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Microsoft, 2022′de Office 365 İş Abonelik Fiyatlarını Artıracak
Microsoft, 2022′de Office 365 İş Abonelik Fiyatlarını Artıracak! Microsoft, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Office 365 olarak bilinen Word ve Excel gibi Microsoft 365 üretkenlik uygulamaları paketlerinin ticari abonelik fiyatlarını artıracağını söyledi.
Office serisinin satışlar açısından şirketin en iyi ürünü olmaya devam ettiği ve Office gelirlerinin çoğunun iş kullanımına bağlı olduğu göz önüne alındığında, fiyat artışları Microsoft’un toplam gelirini ve karını artıracak. Microsoft, şirket içinde kullanım için Office’in lisanslı sürümlerini satmaya devam ederken, şirket, 2017′den bu yana Ticari Office gelirinin çoğunu aboneliklerden elde ediyor.
Microsoft 365 Kurumsal Başkan Yardımcısı Jared Spataro bir blog yazısında, “Office 365′i on yıl önce başlattığımızdan bu yana ilk önemli fiyat güncellemesi” olduğunu belirtti. Spataro, paketin Teams iletişim uygulamasını, Whiteboard işbirliği uygulamasını ve geliştirici olmayanlar için Power Platform uygulama geliştirme araçlarını içerecek şekilde genişletildiğini yazdı. Yeni fiyatlar 1 Mart 2022’de yürürlüğe girecek.
İşte Yeni Fiyatlar
- Microsoft 365 Business Basic, kullanıcı başına aylık 5$’dan 6$’a
- Microsoft 365 Business Premium, 20$’dan 22 $’a
- Microsoft 365 E3 varyantı bugün 32$’dan 36$’a (Bu listedeki diğer ürünlerden farklı olarak, Windows’un bir sürümünü içerir.)
- Office 365 E1, 8$’dan 10$’a
- Office 365 E3, 20$’dan 23 $’a
- Premium Office 365 E5, 35 $’dan 38$’a yükseltilecek.
Microsoft 365’i Windows ile oluşturmak, Microsoft’un, kasiyerler gibi ön sıralarda yer alması nedeniyle tüm gün bilgisayar önünde yer alması gerekmeyen kişilere, Office aboneliği satmasına yardımcı oldu. Bu, Office kullanıcılarının tabanını genişletmeye yardımcı oldu ve şimdi 300 Milyon kullanıcıdan fazla Office 365 abonesi var.
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Her Office abonesinden gelen para miktarını artırmak, Microsoft’un Office Bulut işini genişletmesinin diğer yoludur. Şirket bu alanda da ilerleme kaydediyor, hatta gelecek fiyat artışlarını bir kenara bırakıyor. CFO Amy Hood, Temmuz ayında analistlere verdiği demeçte, Office E5 katmanının ticari müşteriler arasında kurulu Office 365 tabanının %8’ini temsil ettiğini söyledi. Office 365 E5, bulut tabanlı telefonlar, Power BI data-visualization (veri görselleştirme) yazılımının Pro sürümü ve Teams data-loss prevention (veri kaybını önleme) gibi özellikleri içerir.
Daha büyük işletmeler son on yılda toplu indirimlerden ve anlaşmalardan yararlanacak olsa da, ekonomi bir pandemiden kurtulmaya başladığında fiyatlandırmadaki artışın etkilerini hissedecek olanlar küçük işletmeler olacaktır. Microsoft her iki durumda da, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint ve To-Do dahil olmak üzere Office 365’e, ilk çıktığından beri 20’den fazla uygulama ekledi.
Office 365 abonelik fiyatları, şu an için ülkemizde şu şekilde:
Microsoft 365 İş Temel
42,50 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Temel, 42,50 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 İş Standart
106,20 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Standart, 106,20 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 İş Ekstra
169,90 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Ekstra, 169,90 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 Uygulamaları
70,10 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
İş için Microsoft 365 Uygulamaları, 70,10 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir. Yalnızca uygulamalar dahildir.
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Abonelik fiyatlarına yapılan zamların, ülkemizdeki fiyatlara da yansıyacağını şimdiden tahmin edebiliriz.
