Güncelleme
Microsoft Edge tarayıcısına Office 365 desteği sonunda geliyor
Tarayıcı üzerinden Office 365 dosyalarını ön izlemeyle açmak çok daha kolaylaşmak üzere. Öyle ki Microsoft, Edge tarayıcısına kullanıcıların sunumları, tabloları ve belgeleri açmalarını sağlayan bir seçenek ekliyor. Bir Reddit kullanıcısı olan Leopeva64-2 tarafından tespit edilen özelliğe şimdilik sadece Canary kullanıcıları erişebiliyor. Beta ve Stabil Sürümde özelliğin kullanılabilmesi için ise biraz daha zaman var gibi gözüküyor.
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Seçenek açıldığı zaman bir Office dosyasına tıklanması durumunda dosya yeni sekmede açılıyor. Böylelikle kullanıcılar dosyayı indirmeden önce tarayıcı üzerinden okuma şansını elde ediyorlar. Bununla birlikte dosyayı kaydetmek isteyenler için cihaza indirme veya OneDrive üzerinden kaydetme seçeneği de veriliyor. Hatta kullanıcıların Office dosyalarını Edge tarayıcısı üzerinden yazdırmaları bile mümkün oluyor. Yani işlev, Edge ve diğer tarayıcılardaki PDF dosyalarında gördüğümüz ön izlemeyle benzer şekilde işleyecek gibi.
Özelliği denemek isteyen Microsoft Edge Canary kullanıcılarının öncelikle tarayıcının Ayarlar ve İndirilenler kısmına gitmeleri gerekiyor. Bu kısımda ise aktifleştirilmesi gereken “Ofis dosyalarına Ofis Görüntüleyici ile internet üzerinden göz at” seçeneği görülebiliyor. Bunun dışında Microsoft firması Canary versiyonu için yeni bir özellik daha getiriyor. Buna göre artık kullanıcılar Koleksiyonlar kısmını, “yakında kullanılan”, “tarih” ve “isim” gibi farklı kategorilere göre düzenleyebilecekler.
Evden yapılan çalışmalarda bakılması gereken her dosyanın indirilmesi cihazlarda gereksiz yer kaplayabiliyor. Dolayısıyla özellikle stabil sürüme gelmesiyle birlikte bu özelliğin kullanıcılar tarafından olumlu karşılanması muhtemel.
Güncelleme
WhatsApp gizlilik sözleşmesini reddetmenin sonuçlarını açıkladı
Ocak ayında kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeye zorlayan WhatsApp oldukça büyük tepkiler almıştı. Öyle ki kullanıcılar Facebook ile bilgilerinin ve konuşmalarının paylaşılabileceğini düşünmüşlerdi.
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Genel bir bilgi verecek olursak ise WhatsApp için geçerli olmadığı söylenilen bu durum; konuşmaları uçtan uca şifreli sunmayan Facebook Messenger için geçerli durumda. Ancak buna rağmen Facebook ile alakalı bir tepki daha önceden görülmezken; WhatsApp, ilginçtir ki, bu tepkiye maruz kalmıştı. Sonrasında yine birçok kullanıcının WhatsApp benzeri; konuşma ulaşımı açısından güvenilirliklerinin yine tartışmaya açık olduğunu not düşebileceğimiz diğer uygulamalara geçtiğini görmüştük.
Bütün bunlar sonucunda WhatsApp yeni kurallarının uygulanmasını 8 Şubat tarihinden 15 Mayıs’a çekti. Kullanıcıların kafasındaki bazı soru işaretleri ise hala yerlerini koruyor. Mayıs ayı geldiğinde kuralları kabul etmeyen kişiler için oluşacak durum da merak edilenler arasında başta yer alıyor.
Dün yaptığı açıklamada da firma tam olarak bunu açıklıyor. İletilene göre Whatsapp gizlilik şartları kabul edilmezse; 15 Mayıs tarihinden sonraki birkaç hafta için bildirim ve arama almak mümkün olacak. Ancak uygulama üzerinden mesaj okuma ve gönderme imkanı verilmeyecek.
Sonrasında ne olacağı ise hala bilinmiyor. Ancak WhatsApp uygulamasının yeni şartlarına göre firma; 120 gün boyunca aktif olmayan hesapları silme hakkını saklı tutuyor. Dolayısıyla gizlilik şartlarının reddedilmesi durumunda böyle bir uygulama yapılması da mümkün.
