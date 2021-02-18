Güvenlik
Microsoft Edge bazı kullanıcılar için daha da güvenli hale geliyor
Microsoft Edge tarayıcısına gençlere daha güvenli bir internet ortamı sağlamak için “Çocuk Modu” gelecek. Şimdilik sadece Canary versiyonunda aktif olan modun kısa süre sonra geliştirici kanalına gelmesi; sonrasında da genel çıkışını yapması muhtemel.
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Microsoft destek sayfası konuyla ilgili bir açıklama da yapmış durumda. Paylaşılan yazıda Çocuk Modu’nun Edge için tasarlanan bir internet modu olduğu geçiyor. İşlevin çocuk dostu özellikleri ve güvenlik önlemleriyle daha güvenli bir gezinme sunduğunu belirten firma; özelliğin kişiye özel internet temaları, çocuk dostu içerik, izin verilen site listesi ile gezinme özelliklerinden bahsediyor. Yine Bing Güvenli Arama kısıtlaması ve çıkış yapmak için şifre ihtiyacı da metinde bahsedilenler arasında. Son olarak Çocuk Modu’nun bir çocuk hesabı veya profili gerektirmediği de not düşülmüş.
Microsoft Edge Çocuk Modu aynı zamanda belirtildiğine göre özelleştirilebilecek de. Öyle ki ebeveynler ve koruyucu kişiler varsayılan kapalı gelebilen çocuk dostu sitelere erişim iznini verebilecekler. Çocuk kullanıcılar ise Edge için kişisel temalarını ekleyebilecekler. Ayrıca bu değişiklikler Çocuk Modu’ndan çıktıktan sonra tarayıcıyı etkilemeyecek.
Çocuk Modu kısmına giriş yapmak için; tarayıcı üzerinden profil değişikliği kısmına gitmek ve Çocuk Modu ile Gezin seçeneğine basmak gerekiyor. Bu noktada tarayıcıya giriş yapmış olmak zorunlu değil. Ancak böyle bir durumda cihazlar arasında senkronizasyon imkanının da olduğunu hatırlatalım. Mod üzerinde yapılması gereken tek şey yaş aralığını seçmek. Moddan çıkış yapmak için ise sadece cihaz şifresinin girilmesi yeterli oluyor. Yakın zamanda Mod üzerine daha fazla özellikler eklenilmesini de bekleyebiliriz.
Zaten adeta elektronik yaşayan yeni jenerasyon, bu da yetmezmiş gibi özellikle salgın ve uzaktan öğretim nedenleriyle elektronik cihazlarla çok daha haşır neşir hale geldiler. Dolayısıyla bu tip önlemler bir nebze olsun ebeveynlerin biraz daha rahatlamasına neden olabilir gibi duruyor.
Apple
Apple M1 Mac’ler, yazılım korsanlarının hedefinde!
Bağımsız güvenlik araştırmacısı olan Patrick Wardle bugün, Apple Silicon tabanlı M1 Mac’lere özgü ilk kötü amaçlı yazılımı keşfetti.
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Apple M1, kötü amaçlı kişilerin hedefinde!
Eski NSA araştırmacısı Patrick Wardle, yakın zamanda Apple’ı M1 işlemcisinin güvenliğinden ötürü övmüştü. Ancak şimdi korsanların bunun için bile kötü amaçlı yazılımları yeniden derlediğine dair kanıtlar keşfetti.
Wardle, uzun süredir gündemde olan Pirrit virüsünün M1 sürümü olan GoSearch22.app’in varlığını keşfetti. Bu sürümün, reklamları göstermeyi ve kullanıcının tarayıcısından veri toplamayı amaçladığı anlaşılıyor.
Blog gönderisinde, kötü niyetli kişilerin M1 mimarili uygulamalar için kötü amaçlı yazılım ürettiğinin doğrulandığını belirtiyor. Böylece kodlarının M1 çipli sistemlerde çalışacağını söylüyor. Kötü amaçlı GoSearch22 uygulaması, bu tür M1 uyumlu kodların ilk örneklerinden bir tanesi.
Bu tür uygulamaların oluşturulmasına iki ana nedenden dolayı dikkat etmek gerekiyor. İlki, bu kötü niyetli kodun Cupertino’dan gelen hem donanım hem de yazılım değişikliklerine doğrudan yanıt olarak gelişmeye devam etmesi. İkincisi ve daha endişe verici olanıysa, analiz araçlarının veya anti-virüs motorlarının bunu tespit etmekte zorlanması.
Aynı zamanda Wardle, Pirrit virüsünün Intel sürümlerini tespit edebilecek bir dizi mevcut anti-virüs sisteminin Apple Silicon M1 sürümünü tanımlayamadığını söyledi.
