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Windows 11, 5 Ekim’de Çıkıyor!
Microsoft Salı günü yaptığı açıklamada, 5 Ekim’de uygun bilgisayarlara masaüstü işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Windows 11’e ücretsiz yükseltme sunmaya başlayacağını söyledi.
Aslen 1985’te piyasaya sürülen Windows, Microsoft’un işinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Mali dördüncü çeyreğinde Windows, yazılım ve donanım şirketinin toplam satışlarının %14’ünü temsil eden 6,6 milyar dolar gelir sağladı. Başarılı bir Windows 11 sürümü, satış tekeli hakkının geleceğini daha güvence altına alabilir ve bu da Azure ve Office gibi Microsoft’un işinin diğer bölümlerine fayda sağlayabilir.
Windows pazarlama genel müdürü Aaron Woodman bir blog yazısında, geçmişteki güncellemelerde olduğu gibi, Microsoft’un önce hangi cihazların yükseltme teklifini alacağını belirlemek için cihazdaki verileri ve diğer faktörleri kullanacağını yazdı.
Windows 10 çalıştıran ve Windows 11’i çalıştırmak için gerekli bileşenlere sahip olan bilgisayarlarda, Windows Update özelliği, yükseltme kullanılabilir olduğunda kullanıcıları bilgilendirecek. Kullanıcılar ayrıca yükseltmenin hazır olup olmadığını manuel olarak kontrol etmek için bilgisayarlarında “Ayarlar > Sistem > Windows Update”e de gidebilir.
Woodman, Dell’in XPS 13, HP Spectre x360 ve Lenovo Yoga Slim 7i Pro’nun yanı sıra Microsoft’un kendi Surface Pro 7’si de dahil olmak üzere, insanların şimdi satın alıp daha sonra Windows 11’e yükseltebilecekleri çeşitli Windows 10 bilgisayarlarına dikkat çekti.
Genel özellikler
Windows 11, yuvarlak köşeleri ve görev çubuğunun ortasında görüntülenen uygulama simgeleriyle modern bir görünüm getiriyor. Yeni sesler ise daha az sarsıcı olacak şekilde tasarlandı. Microsoft, ‘Başlat’ menüsünü, uygulama mağazasını ve ‘Ayarlar’ uygulamasını yeniden tasarladı. Ayrıca, ekranda birden fazla uygulama penceresi düzenlemek artık daha kolay. Ek olarak, Android uygulamaları Amazon’un Appstore’u aracılığıyla kullanıma sunulacak. Yenileme, Microsoft’un Google’ın Chrome OS çalıştıran Chromebook’larından artan rekabetle karşı karşıya kalması ve Chromebook’ların Android uygulamalarını çalıştırma yeteneğine sahip olmasıyla geliyor.
Ayrıca, Windows 10’un muazzam popülaritesi göz önüne alındığında, herkesin yeni işletim sistemine yükseltmek isteyeceğine dair bir garanti de yok. Microsoft, Windows 10’u 2015’te piyasaya sürdü. Bu, bir Windows sürümünün değiştirilmeden önce piyasada bulunduğu en uzun süre oldu. Aylık 1,3 milyar aktif cihazla dünyanın en popüler PC işletim sistemi haline geldi. Microsoft, Windows 10’u 2025’e kadar desteklemeye devam edecek. Şirket, bilgisayarları Windows 11’i çalıştıramıyorsa ve yeni bir bilgisayar satın almak istemiyorsa, insanlara buna bağlı kalmalarını öneriyor.
24 Haziran’da Microsoft, Windows 11’i Windows 10’un varisi olarak duyurdu. Dört gün sonra ise Windows Insider programına kayıtlı test kullanıcılarının kullanımına sundu. O zamandan beri Microsoft, özellik değişiklikleri ve hata düzeltmeleri içeren yedi artımlı güncelleme yayınladı. Şimdi şirket, Windows 11’in son sürümünü çok daha fazla müşteriye sunmaya ve cihaz üreticilerinin işletim sistemini çalıştıran yeni bilgisayarlar satmaya başlamasını sağlamaya hazırlanıyor.
Microsoft geçen hafta, 2016 yılına kadar üretilen Intel yongaları da dâhil olmak üzere çeşitli PC işlemcilerinde çalışırken Windows 11’i destekleyeceğini söyledi. Şirket, Windows 11 gereksinimlerini karşılayan tüm cihazların 2022’nin ortasına kadar ücretsiz yükseltme almasını bekliyor.