Kaynak: The Verge, CNBC
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(HEDİYELİ) Amazfit Neo İncelemesi | YENİ NESİL ASKER SAATİ
Amazfit dünyanın önde gelen giyilebilir teknoloji markalarından bir tanesi. Sadece akıllı saat ve akıllı bileklik değil, birçok farklı teknolojik ürün üreten bir marka. Bu sefer de Amazfit, akıllı saat ürünlerine Neo ve Trex serisini ekledi. Bu videomuzda Neo modeline yakından bakıyoruz.
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Amazfit Neo aslında çoğu kişinin aşina olduğu bir tasarımla geliyor. Bu retro tasarımı, akıllı özelliklerle harmanlayınca ortaya hem kullanışlı hem de işlevi bol bir saat ortaya çıkıyor. 40.3mm boyu, 41mm eni, 11.7mm kalınlığıyla bileğinize kolayca oturuyor ve herhangi bir rahatsızlık durumu yaşatmıyor. Ek olarak 32 gram ağrılığında olan bu akıllı saat bileğinizi yormuyor ve rahat bir kullanım sunuyor. 20mm kordon genişliği bulunmasıyla isterseniz zevkinize göre kordonu çıkarıp kendinize göre uygun olan bir kordon takabilmekte mümkün. Üç farklı renk seçeneği bulunan Amazfit Neo kırmızı, yeşil ve siyah renkleriyle satın alınabiliyor.
Akıllı saatin ekranına baktığımızda ise bizleri 1.2 inç LED Arka Aydınlatmalı Monokrom (siyah-beyaz) ekran karşılıyor. Ekranı her zaman açık ekran (Always On Display) sayesinde yüksek parlaklıktaki güneş altında bile rahatlıkla görebiliyorken isterseniz sol alttaki BACK tuşu ile ekran ışığını da açabiliyorsunuz. Bu ekranın ana işlevi size tarihi saat, dakika ve saniye olarak gösterebilme fonksiyonu. Sol üst tarafta yuvarlak bir biçimde ayrılmış kısımda ise arama, mesaj ve uygulama bildirimlerini görebilmenin yanında kalp ritmi, yakılan kalori, adım sayar, kat edilen mesafe, kronometre gibi işlevleri gösterebiliyor. Tabiki bunları da saatin iki yanına yerleştirilmiş tuşlar sayesinde yapabiliyorsunuz. Sol tarafta SELECT ve BACK , sağ tarafta ise UP ve DOWN tuşları bulunuyor. Tuşların basım şiddeti iyi ayarlanmış ve kararlı bir şekilde çalışıyor.
Saatin aktif bir şekilde kullanılmasında önemli bir rol oynayan ve telefonunuzla eşleştirilmesini sağlayan Zepp uygulamasıyla çalışıyor. Zepp üzerinden saatin kaydettiği verileri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ek olarak buradan saatin tuş sesleri, uygulama bildirimlerini açıp kapatabilme, saati bulmak için çaldır gibi birçok özelliğin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz bu uygulamaya diğer Amazfit ürünlerini de ekleyebiliyor, kontrolünü sağlayabiliyorsunuz.
Amazfit markası Neo modelinde sunduğu pil değeriyle de dikkat çekiyor. İçerisinde 160 mAh batarya bulunan akıllı saat size 28 gün / 4 hafta kullanım süresi vadediyor. Eğer saati bekleme modunda kullanırsanız bu süre 37 güne kadar uzayabiliyor. Ayrıca saat %0’dan %100’e yaklaşık 1 saat 30 dakikada kutu içerisinden çıkan şarj aletiyle dolabiliyor.
Retro tasarıma sahip olan Amazfit Neo 5 ATM (50 metre) su basıncına dayanıklılık göstererek sizi duşta, havuzda ve tatlı suda yalnız bırakmıyor. Ancak sauna gibi yüksek nem oranına sahip ortamlarda veya tuzlu su içerisindeki kullanımlardan kaçınmanız öneriliyor.
Amazfit Neo, Bluetooth 5.0 bağlantısı sayesinde neredeyse tüm akıllı telefonlarla eşleşebiliyor. Android 5.0 ve üzeri telefonlarla birlikte iOS 10 ve üzeri iPhone telefonlarla rahat ve kolayca çalışabiliyor.