Bu arada son olarak WhatsApp uygulamasının zaten yıllardır Facebook ile bilgi paylaştığını belirtelim. Yeni gizlilik şartlarıyla bu bilgilere eklenmesi mümkün şeyler ise ödeme ve alışveriş bilgileri. Uygulamanın bunu Facebook reklam önerilerine destek sağlamak için yapması muhtemel. Ancak WhatsApp üzerinden alışverişin çok yaygın olmadığını da düşünürsek, şimdilik çok fazla değişen bir şey olmayacak gibi duruyor.
YouTube uygulaması artık Android’lerde 4K video açabiliyor
YouTube tarafından sağlanan görüntü kalitesi genel olarak sahip olunan internet bağlantısının gücüyle alakalı bir durum. İnternet bağlantısının yeterince güçlü olması durumunda telefona göre 4K çözünürlüğe kadar videolar izlenebiliyor. YouTube da her ne kadar bazen bazı özellikleri rakip uygulamalarından biraz geç alsa da; zaman geçtikçe bununla alakalı yeni yeni özellikler getirmeye devam ediyor.
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Google da bunu düşünerek yeni bir özelliği YouTube uygulamasına getiriyor. Bu haftadan başlayarak YouTube Android cihazlar üzerinde 4K çözünürlüğü destekleyecek hale geliyor. Hatta söz konusu durum, cihazların kendisinin 4K desteklemese bile geçerli olacak. HD veya Full HD ekrana sahip olan cihazlarda da teoride 4K videolar izlenmesi mümkün olacak.
Böyle bir durumda 4K olarak FHD+ ekranlarda izlenen videonun gerçekten de 4K kalitesinde olmayacağını söyleyebiliriz. Ancak yine de 4K çözünürlüğünde açılan videolar daha düşük çözünürlüklü ekranlarda bile diğer çözünürlüklere göre daha kaliteli gözükecekler. Öyle ki ölçek azaltılmasından ötürü görüntüdeki keskinlik artacağından dolayı; Full HD bir ekranda diğer çözünürlüklere nazaran 4K’nın vereceği deneyim muhtemelen daha iyi olacaktır.
Google ise yeni değişiklikleri henüz yeni onaylamış durumda. Ancak Reddit üzerinden konuyla alakalı insanların YouTube üzerindeki yüksek çözünürlük seçeneği üzerinde uzunca konuştuğu bir konu başlığını şimdiden bile görmek mümkün.
Apple
MacOS Big Sur 11.3’e WebM video desteği eklendi!
Safari, macOS Big Sur 11.3 Beta 2‘de WebM video oynatma desteği sunmaya başladı. Bu da Apple’ın tarayıcısının yaklaşık 11 yılın ardından formatı nihayet destekleyeceğini gösteriyor.
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Mac için Safari, 11 yılın ardından WebM Video oynatmayı destekleyecek
On yıldan fazla bir sürenin ardından Apple sonunda macOS Big Sur 11.3‘teki Safari’ye Google’ın WebM video codec bileşeni için destek ekledi.
Google’ın video formatı WebM, 2010’dan beri mevcut ancak bilinmeyen nedenlerle, Apple şu anda yalnızca macOS Safari için destek ekliyor. WebM dosyaları, macOS 11.3 beta 2 yüklüyken yalnızca masaüstü Safari’de oynatılıyor. Yani henüz mobil Safari’de çalışmıyor.
8-Bit, WebM’nin günümüzde yaygın olarak kullanılmayan niş bir video codec bileşeni olduğunu biliniyor. Diğer tarayıcıların çoğu WebM’yi zaten destekliyordu. Apple destek ekleyen son tarayıcılar arasında yer alıyor.
iOS’taki tüm tarayıcıların, Apple’ın Safari web motorunu kullanması gerektiğinden WebM’yi desteklemiyor. Apple’ın iOS’a beta veya başka bir şekilde destek sağladığına dair henüz mevcut bir gösterge yok.
2010 yılında Steve Jobs, WebM’nin bir “karmaşa” olduğunu ve “kullanıma hazır olmadığını” ima etti. Apple’ın neden WebM’yi piyasaya sürüldükten 11 yıl sonra desteklemeye değer olarak gördüğü belli değil. Ancak kısmen Apple’ın H.264 kodekini resmi olarak desteklemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
WebM desteği iOS’ta hala kullanılamıyor gibi görünüyor. Ancak bu gelişmeler ışığında, Apple’ın zamanı geldiğinde buna da destek eklemesi şaşırtıcı olmayacak.
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Microsoft Edge tarayıcısına Office 365 desteği sonunda geliyor
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