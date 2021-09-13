Haber
Microsoft Surface Etkinliği!
Yeni Microsoft Surface Etkinliğinde, yeni bir Surface Pro ve yeniden tasarlanmış bir Surface Book geliyor.
Microsoft, 22 Eylül’de “şirketin cihazlar ve Windows 11 hakkında konuşacağı” bir Surface etkinliği düzenliyor. Windows 11’in 5 Ekim’de piyasaya sürülmesiyle birlikte, yeni işletim sisteminde en son yazılım özelliklerinin tümünü sergileyen dört yeni Surface cihazı görmeyi bekliyoruz. Yine de hepsi Windows 11 olmayacak. Microsoft ayrıca önümüzdeki hafta Surface Duo Android destekli katlanabilir cihazının ikinci bir sürümünü piyasaya sürecek.
22 Eylül’de 11AM ET / 8AM PT’den başlayacak. Etkinlik, Microsoft’un tüm Surface donanım duyurularını kapsayacak ve işte beklentiler!
İçindekiler
SURFACE PRO 8
Surface Pro, ana amiral gemisi Surface cihazıdır ve 2012’de Windows 8’in piyasaya sürülmesinden bu yana var olan bir cihazdır. Microsoft şimdi Windows 11 için hazır yeni bir Surface Pro 8 başlatmayı planlıyor.
Surface Pro 8’de büyük tasarım değişiklikleri beklemiyoruz, çünkü Microsoft, işletmelere Surface bağlantı noktası bağlantısını ve genel donanım tasarımını aksesuarlarla uyumlu tutmak için koruyacağını zaten açıkça belirtti.
Bununla birlikte, Microsoft’un planlarına aşina olan bir kaynak, The Verge’e şirketin Surface Pro 8’de daha küçük çerçeveli daha büyük bir ekran göndermeyi planladığını söyledi. Ayrıca Microsoft’un en az bir Surface Pro 8 modelinde Thunderbolt’u desteklemek için harekete geçeceğini anlıyoruz. Microsoft, güvenlikle ilgili endişelerden sonra Thunderbolt’u herhangi bir Surface cihazında ilk kez destekliyor. Microsoft ayrıca bu Thunderbolt desteğiyle birlikte en az bir Surface Pro 8 modeline USB-A bağlantı noktaları eklemeyi planlıyor.
Microsoft ayrıca Surface Pro 8’i Intel’in en yeni 11. Nesil yongaları ve Surface Pro X ve Surface Laptop 4 gibi çıkarılabilir SSD’leri destekleyecek.
SURFACE BOOK 4
Microsoft ayrıca önümüzdeki hafta büyük Surface Book tasarımını piyasaya sürecek. Bu, HP Elite Folio’ya çok benzeyen tablet ve dizüstü bilgisayar form faktörleri arasında dönüştürme yapmak için öne çekilen bir ekran lehine ayrılabilir ekrandan vazgeçilmesini gerektirecek önemli bir tasarım değişikliği. Windows Central bu ayrıntıları ilk olarak geçen ay bildirdi.
Bu yeni tasarım aynı zamanda Microsoft’un Surface Book 4’teki ekranı yükseltmesine de olanak tanıyor. Microsoft’un Surface Book 4’te yeni bir Windows 11 Dinamik Yenileme Hızı özelliğini desteklemek için muhtemelen 120 Hz’ye kadar yüksek yenileme hızına sahip bir ekranı tercih edeceğini anlıyoruz. Bu, Surface Book 4’ün yumuşak kaydırma içermesine ve ardından pil ömründen tasarruf etmek için standart 60Hz modlarına geçmesine izin verecektir.
Bu dinamik yenileme hızı, mürekkepleme yüksek yenileme hızlarına geçeceğinden, Yüzey Kitabı 4’te mürekkep oluşturmanın iyileştirilmesine de yardımcı olacaktır. Microsoft ayrıca, Surface Book 4 ile birlikte çalışan Surface Pen’i dokunsal geri bildirim içerecek şekilde geliştiriyor. Ayrıca 4. Surface Book’un yanına oturacak ve orada olduğunda şarjı destekleyecektir.
