize görüşlerinizi bildirin. İyi seyirler…
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Basın Bülteni
OPPO Enco Serisi Kulaklıklar ile Kablosuz Bir Deneyim
OPPO kablosuz kulaklık modelleri Enco X, Enco Air ve Enco Buds müzikseverlere kablosuz bir deneyim yaşatmak için ideal ürünler olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dynaudio ile yaptığı iş birliğiyle Enco X Hi-Fi deneyimini arttıran bir performans sunarken, Enco Air kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor. Enco Buds ise net bir ses performansı sunarken, gelen aramalarda çevredeki gürültüyü azaltan Akıllı Çağrı Gürültü Azaltma özelliğiyle dikkat çekiyor.
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İçindekiler
‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı: OPPO Enco Air
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, kaliteli bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.
Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması, performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
Dynaudio ile birlikte yaratılan Hi-Fi kalitesi: OPPO Enco X
Yüksek kalitede Hi-Fi deneyimi sunan Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz.
Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan OPPO Enco X, ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırabiliyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor. Enco X’in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
Yapay zeka tabanlı gürültü azaltma teknolojisi: Enco Buds
OPPO Enco Buds, çağrı esnasında kullanılabilen yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu özellik ortam sesleri ile insan sesleri arasında ayrım yapabiliyor, gürültüyü etkili bir şekilde azaltırken dışarıdan gelen önemli konuşmaların duyulmasına imkan tanıyor. Gürültülü bir yolculukta bile, konuştuğunuz kişi yanınızdaymış gibi sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan OPPO Enco Buds, spor salonundayken, işe gidip gelirken kısacası yaşamınızın her anında size eşlik ediyor. Akıllı kulaklık tam şarjla 6 saate kadar ve şarj kutusuyla kullanıldığında 24 saate kadar dinleme imkanı sunuyor. Sabah evden çıkmaya hazırlanırken 15 dakika şarj edip işe gidene kadar müziğin keyfini bir saat boyunca çıkarabilirsiniz.
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