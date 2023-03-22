Bilgisayar ve oyun konsolu piyasalarında büyük atılımlara imza atan Microsoft, mobil uygulama pazarında Google ve Apple’a rakip olmak istiyor. Şirket, Apple ve Google‘ın hakimiyetini ele geçirmek adına kendi mobil uygulama mağazasını açacak.

Amerikan yazılım devi, son yıllarda üçüncü taraf uygulama ve oyunlara yaptığı yatırımların meyvelerini almak istiyor. PC ve konsol kullanıcılarını uygulama hizmeti kapsamında oldukça memnun eden şirket, mobil uygulama dünyasına da ismini duyurmaya geliyor.

Microsoft, Yeni Mağazası İçin Avrupa Birliğine Güveniyor

Amerikan yazılım devinin ünlü yöneticisi Phil Spencer Financial Times’a verdiği demeçte, DMA’nın (Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası) markanın mobil uygulama mağazasını kurmasına ve faaliyete geçirmesine yardımcı olacağını söyledi. Bilmeyenler için yeni yasa 2024 yılında yürürlüğe girecek. Bu yasaya göre, Apple ve Google’ın artık kullanıcıların kendi uygulama mağazaları dışında kalan üçüncü taraf dijital içerikleri cihazlarına indirmelerine ve çalıştırmalarına izin vermeleri gerekecek.



Üst düzey yönetici sözlerine şöyle devam etti:

“Xbox’ı ve bizim ve üçüncü taraf ortaklarımızın içeriklerini herkesin oynamak istediği herhangi bir ekranda sunabilmek istiyoruz. Bugün bunu mobil cihazlarda yapamıyoruz, ancak bu cihazlar açık hale geldiğinde gerçekleşeceğine inandığımız ekosistemi oluşturmak istiyoruz.”

Gelecekteki ekosistem adına kullanıcılara geniş bir uygulama ve oyun yelpazesi sunmak isteyen şirket yakın zamanda bir dizi oyun stüdyosunu satın aldı. Mevcut şirketlerle beraber piyasada daha çok tekelleşmek isteyen dev firma, mobil oyun ve uygulama dünyasındaki ünlü şirketleri de bünyesine katabilir.

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Firmanın geçtiğimiz aylarda satın aldığı Activision’ın Call of Duty Mobile ve Candy Crush Saga gibi mobil oyunlarının büyük başarısı sayesinde, yeni Microsoft uygulama mağazasının harika bir başlangıç yapmasını bekleyebiliriz.

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