SURFACE PRO X
Microsoft’un önümüzdeki hafta yeni bir Surface Pro X modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Herhangi bir büyük tasarım değişikliği olmayacak olsa da, içinde bir çip yükseltmesi ve hatta muhtemelen yüksek yenileme hızı ekranı bekliyoruz. Microsoft’un Surface Pro veya Surface Pro X serisinde yüksek yenileme oranlı ekranları test ettiğini duyduk ve Microsoft’un Surface Pro serilerindeki ekranlarını yükseltmeyi başarıp başaramadığını önümüzdeki hafta öğreneceğiz.
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SURFACE GO 3
Gelecek hafta beklediğimiz son Windows destekli Surface cihazı Surface Go 3. Küçük tasarımını koruyacak, ancak içinde büyük bir yükseltme olacak. En az bir modelin Intel’in Core i3 işlemcisiyle birlikte gönderileceği ve bu küçük yüzey için mevcut Pentium Gold işlemci modellerinden daha iyi performans sunacağı söylendi.
SURFACE DUO 2
Microsoft ayrıca bir sonraki Surface telefonunu piyasaya sürmeye hazır görünüyor. Surface Duo’nun halefi zaten sızdırıldı ve ne bekleneceği konusunda bizlere erkenden bir fikir verdi. Büyük bir donanım yükseltmesi, ultra geniş, telefoto ve standart kamera lenslerini içeren üçlü kamera sistemi olacak.
Üçlü kamera sistemi, bu yılın başlarında sızdırılan fotoğraflarda görüldüğü gibi cihazın arkasına bir kamera çıkıntısı ekleyecek. Surface Duo 2, her ikisi de ilk nesilden eksik olan 5G destekli ve NFC okuyuculu Qualcomm’un en yeni Snapdragon 888 işlemcisiyle birlikte gelebilir.
Kaynak: The Verge
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Uygulama
Huawei App Market, Ağustos Ayında 494 Sorunlu Uygulama Tespit Etti
Huawei App Market, kullanıcıları için uygulamalarının güvenliğini artırmak amacıyla ağustos ayında eğitim uygulamaları için özel bir test başlattığını duyurdu. Test ile birlikte, güvenlik özelliği on binlerce uygulamayı test ederek hemen çalışmaya başladı. Bu test sonucu toplam 494 sorunlu uygulama tespit edildi. Tabii ki, bu uygulamalar artık Huawei App Market’te mevcut değil. Ancak bu uygulamalardan bazıları, pazara yeniden girmeden önce olası sorunları çözmeleri için bir bildiri tarafından bilgilendirildi.
Yayınlanan raporlara göre, bu özel proje yaklaşık 10 alt alanda on binlerce uygulamayı içeriyor. Alt alanlardan bazıları çeviri, İngilizce, sınava hazırlık, dinleme, okuma vb. Sorunlu uygulamaların %24,32’sinde sık sık ekrana çıkan pop-up gibi reklam sorunları var. Ayrıca, sorunlu uygulamaların %75,68’inde kilitlenme, oturum açamama ve diğer işlevsel sorunlar gibi önemli sorunlar da mevcut. Bu durumda sorunlu olan uygulamaların geliştiricilerine bir bildiri giderek uygulamalardan bazıları mağazadan kaldırılıp bazıları ise düzeltilmesi için bilgilendirildi.
Huawei App Market Çocuk Modu
Ayrıca, Huawei App Market’e reşit olmayan kullanıcılara özel yeni bir özellik getirdi: Çocuk Modu. Artık akıllı telefon kullanıcıları, Huawei’nin yetişkin hesabı aracılığıyla bağlı bir çocuk hesabı oluşturabilecekler. Çocuk modunu deneyimlemek için Huawei telefonlarında ve tabletlerinde çocuklarının hesabına giriş yapabilecekler. Bu modda, akıllı telefonun erişebildiği her şey çocuklar için güvenli olacak. Özellikle cihazda bu özellik kullanılırken birçok yetişkin uygulaması indirilemez duruma gelecek. Böylece ebeveynler, Huawei App Market’te neye erişeceklerinden korkmadan cihazı çocuklarına bırakabilecekler.