Şu an için Apple cephesinden bir açıklama gelmedi. Ancak şirket, uygulamanın çalıştırılamaması için geliştiricinin sertifikasını iptal etti.
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Genel
Google Chrome ve Microsoft Edge, Intel’den büyük bir güvenlik desteği alıyor
Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcılarını da barındıran Chromium tabanlı internet tarayıcıları; yakın zamanda Intel tarafından önemli bir güvenlik desteği alacaklar. Intel Control-flow Enforcement Technology (CET) isimli bu koruma teknolojisini tarayıcılarda; 11.nesil Intel işlemcileri çalıştıran bilgisayarlarda kullanılmaları durumunda görebileceğiz.
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CET güvenlik özelliği bir uygulamanın normal kontrol akışı komutlarının çalınmasını engelleyen bir işlev. Bu yöntem ise sistemlere kötü amaçlı yazılım yerleştirmek için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. CET özelliği aynı zamanda iki farklı programlama alanlarındaki saldırıları engellemeye çalışıyor.
Microsoft bulut çözümleri uzmanı Baiju V. Patel bu iki alandaki saldırıların tespitinin veya engellenmesinin zor olduğunu belirtiyor. Çünkü saldırgan programların davranışlarını değiştirmek için halihazırda mevcut olan kodlarla işlem yapma yoluna gidiyor. Dolayısıyla birçok tespit ve önleme yazılımları da belirtilenlere göre bu alanda sınırlı başarı sağlamış durumda.
Ancak Intel CET teknolojisi donanım bazlı bir güvenlik çözümü olduğundan dolayı bu özelliğe sadece geçen yıl kullanıcıyla buluşan 11.nesil Intel işlemcilerine sahip bilgisayarların çalıştırdığı internet tarayıcıları ulaşabiliyor olacak.
CET kullanımı Windows 10 üzerinden Görev Yöneticisi kısmında Detaylar üzerinden tespit de edilebiliyor. Listede olmaması durumunda sağ tık ve Sütun Seç ile seçilerek bu işlem uygulanabiliyor. Böylece Intel CET tarafından desteklenen işlemler görülebiliyor.
İnternet tarayıcılarının siber saldırılara karşı gittikçe daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Öyle ki örnekleriyle de karşılaştığımız üzere; özellikle sahte uzantılar kötü amaçlı yazılımlar için bir mesken haline geldiler. Dolayısıyla bu tip hamlelerin önem taşıdığını söylemeliyiz.
Son olarak Google Chrome ve Microsoft Edge gibi Chromium tabanlı tarayıcıların dışında Firefox tarayıcısının da Intel CET desteği için girişimlerinin olduğunu onayladığını da not düşelim.
Güvenlik
Microsoft on yılı aşkındır devam eden Defender sorunun çözdü
Microsoft, yaklaşık on iki yıldır Microsoft Defender (önceden Windows Defender) antivirüs programını etkileyen hatayı çözümledi. CVE-2021-24092 isimli sorun Windows 7’den Windows 10’a kadar işletim sistemlerine sahip birçok bilgisayarı etkiliyor.
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Güvenlik araştırmacıları SentinelOne tarafından geçen senenin sonlarında bulunan sorun; Microsoft Defender sistem dosyalarına kötü amaçlı kod yerleştirme saldırılarını kolaylaşıyordu. Bunu da Defender programının kötü amaçlı dosyaları iyi huylu dosyalarla değiştirme özelliğini kullanarak yapıyordu. Öyle ki Defender, yeni oluşturulan dosyaları denetlemediği için saldırganlar yanlış dosyaların silineceği veya çalıştırılmaya devam edeceği bir sistem kurabiliyorlardı.
Microsoft’a göre sadece Windows 10 üzerinde yaklaşık bir milyardan fazla Defender kullanıcısı mevcut. Dolayısıyla uzun zamandır mevcut olan bu hata bazı endişelere de yol açmış durumda idi.
Ama neyse ki bu açığın kullanıldığına dair herhangi bir kanıt yok. Buna rağmen SentinelOne tarafından da belirtildiğine göre; yakın zamanda çoğunluğa duyurulduğundan dolayı saldırganların bunu kullanmayı denemeleri de olası. Programa yeni gelen güncelleme de tam olarak bunu çözmeye çalışıyor.
Microsoft tarafından gelen bu güncellemeyi iş yerlerinin kullandıkları yazılımlardan dolayı unutma ihtimali daha az olsa da, programın 2009 versiyonundan beri devam eden bu hatanın daha eski işletim sistemlerini çalıştıran kişilerin gözünden kaçabilme ihtimalinin de sözü geçiyor. Bu nedenle programlarının korunaklı olup olmadığı bilgisi için; kullanıcıların Microsoft Defender güncellemelerini kendilerinin kontrol etmeleri daha sağlıklı gibi gözüküyor.
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