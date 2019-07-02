Microsoft, elektronik kitap platformunu kapatıyor!

Microsoft bu seferki süprizi Türkiye’de adından pek söz etmediğimiz elektronik satış platformu üzerine bir gelişme yaşandı. Teknoloji lideri kepenkleri kapattı.

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iTunes filmleriniz, Kindle kitaplarınız gerçekten sizin değiller. Onlara sahip değilsiniz. İstedikleri zaman iptal edebilecekleri, size erişim izni veren bir lisans satın aldınız sadece. Onca yıl bu gerçeklikten uzak şekilde yaşadınız. Bu yüzdendir ki kullanıcıları tüm e-kitaplarını kaybedebileceklerini fark etmemişti bile.

Amerikan Devi, Nisan ayında mağazasının elektronik kitap bölümünü kapatacağını açıkladı. Şirket Surface serisine, 2017 yılında Windows 10 Geliştirici Güncellemesi adı altında bir dizi yamasında kitap bölümünü kullanıcılarına sunmuştu.

Edge Browser üzerindeki dijital kitap mağazası ise duyurulmadan ortadan kayboldu gitti. 2 Nisan itibariyle Microsoft, kitap platformlarındaki satışlarını durdurmuştu.

Bu hafta itibariyle de bir haftadan kısa süre içinde, kullanıcıların kütüphanedeki kitapları da dahil, mağazadaki tüm kitaplar kaldırılmış olacak.

Amazon, Wallmart ve dahası da bu sorundan muzdarip

Diğer şirketlerde de bu kadar geniş çaplı olmasa da buna benzer olaylar yaşanmıştı. Amazon, ironik bir durumun üstesinden gelmeyi başarmıştı. George Orwell‘ın 1984 romanın Kindle üzerinden hatırı sayılır biçimde kopyaları kaldırılmıştı.

Walmart‘ta, kullanıcısı fazla olmayan MP3 servisini yakın zamanda kapatmıştı. Kullanıcılarına ise müzikleri indirmeden önce CD almalarını önermişti. Ancak bu girişim taktiksel bir ataktan öte şirketin, ikinci bir planlarının olmamasından kaynaklanıyordu.

Microsoft, kullanıcılarına aldıkları ürünlerin parasını geri iade edecek. Kitap içi işaretlemeler ve yorumlara ise 25 dolar ekstra ödemede daha bulunacak.

Microsoft zararı, parayla karşılanabileceğinden fazlası

Case Western Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Aaron Perzanowski, “İnsanlar ellerindeki paraları kitap almak için kullanıyorlar. Çünkü ellerindeki paraları mallara tercih etmek istiyorlar. Bir şey satın aldığınızda olan budur.” diyor. “Tüketicilerin zararlarını karşılamak bu şekilde yeterli olmaz” diye eklemelerde bulundu.

Muhtemelen, birçok insan Microsoft‘tan kitap almamıştır, belki de o yüzden ilk iş olarak onun fişini çekiyorlar. Fakat şimdi potansiyel olarak tekrar başka bir platformdan satın almak, ve belki de onları okuyacak yeni bir cihaz bulmak zorundalar. Bazı okuyucu tipleri için, örnek vermek gerekirse akademisyenler veyahut avukatlar yazdıkları işaretlemeler ve açıklamalar için 25 dolar pek yeterli gelmeyecektir.

Gelecekte buna benzer pek çok hamle görmemiz muhtemel olacaktır. Fakat firmalar bu tip negatif gelişmelere pozitif çözümler bulamazsalar eğer, yok oluşlarını yaratmaktan fazlasını yapamayacaklar.

Hatırlarsanız geçen gün, Bill Gates‘in açıklamalarında Android‘in akıllı telefon sektörünü domine etmesini engelleyemediklerini kabul ettiğini görmüştük.

Eğer gerçekten düzgün atılımlar gelmezse Microsoft, önümüzdeki 10 yıl içerisinde tetiği kendi beynine sıkmak için hazırlanıyor olduğunu göreceğiz.