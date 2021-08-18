Microsoft, Edge için Sekmeleri Ara Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Microsoft, Edge tarayıcısında sekmeler arasında arama seçeneğini getirmek için çalışmalar yapıyor. Henüz resmi bir açıklama mevcut değil ancak Reddit kullanıcısı Leo Varela, Edge Canary’deki sekme işlemleri menüsüne “Sekmeleri Ara“nın eklendiği fark etti. Özelliğin kullanılabilmesi için Chrome tarayıcılarında da olduğu gibi “flags” syafasına ulaşılması gerekiyor.

Sekmeleri Ara seçeneği daha öncesinde de üzerinde çalışılıyordu. Şubat 2021’de yine Reddit kullanıcısı Leo Varela komut satırı üzerinde bu özelliği aktifleştirmişti.

Sekmeleri Ara seçeneğine tıkladığımızda, tarayıcının ortasında bir menü açılıyor. Menü, şuan için boyutunda değişiklik yapılmıyor ve yeri değiştirilmiyor. Muhtemelen stabil sürüme geldiğinde daha fazla kişileştirme yapılacaktır.

Microsoft ayrıca sekme menüsünün tasarımını biraz daha geliştirdi ve tasarımında değişikliklere gitti. Aşağıda resimde de gözüktüğü üzere bir sekmeyi kapatmak için kapatma düğmesi üzerine gidildiğinde yuvarlak yerine kare vurgulu bir görünüme kavuşuyor.