Signal Kullanıcıları Artık Sohbet Geçmişini Kaybetmeden Kayıtlı Telefon Numarasını Değiştirebilecek!

Signal, kullanıcıların sohbet geçmişlerini kaybetmeden uygulamada kayıtlı telefon numaralarını değiştirmelerine olanak tanıyan yeni bir işlev sundu. Bir kullanıcı Signal‘de telefon numarasını değiştirdiğinde, tüm kişileri güncellemeden bahseden bir sohbet içi bildirim alır. Signal‘deki tüm konuşmalar uçtan uca şifreli olduğundan, anlık mesajlaşma servisi sohbetleri bir kullanıcının telefon numarasına bağlar, bu da konuşmaların bulutta depolanmadığını ve senkronize edilmediğini gösterir.

Bir blog gönderisine göre Signal, Android ve iOS‘taki uygulamalarına, kullanıcıların sohbetleri, grupları ve Signal profilini kaybetmeden telefon numaralarını değiştirmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi. Yeni özellik, kullanıcılar telefon numaralarını değiştiriyor ancak ahizelerini saklamak istiyorlarsa kullanışlı oluyor. Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların Signal uygulamasının en son sürümüne (en az Android v5.30.6 veya iOS v5.27.1) ihtiyacı vardır.

Got a new phone number? You can now change the number you registered to Signal and keep your chat history, groups, and Signal profile. https://t.co/EYJH7e1CF5

— Signal (@signalapp) February 7, 2022