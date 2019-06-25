Microsoft ve Intel, Huawei’i desteklemeye devam edecek

Microsoft ve Intel, Çinli şirketin ABD Hükumeti tarafından kara listeye alınmasına rağmen Huawei dizüstü bilgisayarlarını desteklemeye devam edeceklerini doğruladılar. ABD hükumetinin kararından bu yana, Huawei dizüstü bilgisayarların Windows 10 için büyük güncellemeler almayı bırakacağı endişesi vardı. Artık Huawei dizüstü bilgisayarı olan herkes rahat bir nefes aldı.

Microsoft, Huawei’nin dizüstü bilgisayarlarındaki desteği konusunda çok titiz davranmıştı. Google’ın tıpkı Huawei’nin akıllı telefonlarındaki Android güncellemelerini engellemesine yakın bir duruş sergiledi.

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Microsoft, Huawei dizüstü bilgisayarlarını mağazasından satmayı bıraksa da (yalnızca bir süre sonra tekrar satmaya başlamak için), ilerleyen donanım için Windows 10 güncellemeleri sağlayıp sağlamayacağına dair sessizliği çok önemliydi. Her ne kadar Huawei şu anda dünyanın en iyi dizüstü bilgisayarlarından bazılarını üretse de önemli Windows 10 güncellemelerini indiremezlerse, pratik olarak işe yaramazlar.

Microsoft’un nihayet işleri açıklığa kavuşturması ve PCWorld‘e yapılan açıklamada şunlar söylendi: “ABD Ticaret Bakanlığının Huawei hakkındaki kararını ilk değerlendirmemiz, Huawei cihazları olan müşterilere Microsoft yazılım güncellemelerini sunmaya devam edeceğiz. Olağanüstü müşteri deneyimleri sunmaya kararlıyız ” dedi. Bu açıklama, Microsoft’un Huawei dizüstü bilgisayarlar için güncellemeler sağlamaya devam edeceğine dair en güçlü gösterge.

Intel ayrıca PCWorld’e, Huawei dizüstü bilgisayarlar için güvenlik güncellemeleri ve sürücüleri sağlamaya devam edeceğini de doğruladı.

Bu iki şirketin Huawei dizüstü bilgisayarlarını yama etmeye devam etmesi, bu cihazların sahiplerinin gelecekteki güvenlik risklerine karşı savunmasız olacaklarından endişe duymaları gerekmediği anlamına geliyor. Microsoft ve Intel, yapmış oldukları destek açıklamasından sonra bir Huawei dizüstü bilgisayarında uygun fiyat görürseniz, öngörülebilir gelecek için güncellemeler ve destek almaya devam edeceğinizi bilerek tercih edilebilirsiniz.