Çocuk modu, yaşa uygun olarak uygulama içeriklerini filtreleyebiliyor. Ayrıca belirli reklam ve promosyonları da aktif olarak cihazdan kaldırıyor. Bunların dışında çocuk modunda, kullanıcılar uygulama ayrıntıları sayfasında bulunan yorum içeriğini göremeyecekler.
Huawei, ekosistemi üzerinde yorulmadan ve aralıksız bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şu ana kadar şirket kötü durumda değil. Hiç şüphe yok ki HarmonyOS ekosistemi, Android ve iOS’tan hala çok uzakta bir yerde konumlanmış durumda. Ancak bu sistemi kullanan yaklaşık 100 milyon akıllı telefon var bu da çok yakın zamanda bu uzak konumunu yakınlaştırabileceğini vaat ediyor. Ancak Huawei’nin iOS ve Android seviyesine gelmesi gerekiyorsa, global bir sürüm oluşturup tüm dünyaya yayması gerekiyor. Şimdilik sadece Çinli modeller HarmonyOS güncellemeleri alıyor.
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Kripto Para
Sahte Litecoin ve Walmart Haberleri Sebebiyle Kripto Paralarda Çalkantılı Saatler Yaşandı!
Geçtiğimiz saatlerde sahte bir ortaklık haberi piyasaya sürüldü. Habere göre ABD’de perakende satış yapan dev mağazalar zinciri Walmart, 1 Ekim tarihinden itibaren Litecoin ile ödeme alacağı duyuruldu. Kripto para piyasası genel olarak bu habere olumlu tepki verirken gelen yalanlamanın ardından piyasa geri çekilmiş durumda.
Sahte haber ilk olarak resmi olmayan bir e-posta hesabı tarafından basın açıklaması dağıtım sitesi GlobeNewswire’da paylaşıldı. Ancak Walmart’ın basın açıklaması kanalı olarak Business Wire’ı kullanması gözlerden kaçtı. Ve de e-posta adresinin resmiliği kontrol edilmediği için haber kısa sürede medyada büyük yankı buldu. Bunun ardından Litecoin twitter hesabından da haberi doğrulayan bir tweet atıldı.
Haberin yayılmasının ardından Litecoin’in fiyatı %40 artış yaşayarak 170 dolardan 240 dolar seviyelerine çıktı. Bitcoin ve tüm kripto piyasası da bu habere olumlu tepki verdi. Bitcoin de 44,000 dolar seviyelerinden 47,000 dolar seviyesine kısa sürede tırmandı.
Haber yapılan incelemelerin ardından doğrulanmaya çalışıldı. Basın açıklamasının paylaşıldığı e-posta adresinin geçen ay açıldığı anlaşıldı. Walmart resmi sosyal medya kanallarından da Litecoin ile partnerlik açıklaması yapılmaması şüphe yarattı. Bu noktada, piyasa yükselirken Walmart sözcüsünün CNBC’ye yaptığı açıklama ile haberin doğru olmadığı açıklandı. Litecoin resmi twitter hesabından paylaşılan tweet de kaldırıldı.
Resmi açıklamanın ardından Litecoin ile beraber tüm kripto piyasası da düştü. Litecoin, 175 dolar seviyesine geri çekilirken Bitcoin de 43,400 dolar seviyelerine kadar geriledi. An itibariyle 44,400 dolar seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin, ilk şoku atlatmış gözüküyor.
Asılsız haberi kimin paylaştığı ve bu olayın arkasında kimlerin olduğu henüz bilinmiyor. Litecoin resmi hesabından haberin doğrulanması da şüpheleri Litecoin geliştiricilerinin üstüne çekti. Ancak Walmart sözcüsü haberin gerçeği yansıtmadığını kesin olarak açıkladı. Yine de Globenewswire ve Walmart tarafından resmi açıklamanın gecikmesi kripto para piyasasında çalkantılı saatler yaşanmasına sebep oldu.
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