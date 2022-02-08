Signal Kullanıcıları Artık Sohbet Geçmişini Kaybetmeden Kayıtlı Telefon Numarasını Değiştirebilecek!

Signal, kullanıcıların sohbet geçmişlerini kaybetmeden uygulamada kayıtlı telefon numaralarını değiştirmelerine olanak tanıyan yeni bir işlev sundu. Bir kullanıcı Signal‘de telefon numarasını değiştirdiğinde, tüm kişileri güncellemeden bahseden bir sohbet içi bildirim alır. Signal‘deki tüm konuşmalar uçtan uca şifreli olduğundan, anlık mesajlaşma servisi sohbetleri bir kullanıcının telefon numarasına bağlar, bu da konuşmaların bulutta depolanmadığını ve senkronize edilmediğini gösterir.

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Bir blog gönderisine göre Signal, Android ve iOS‘taki uygulamalarına, kullanıcıların sohbetleri, grupları ve Signal profilini kaybetmeden telefon numaralarını değiştirmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi. Yeni özellik, kullanıcılar telefon numaralarını değiştiriyor ancak ahizelerini saklamak istiyorlarsa kullanışlı oluyor. Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların Signal uygulamasının en son sürümüne (en az Android v5.30.6 veya iOS v5.27.1) ihtiyacı vardır.

Got a new phone number? You can now change the number you registered to Signal and keep your chat history, groups, and Signal profile. https://t.co/EYJH7e1CF5 — Signal (@signalapp) February 7, 2022

Bir destek sayfası, kullanıcılar mevcut kayıtlı telefon numarasını kullanarak Signal‘de mesaj gönderemiyor veya alamıyorsa, cihazı yanlış yerleştirdiyse veya kaybettiyse veya telefonu sildiyse numara değiştirme özelliğinin desteklenmediğinden bahseder.

Signal’de telefon numarası nasıl değiştirilir?

Destek sayfası ayrıca Signal’de kayıtlı telefon numarasının nasıl güncelleneceğinden bahseder.

Signal uygulamasını açın.

Profil (resmi görüntüle) > Ayarlar (yalnızca iOS) > Hesap > Telefon numarasını değiştir > Devam’a tıklayın.

İlk alana eski telefon numarasını, ikinci alana yeni telefon numarasını girin.

Devam veya Bitti’yi seçin.

Yeni numarayı onaylayın. Değilse, Numarayı Düzenle’ye tıklayın.

Numarayı Değiştir’i seçin.

Yeni numaranın kayıt işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Signal ayrıca, başka bir kişi bir kullanıcının önceki telefon numarasıyla bir hesap açarsa, eski kullanıcının sohbet geçmişinin, gruplarının ve profilinin taşınmayacağından bahsetti.