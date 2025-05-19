Avengers: Doomsday ile Marvel Sinematik Evreni, yeni bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. Son gelen bilgiler, merakla beklenen bu yapımın çekimlerinin başladığını ve set görüntülerinin sızdırıldığını gösteriyor. TikTok’ta paylaşılan video Marvel hayranlarını heyecanlandırdı. Peki yeni Avengers: Doomsday oyuncuları kim olacak, Avengers: Doomsday karakterleri neler sunacak? İşte Avengers: Doomsday hakkında merak edilenler.

Avengers: Doomsday set görüntüsü sızdırıldı!

Bugün TikTok’ta paylaşılan bir video, hayranların büyük ilgisini çekti. Video, bir hayranın Avengers: Doomsday setine gizlice girerek yaptığı kısa bir çekimi içeriyor. Görüntüde büyük bir yıkım sahnesi dikkat çekiyor. Olasılıkla bir şehir merkezinin enkaza döndüğü bu sahne, filmin ölçeği hakkında ipuçları veriyor. Video kısa sürede viral oldu ve Marvel tarafından telif uyarısı gönderilerek platformdan kaldırılmaya çalışılıyor.

Here’s the video full video, user name is TheyNeverSawItComing on TikTok pic.twitter.com/z1W0mNiENX — Culture Base (@Culture3ase) May 18, 2025

Marvel, projeye dair henüz resmi bir açıklama yapmasa da hayranlar sosyal medyada heyecanla detayları konuşmaya başladı bile.

Avengers: Doomsday ne zaman çıkacak?

Marvel Studios tarafından açıklanan bilgilere göre Avengers: Doomsday filmi 1 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Film şu anda aktif çekim sürecinde. Sızan kamera arkası görüntülerine göre setler oldukça büyük ve yoğun güvenlik önlemleri altında kurulmuş durumda. Bu da filmin önemli aksiyon sahneleri barındıracağına işaret ediyor.

Avengers: Doomsday oyuncuları ve karakterleri kimler?

Filmde önceki Avengers kadrosundan bazı oyuncuların geri döneceği konuşulurken, yeni nesil kahramanlar da hikâyeye dâhil edilecek.

Şu an bilinen olası kadro şu şekilde:

Robert Downey Jr. – Dr. Doom

– Dr. Doom Anthony Mackie – Captain America (Sam Wilson olarak)

– Captain America (Sam Wilson olarak) Brie Larson – Captain Marvel

– Captain Marvel Tom Holland – Spider-Man

– Spider-Man Benedict Cumberbatch – Doctor Strange

– Doctor Strange Florence Pugh – Yelena Belova / Black Widow

– Yelena Belova / Black Widow Jonathan Majors – (Kang yerine geçebilecek yeni bir kötü karakterle)

– (Kang yerine geçebilecek yeni bir kötü karakterle) Yeni karakterler: Silver Surfer, Nova ve X-Men’den bazı karakterler sürpriz şekilde filme dahil olabilir.

Filmde ana tehdit olarak, adından da anlaşılacağı gibi, Doomsday benzeri yıkıcı bir tehdit olacak. Ancak bu karakterin DC evrenindeki Doomsday’den bağımsız, Marvel evrenine özgü bir yeniden kurgulama olacağı söyleniyor.

Çoklu evren çatışmalarının tekrar devreye gireceği ve farklı zaman dilimlerinden karakterlerin bir araya geleceği güçlü bir senaryo bekleniyor.

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Peki sizce Avengers: Doomsday beklentileri karşılayabilecek mi? Yeni Avengers ekibini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!