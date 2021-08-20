Microsoft, 2022′de Office 365 İş Abonelik Fiyatlarını Artıracak! Microsoft, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Office 365 olarak bilinen Word ve Excel gibi Microsoft 365 üretkenlik uygulamaları paketlerinin ticari abonelik fiyatlarını artıracağını söyledi.

Office serisinin satışlar açısından şirketin en iyi ürünü olmaya devam ettiği ve Office gelirlerinin çoğunun iş kullanımına bağlı olduğu göz önüne alındığında, fiyat artışları Microsoft’un toplam gelirini ve karını artıracak. Microsoft, şirket içinde kullanım için Office’in lisanslı sürümlerini satmaya devam ederken, şirket, 2017′den bu yana Ticari Office gelirinin çoğunu aboneliklerden elde ediyor.

Microsoft 365 Kurumsal Başkan Yardımcısı Jared Spataro bir blog yazısında, “Office 365′i on yıl önce başlattığımızdan bu yana ilk önemli fiyat güncellemesi” olduğunu belirtti. Spataro, paketin Teams iletişim uygulamasını, Whiteboard işbirliği uygulamasını ve geliştirici olmayanlar için Power Platform uygulama geliştirme araçlarını içerecek şekilde genişletildiğini yazdı. Yeni fiyatlar 1 Mart 2022’de yürürlüğe girecek.

İşte Yeni Fiyatlar

Microsoft 365 Business Basic, kullanıcı başına aylık 5$’dan 6$’a

Microsoft 365 Business Premium, 20$’dan 22 $’a

Microsoft 365 E3 varyantı bugün 32$’dan 36$’a (Bu listedeki diğer ürünlerden farklı olarak, Windows’un bir sürümünü içerir.)

Office 365 E1, 8$’dan 10$’a

Office 365 E3, 20$’dan 23 $’a

Premium Office 365 E5, 35 $’dan 38$’a yükseltilecek.

Microsoft 365’i Windows ile oluşturmak, Microsoft’un, kasiyerler gibi ön sıralarda yer alması nedeniyle tüm gün bilgisayar önünde yer alması gerekmeyen kişilere, Office aboneliği satmasına yardımcı oldu. Bu, Office kullanıcılarının tabanını genişletmeye yardımcı oldu ve şimdi 300 Milyon kullanıcıdan fazla Office 365 abonesi var.

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Her Office abonesinden gelen para miktarını artırmak, Microsoft’un Office Bulut işini genişletmesinin diğer yoludur. Şirket bu alanda da ilerleme kaydediyor, hatta gelecek fiyat artışlarını bir kenara bırakıyor. CFO Amy Hood, Temmuz ayında analistlere verdiği demeçte, Office E5 katmanının ticari müşteriler arasında kurulu Office 365 tabanının %8’ini temsil ettiğini söyledi. Office 365 E5, bulut tabanlı telefonlar, Power BI data-visualization (veri görselleştirme) yazılımının Pro sürümü ve Teams data-loss prevention (veri kaybını önleme) gibi özellikleri içerir.

Daha büyük işletmeler son on yılda toplu indirimlerden ve anlaşmalardan yararlanacak olsa da, ekonomi bir pandemiden kurtulmaya başladığında fiyatlandırmadaki artışın etkilerini hissedecek olanlar küçük işletmeler olacaktır. Microsoft her iki durumda da, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint ve To-Do dahil olmak üzere Office 365’e, ilk çıktığından beri 20’den fazla uygulama ekledi.

Office 365 abonelik fiyatları, şu an için ülkemizde şu şekilde:

Microsoft 365 İş Temel

42,50 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)

Microsoft 365 İş Temel, 42,50 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)

Fiyata vergiler dahil değildir.

Microsoft 365 İş Standart

106,20 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)

Microsoft 365 İş Standart, 106,20 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)

Fiyata vergiler dahil değildir.

Microsoft 365 İş Ekstra

169,90 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)

Microsoft 365 İş Ekstra, 169,90 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)

Fiyata vergiler dahil değildir.

Microsoft 365 Uygulamaları

70,10 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)

İş için Microsoft 365 Uygulamaları, 70,10 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)

Fiyata vergiler dahil değildir. Yalnızca uygulamalar dahildir.

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Abonelik fiyatlarına yapılan zamların, ülkemizdeki fiyatlara da yansıyacağını şimdiden tahmin edebiliriz.

Kaynak: The Verge, CNBC