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Apple ve Google Uygulama Geliştiricilerinin Farklı Ödeme Yöntemleri Kullanmasına İzin Vermek Durumunda!
Güney Kore’de Apple ve Google gibi lider platform sahiplerinin artık uygulama geliştiricilerini mevcut ödeme sistemiyle kısıtlanmasının önüne geçilecek. Meclisten geçen yasa, Başkan Moon Jae-in tarafından imzalanmayı bekliyor. Güney Kore tarafından atılan bu adımdan Apple ve Google pek memnun görünmüyor.
Yasa, Google ve Apple gibi dev şirketlerin uygulama içi satın alımlarında yalnızca kendi ödeme sistemlerinin dayatılmasına önemli bir darbe indiriyor. Bu iki şirket uygulama marketlerinde başka bir ödeme sistemine izin vermiyor ve bu ödeme sistemleri aracılığıyla yapılan işlemlerde %30 gibi büyük bir pay alıyor. Eğer bu iki şirket bu yeni yasayla uyumluluklarını sağlamaz ise Güney Kore’deki %3’e kadar gelirlerinden mahrum olacak.
Yeni yasa, Güney Kore’nin Telekomünikasyon İş Yasası’na bir yasa değişikliği olarak sunuldu. Ve Google’ın Play Store marketi ile Apple’ın App Store uygulama marketinin global olarak gerçekleştirdiği işlere de önemli bir etkide bulunması bekleniyor. Güney Kore Millet Meclisi yasayı bugün itibariyle geçirdi.
Hem Apple hem de Google bu yasa değişikliğinden hiç memnun değil. Google’ın Toplum Politikaları Senyör Yöneticisi The Verge’e şu açıklamaları yaptı:
”Yasa henüz tam anlamıyla geçmiş değilken aceleye getirilmiş süreçler ile Koreli tüketiciler ve uygulama geliştiricileri için bu yasanın oluşturacağı negatif etkilerinin yeterli şekilde incelenmediği hakkında endişe duyuyoruz. Eğer yasa geçerse, yasanın son halini mümkün olduğunda inceleyeceğiz ve tüketiciler için güvenli ve sağlam deneyimi sağlarken geliştiricilere global çaptaki başarılı işlerini kurmaları için ihtiyaç duydukları araçları sağlamaya devam etmenin en uygun yollarına karar vereceğiz.”
Apple sözcüsü de konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
”Sunulan Telekominikasyon İş Yasası başka kaynaklardan dijital ürünler satın alan kullanıcıları risk altına sokacak, gizliliklerinin korunmasına balta vuracak, satın alımlarını yönetmeyi zorlaştıracak ve “Satın Almayı İste” ve Ebeveyn Kontrolü gibi yöntemleri daha az etkili hale getirecektir. İnanıyoruz ki bu yasanın bir sonucu olarak App Store alışverişlerine duyulan kullanıcı güveni azalacak ve Apple ile bu zamana kadar 8.55 trilyon KRW’den fazlasını kazanmış Kore’deki kayıtlı 482,000’den fazla geliştirici daha az imkanlara sahip olacak.”
İki şirketin lobicileri söylenene göre Amerikan yetkilileriyle bu konuyu tartıştı ve Kore’nin bu yasasının ABD merkezli şirketlerin aksiyonlarını kontrol altına almaya çalışarak ticaret anlaşmasına aykırı davrandığı söylendi.
Güney Kore, Amerikalı dev teknoloji şirketlerinin isteği dışında hareket eden tek ülke değil. Bu sene içerisinde Rusya’da iPhone telefonlarını ilk kez kuran kullanıcılar, Rus hükümeti tarafından şart koşulan uygulamaları otomatik olarak yükleme ekranıyla karşılaşmıştı. Avustralya da Apple Pay ve Google Pay gibi ödeme servislerini regülasyona tabi tutmanın yollarını arıyordu. Hatta ABD hükümetinden bazı yetkililer bile Güney Kore’dekine benzer yasaları önermişti. Dolayısıyla bir çok kişi Güney Kore’den gelen bu yasanın diğer ülkelerdeki yasalara da emsal teşkil edeceğini düşünüyor.
