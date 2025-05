Avengers: Doomsday ile Marvel Sinematik Evreni, yeni bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. Son gelen bilgiler, merakla beklenen bu yapımın çekimlerinin başladığını ve set görüntülerinin sızdırıldığını gösteriyor. TikTok’ta paylaşılan video Marvel hayranlarını heyecanlandırdı. Peki yeni Avengers: Doomsday oyuncuları kim olacak, Avengers: Doomsday karakterleri neler sunacak? İşte Avengers: Doomsday hakkında merak edilenler.

Bugün TikTok’ta paylaşılan bir video, hayranların büyük ilgisini çekti. Video, bir hayranın Avengers: Doomsday setine gizlice girerek yaptığı kısa bir çekimi içeriyor. Görüntüde büyük bir yıkım sahnesi dikkat çekiyor. Olasılıkla bir şehir merkezinin enkaza döndüğü bu sahne, filmin ölçeği hakkında ipuçları veriyor. Video kısa sürede viral oldu ve Marvel tarafından telif uyarısı gönderilerek platformdan kaldırılmaya çalışılıyor.

Here’s the video full video, user name is TheyNeverSawItComing on TikTok pic.twitter.com/z1W0mNiENX

— Culture Base (@Culture3ase) May 18, 2025