Microsoft Edge bazı kullanıcılar için daha da güvenli hale geliyor

Microsoft Edge tarayıcısına gençlere daha güvenli bir internet ortamı sağlamak için “Çocuk Modu” gelecek. Şimdilik sadece Canary versiyonunda aktif olan modun kısa süre sonra geliştirici kanalına gelmesi; sonrasında da genel çıkışını yapması muhtemel.

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Microsoft destek sayfası konuyla ilgili bir açıklama da yapmış durumda. Paylaşılan yazıda Çocuk Modu’nun Edge için tasarlanan bir internet modu olduğu geçiyor. İşlevin çocuk dostu özellikleri ve güvenlik önlemleriyle daha güvenli bir gezinme sunduğunu belirten firma; özelliğin kişiye özel internet temaları, çocuk dostu içerik, izin verilen site listesi ile gezinme özelliklerinden bahsediyor. Yine Bing Güvenli Arama kısıtlaması ve çıkış yapmak için şifre ihtiyacı da metinde bahsedilenler arasında. Son olarak Çocuk Modu’nun bir çocuk hesabı veya profili gerektirmediği de not düşülmüş.

Microsoft Edge Çocuk Modu aynı zamanda belirtildiğine göre özelleştirilebilecek de. Öyle ki ebeveynler ve koruyucu kişiler varsayılan kapalı gelebilen çocuk dostu sitelere erişim iznini verebilecekler. Çocuk kullanıcılar ise Edge için kişisel temalarını ekleyebilecekler. Ayrıca bu değişiklikler Çocuk Modu’ndan çıktıktan sonra tarayıcıyı etkilemeyecek.

Çocuk Modu kısmına giriş yapmak için; tarayıcı üzerinden profil değişikliği kısmına gitmek ve Çocuk Modu ile Gezin seçeneğine basmak gerekiyor. Bu noktada tarayıcıya giriş yapmış olmak zorunlu değil. Ancak böyle bir durumda cihazlar arasında senkronizasyon imkanının da olduğunu hatırlatalım. Mod üzerinde yapılması gereken tek şey yaş aralığını seçmek. Moddan çıkış yapmak için ise sadece cihaz şifresinin girilmesi yeterli oluyor. Yakın zamanda Mod üzerine daha fazla özellikler eklenilmesini de bekleyebiliriz.

Zaten adeta elektronik yaşayan yeni jenerasyon, bu da yetmezmiş gibi özellikle salgın ve uzaktan öğretim nedenleriyle elektronik cihazlarla çok daha haşır neşir hale geldiler. Dolayısıyla bu tip önlemler bir nebze olsun ebeveynlerin biraz daha rahatlamasına neden olabilir gibi duruyor.