Hem Apple hem de Google market politikalarını değiştirmeye yönelik gelen aksiyonları bir şekilde atlatmanın yollarını arıyor. Apple, App Store Small Business Program ismiyle çıkardığı kobi destekleme programı ile milyon dolar altında kazanan geliştiricilerden yapılan kesintiyi yarıya indirmişti. Ve hatta geliştiricilerin kullandıkları farklı ödeme yöntemlerini kullanıcılarına verdikleri e-posta adresi üzerinden bildirebilmelerine izin vermişti. Google da Apple gibi benzer adımlar atarak milyon dolar altında kazanan geliştiricilerinden %30 yerine %15 komisyon almayı onaylamıştı.
Apple ve Google konuyla ilgili daha önce yasal davalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu davalardan en çok konuşulanı şüphesiz ki Epic Games tarafından açılanı oldu. Epic, Google ve Apple’ın baskın pozisyonlarını kullanarak telefonlarıyla ne yapılıp ne yapılmayacağını dayatmalarına karşı çıkmıştı. Epic’in her şirkete karşı ortaya attığı argümanlar farklılık gösterse de temelde şikayetler, Apple ve Google’ın uygulama marketlerindeki baskınlığı olmak üzere tek bir argümanda toplanıyor. Her iki dava da hala görülmeye devam ediyor.
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Tüketiciler, 2021’in İlk Yarısında App Store’da $40 Milyar Harcadı!
Tüketiciler 2021’in ilk yarısında App Store’da 40 Milyar Dolar harcadı, Google Play harcamasının neredeyse iki katı.
Yeni bir araştırma, tüketicilerin 2021’in ilk yarısında App Store’a dünya çapında 41,5 milyar dolar harcadığını ortaya koyuyor; bu, Google Play Store’un neredeyse iki katı.
Finbold tarafından elde edilen verilere göre, tüketiciler 2021’in ilk altı ayında Apple App Store’daki uygulamalara yaklaşık 41,5 milyar dolar harcadı ve bu, Android tüketicilerinin harcadığı 23,4 milyar doların neredeyse iki katı.
2021’in ilk çeyreğinde Apple App Store harcamaları, 2020’deki benzer bir döneme göre %22,05’lik bir büyümeyi temsil ediyor. Kümülatif olarak, iki platforma yapılan harcamalar yıllık %24,8’lik bir büyüme kaydederek toplam 64,9 milyar dolara ulaştı.
Mobil uygulama harcamaları, esas olarak koronavirüs pandemisi etrafındaki sınırlama önlemlerinden kaynaklanan tüketici davranışları nedeniyle 2021’de arttı. (…) İlk yarı harcamalarından öne çıkan varsayım, çoğu küresel yargı alanının aşının kullanıma sunulmasıyla birlikte pandemi kontrol önlemlerini hafiflettiği düşünüldüğünde, tüketicilerin talebinin yavaşlamayabileceğidir.
Rapor, App Store harcamalarının önemli düzeyde kalmasına rağmen, Google Play’in 2020’nin ilk yarısı ile 2021’in ilk yarısı arasındaki en yüksek büyüme oranını kaydederek, yıllık %30’luk bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Bu nedenle, App Store çok daha iyi durumdayken bile, “Pandemi, Android’in yoğun olduğu ülkelerde kalıcı kaldığı için Android gelişti.”
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Findbold anketi, Apple’ın zirvede kalmak için yılda 1 milyon dolardan az hasılat yapan geliştiriciler için App Store komisyonunu %30’dan %15’e düşüren Küçük İşletme Programı ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Rapor, App Store ve Google Play Store’daki harcamaların ağırlıklı olarak , tüketicilerin 2021’in ilk yarısında mobil oyunlara dünya çapında 10,32 milyar dolar harcadığı oyun sektörünün hakim olduğunu gösterse de anket, en çok hasılat yapan üç mobil uygulamanın altını çiziyor. Dünya çapında 2021 yılının ilk yarısı TikTok, YouTube ve Tinder’dır.
Özellikle, en çok hasılat yapan uygulamalardan bazılarının kullanımı ücretsizdir ve öncelikle TikTok gibi önemli bir gelir akışı olarak reklamlara güvenir. Ancak, diğer uygulamalar ücretsiz paketleri desteklemek için premium özellikler sunar. Tinder gibi uygulamalar, abonelik hizmetleri aracılığıyla uygulama içi satın alımlarla birlikte gelir.
Findbold, gelecek için App Store ve Google Play Store’a yapılan harcamaların sektördeki oyuncular en iyi deneyimi sunmayı hedefledikçe artmaya devam edeceğine inanıyor.
Kaynak: 9To5Mac
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