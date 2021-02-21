Microsoft Edge tarayıcısına Office 365 desteği sonunda geliyor

Tarayıcı üzerinden Office 365 dosyalarını ön izlemeyle açmak çok daha kolaylaşmak üzere. Öyle ki Microsoft, Edge tarayıcısına kullanıcıların sunumları, tabloları ve belgeleri açmalarını sağlayan bir seçenek ekliyor. Bir Reddit kullanıcısı olan Leopeva64-2 tarafından tespit edilen özelliğe şimdilik sadece Canary kullanıcıları erişebiliyor. Beta ve Stabil Sürümde özelliğin kullanılabilmesi için ise biraz daha zaman var gibi gözüküyor.

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Seçenek açıldığı zaman bir Office dosyasına tıklanması durumunda dosya yeni sekmede açılıyor. Böylelikle kullanıcılar dosyayı indirmeden önce tarayıcı üzerinden okuma şansını elde ediyorlar. Bununla birlikte dosyayı kaydetmek isteyenler için cihaza indirme veya OneDrive üzerinden kaydetme seçeneği de veriliyor. Hatta kullanıcıların Office dosyalarını Edge tarayıcısı üzerinden yazdırmaları bile mümkün oluyor. Yani işlev, Edge ve diğer tarayıcılardaki PDF dosyalarında gördüğümüz ön izlemeyle benzer şekilde işleyecek gibi.

Özelliği denemek isteyen Microsoft Edge Canary kullanıcılarının öncelikle tarayıcının Ayarlar ve İndirilenler kısmına gitmeleri gerekiyor. Bu kısımda ise aktifleştirilmesi gereken “Ofis dosyalarına Ofis Görüntüleyici ile internet üzerinden göz at” seçeneği görülebiliyor. Bunun dışında Microsoft firması Canary versiyonu için yeni bir özellik daha getiriyor. Buna göre artık kullanıcılar Koleksiyonlar kısmını, “yakında kullanılan”, “tarih” ve “isim” gibi farklı kategorilere göre düzenleyebilecekler.

Evden yapılan çalışmalarda bakılması gereken her dosyanın indirilmesi cihazlarda gereksiz yer kaplayabiliyor. Dolayısıyla özellikle stabil sürüme gelmesiyle birlikte bu özelliğin kullanıcılar tarafından olumlu karşılanması muhtemel.