Eğer sizde Amazfit Neo ürününü satın almak isterseniz https://tr.amazfit.com/ adresinden alabilirsiniz.
Çekilişe katılmak için; https://www.instagram.com/p/CSycDO6qxK8/
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Emoji Tasarımlarının Ardındaki Az Bilinen İnsan Hikâyeleri
Her gün mesajlaşmak için kullandığımız emoji’ler hakkında pek düşünmüyoruz. Ancak, arkalarında etkileyici insan hikâyeleri var.
Reggae müzisyeni Peter Tosh’ın kendi ailesi bir emoji’ye ilham verdiğini bilmiyordu.
Kingston, Jamaika’daki evinde konuşan reggae müzisyeni Andrew Tosh, “Babamın müziği, dünyayı uyku halindeki zihniyetinden kurtarmak için mesaj müziğidir” diyor.
Babası Peter Tosh, Bob Marley ve Bunny Wailer ile birlikte 1960’ların The Wailers grubunun üç kurucu üyesinden biriydi.
Ne yazık ki Peter Tosh’ın hikâyesi mutlu bitmedi ve 1980’lerde korkunç bir saldırıda öldürüldü. Ancak hem müzikal hem de politik bir miras bıraktı.
Emoji klavyenizi açar ve ” levitating” (havaya yükselmek) için arama yaparsanız, şık siyah takım elbise, şapka ve gözlük giymiş küçük bir adam resmi bulacaksınız.
İşte bu Peter Tosh.
Peter Tosh’ın kızı Niambe McIntosh, mülküne bakıyor. Babasının mirasının adalet ve insan hakları ile ilgili olduğunu ve onun işini sürdürmekten gurur duyduğunu söylüyor.
“İnsanların sadece dans etmesini istemedi; onların kendi (politik) uyanışlarına göre dans etmelerini istedi.”
Babasının bir emoji’yle ölümsüzleştiğini öğrenince şaşkınlıkla gülen Andrew Tosh; “Bunu bilmiyordum… Ama Bob, Bunny ve babamın takım elbiseli olduğu resme dayandığını biliyorum ve babam gerçekten uzun duruyor.”
Kardeşi Andrew için de sürpriz oldu. “Vay havalı!” diyor. “Aslında bu resmi biliyorum. Peter Tosh’ın genç versiyonu.”
Peki, bir reggae efsanesi nasıl emoji oldu?
Nasıl başladı?
Bizi Kingston, Jamaika’dan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yağmurlu Seattle’a götüren bir hikâye; özellikle, 1990’ların ortalarındaki Microsoft genel merkezine.
O zamanlar kişisel bilgisayar devrimi daha yeni başlıyordu ve dizgici Vincent Connaire yeni yazı tipleri üzerinde çalışıyordu.
Tasarladığı senaryolar arasında, erken web sayfalarında kullanılması amaçlanan resim tabanlı bir yazı tipi olan Webdings vardı.
Connaire, özellikle ska olmak üzere gerçek bir müzik hayranıydı. En sevdiği gruplardan biri İngiliz ska uyanış grubu The Specials’tı. Şirketleri olan 2 Tone Records, The Wailers’ın eski görüntüsüne dayanan bir logoya sahipti.
Fotoğrafta Peter Tosh, koyu renk bir takım elbise, papyon ve güneş gözlüğü içinde. Çerçeveden dışarı bakan Bob Marley ile sırt sırta duruyor. 2 Tone Records tasarımcısı bu görüntüyü ilham aldı.
Ve bu logo, yirmi yıl sonra Connaire tarafından Webdings için uyarlandı.
Onun versiyonunda, takım elbiseli adam zıplıyor. Bu tasarımla, bir sayfadan diğerine “atlamayı” temsil etmeyi amaçladı.
Yıllar sonra, birçok Webdings sembolü emoji olarak kodlandı. Ardından, dünyadaki her akıllı telefon ve teknoloji platformunda yayınlandı.
Connaire, geriye kalan diğer emoji’lerimizin çoğunu tasarladı.
Tasarımlarının kalıcı mirasına şaşırmış gibi; “Sadece etrafa baktık ve gördüğümüzü çizdik” diyor.
