Bilmeyenler için, Fortnite‘ın “Mega” isimli yeni sezonu yakında başlayacak. Cyberpunk temalı sezonla beraber oyun içi titreşim kontrolünde bazı yenilikler de gelecek. Bu yenilikler için ise Fortnite oynanacak PC’lerde minimum Windows 10 sürümü aranacak.

İlginizi çekebilir: The Last of Us Part I Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Epic Games‘in sahip olduğunu ünlü oyun, yeni sezonu ile beraber Windows 7 ve 8’li PC’lere veda ediyor. Çoğu oyun sever bu durumu şaşkınlıkla karşılamadı. Şirket, Aralık ayında, Fortnite Bölüm 4 Sezon 2’nin (Epic’in bugün başlattığı özel sezon) yayınlanmasıyla birlikte Windows’un eski sürümlerine destek vermeyi bırakabileceklerini söylemişti.

Fortnite Hala Bulut Sisteminde Mevcut

Epic Games, Fortnite’ın yeni sezonunu deneyimlemek isteyen Windows 7 veya 8’e sahip kullanıcılar için geçici bir yol öneriyor. Platform, Nvidia’nın GeForce Now bulut oyun hizmetini kullanarak oyunun açılabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda App Store’dan kaldırmış olan oyunun yeni sezonu yine GeForce Now ve Xbox Cloud Gamin aracılığıyla İOS cihazlarında çalışabilir.

Bununla beraber mevcut oyun, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve Android dahil olmak üzere bir dizi başka platformda da mevcut.

Fortnite Sistem Gereksinimleri

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960, AMD R9 280 veya muadili DX11 ekran kartı

Nvidia GTX 960, AMD R9 280 veya muadili DX11 ekran kartı Ekran Kartı Belleği: 2 GB VRAM

2 GB VRAM İşlemci: Core i5-7300U 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 3300U veya muadili

Core i5-7300U 3.5 GHz, AMD Ryzen 3 3300U veya muadili Bellek: 8 GB RAM veya üzeri

8 GB RAM veya üzeri İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit

Minimum Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: PC’de Intel HD 4000; AMD Radeon Vega 8

PC’de Intel HD 4000; AMD Radeon Vega 8 İşlemci: Core i3-3225 3.3 GHz

Core i3-3225 3.3 GHz Bellek: 8GB RAM

8GB RAM İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit veya Mac OS Mojave 10.14.6