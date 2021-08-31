Windows 11, 5 Ekim’de Çıkıyor!

Microsoft Salı günü yaptığı açıklamada, 5 Ekim’de uygun bilgisayarlara masaüstü işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan Windows 11’e ücretsiz yükseltme sunmaya başlayacağını söyledi.

Aslen 1985’te piyasaya sürülen Windows, Microsoft’un işinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Mali dördüncü çeyreğinde Windows, yazılım ve donanım şirketinin toplam satışlarının %14’ünü temsil eden 6,6 milyar dolar gelir sağladı. Başarılı bir Windows 11 sürümü, satış tekeli hakkının geleceğini daha güvence altına alabilir ve bu da Azure ve Office gibi Microsoft’un işinin diğer bölümlerine fayda sağlayabilir.

Windows pazarlama genel müdürü Aaron Woodman bir blog yazısında, geçmişteki güncellemelerde olduğu gibi, Microsoft’un önce hangi cihazların yükseltme teklifini alacağını belirlemek için cihazdaki verileri ve diğer faktörleri kullanacağını yazdı.

Windows 10 çalıştıran ve Windows 11’i çalıştırmak için gerekli bileşenlere sahip olan bilgisayarlarda, Windows Update özelliği, yükseltme kullanılabilir olduğunda kullanıcıları bilgilendirecek. Kullanıcılar ayrıca yükseltmenin hazır olup olmadığını manuel olarak kontrol etmek için bilgisayarlarında “Ayarlar > Sistem > Windows Update”e de gidebilir.

Woodman, Dell’in XPS 13, HP Spectre x360 ve Lenovo Yoga Slim 7i Pro’nun yanı sıra Microsoft’un kendi Surface Pro 7’si de dahil olmak üzere, insanların şimdi satın alıp daha sonra Windows 11’e yükseltebilecekleri çeşitli Windows 10 bilgisayarlarına dikkat çekti.

Genel özellikler

Windows 11, yuvarlak köşeleri ve görev çubuğunun ortasında görüntülenen uygulama simgeleriyle modern bir görünüm getiriyor. Yeni sesler ise daha az sarsıcı olacak şekilde tasarlandı. Microsoft, ‘Başlat’ menüsünü, uygulama mağazasını ve ‘Ayarlar’ uygulamasını yeniden tasarladı. Ayrıca, ekranda birden fazla uygulama penceresi düzenlemek artık daha kolay. Ek olarak, Android uygulamaları Amazon’un Appstore’u aracılığıyla kullanıma sunulacak. Yenileme, Microsoft’un Google’ın Chrome OS çalıştıran Chromebook’larından artan rekabetle karşı karşıya kalması ve Chromebook’ların Android uygulamalarını çalıştırma yeteneğine sahip olmasıyla geliyor.

Ayrıca, Windows 10’un muazzam popülaritesi göz önüne alındığında, herkesin yeni işletim sistemine yükseltmek isteyeceğine dair bir garanti de yok. Microsoft, Windows 10’u 2015’te piyasaya sürdü. Bu, bir Windows sürümünün değiştirilmeden önce piyasada bulunduğu en uzun süre oldu. Aylık 1,3 milyar aktif cihazla dünyanın en popüler PC işletim sistemi haline geldi. Microsoft, Windows 10’u 2025’e kadar desteklemeye devam edecek. Şirket, bilgisayarları Windows 11’i çalıştıramıyorsa ve yeni bir bilgisayar satın almak istemiyorsa, insanlara buna bağlı kalmalarını öneriyor.

24 Haziran’da Microsoft, Windows 11’i Windows 10’un varisi olarak duyurdu. Dört gün sonra ise Windows Insider programına kayıtlı test kullanıcılarının kullanımına sundu. O zamandan beri Microsoft, özellik değişiklikleri ve hata düzeltmeleri içeren yedi artımlı güncelleme yayınladı. Şimdi şirket, Windows 11’in son sürümünü çok daha fazla müşteriye sunmaya ve cihaz üreticilerinin işletim sistemini çalıştıran yeni bilgisayarlar satmaya başlamasını sağlamaya hazırlanıyor.

Microsoft geçen hafta, 2016 yılına kadar üretilen Intel yongaları da dâhil olmak üzere çeşitli PC işlemcilerinde çalışırken Windows 11’i destekleyeceğini söyledi. Şirket, Windows 11 gereksinimlerini karşılayan tüm cihazların 2022’nin ortasına kadar ücretsiz yükseltme almasını bekliyor.