“Müzik kutusu benim müzik kutumdu. Dağ sembolü Mount Rainier’dı (Seattle yakınlarında). Özel bir şeyin parçası olduğumuzu bilmek beni gururlandırıyor.”
Emoji hatıraları
Emoji, Silikon Vadisi tabanlı bir grup olan Unicode tarafından onaylandı ve resmi sete eklendi.
Yiying Lu ve onun gibi diğerleri için dâhil olmanın özel bir yanı var.
Resmi emoji klavyesine birkaç teklif eklemiş Şanghay doğumlu bir tasarımcı. Paket servis kutusu, Çin mantısı, fal kurabiyesi, yemek çubukları, baloncuk ve boba çayı tasarımı ona ait. Bunların, ABD’de yaşayan Çinli bir kadın olarak kimliğinin bir parçasını yansıttığı çok açık.
Sembollerin anlamlarını keşfetme ve insanların kültürel ufuklarını genişletme konusunda oldukça tutkulu. Ayrıca, San Francisco Chinatown topluluğuyla olan bağlantısını da gururla anlatıyor.
Ancak Yiying’in üzerinde çalıştığı en anlamlı emoji, kültürünün yemeklerine bir gönderme değil.
Bahsettiğimiz şey, tavus kuşu.
Birkaç yıl önce bir emoji konferansında, San Francisco’da Koreli-Amerikalı bir pazarlama yöneticisi ve podcast sunucusu olan Irene Cho ile tanıştı. Irene, Hollywood’da ve popüler bir restoran zinciri olan Burma Love’da çalışmıştı. İkili arasındaki ilişki hemen kuruldu.
Burma Love restoranı tavus kuşu motifleriyle süslenmişti ve Yiying bunun nedenini merak etti.
Tavus kuşunun Burma kültüründe oldukça sembolik olduğunu keşfettikten sonra, ikili bir tavus kuşu emoji’si önermeye karar verdi. Ancak konferans ve o yılın teklif penceresi ertesi gün sona eriyordu.
İkili sabahlamaya karar verdi. Yiying sanatsal tasarım üzerinde çalıştı. Irene ise yazılı teklif üzerinde çalıştı. Başvuru penceresi kapanmadan dakikalar önce tavus kuşu emoji’sini gönderdiler.
Birkaç ay sonra Unicode, tavus kuşu emojisinin kısa listeye girdiğini duyurdu. Yiying, iyi haberi paylaşmak için Irene ile temasa geçtiğinde hiçbir yanıt alamadı.
“Ona ‘Hey, sonunda gerçekleşiyor!’ diye mesaj atıyordum ama ondan hiç haber alamadım.”
Yaklaşık bir yıl sonra Yiying, San Francisco’daki bir etkinlikte restoran zinciri için bir stant gördü ve Irene’i sordu.
Trajik bir şekilde, Irene bir süredir sahip olduğu moya moya hastalığının neden olduğu bir felçten aniden öldü. Burma’ya seyahat etmeye hazırlanırken ölümü ailesi ve arkadaşları için bir şok oldu.
Bu olay, emoji’nin kısa listeye alındığı ay oldu. Irene’in arkadaşlarının çoğu onun bir emoji önerdiğini bilmiyordu.
Irene’in eski bir Kâinat Güzeli ve yakın arkadaşı olan Brook Lee, telefonundaki küçük tavus kuşunun arkadaşının işi olduğunu söylediğimizde, “Cennetten küçük bir selam” diyor.
“Sanki ‘Merhaba! Ben hala buradayım ve ölüm bile beni durduramaz’ diyor gibi.”
Emoji, basit sembolleri veya mesajları canlandırmak için eğlenceli bir yol gibi görünüyor olabilir. Ancak Brook, Yiying ve diğerleri için çok daha fazlası olduğu kesin.
Brook, “Irene kesinlikle gurur duyardı,” diyor. “Temsil önemlidir. Görüldüğünüzü görmenize yardımcı olan şeyler önemlidir.”
Yiying de aynı fikirde. Arkadaşını sevgiyle hatırlayarak, “Hikâyeyi sizinle paylaşabildiğim için gerçekten çok mutluyum,” diye gülümsüyor.
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