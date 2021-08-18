Tasarım
Microsoft, Edge için Sekmeleri Ara Özelliği Üzerinde Çalışıyor
Microsoft, Edge tarayıcısında sekmeler arasında arama seçeneğini getirmek için çalışmalar yapıyor. Henüz resmi bir açıklama mevcut değil ancak Reddit kullanıcısı Leo Varela, Edge Canary’deki sekme işlemleri menüsüne “Sekmeleri Ara“nın eklendiği fark etti. Özelliğin kullanılabilmesi için Chrome tarayıcılarında da olduğu gibi “flags” syafasına ulaşılması gerekiyor.
Sekmeleri Ara seçeneği daha öncesinde de üzerinde çalışılıyordu. Şubat 2021’de yine Reddit kullanıcısı Leo Varela komut satırı üzerinde bu özelliği aktifleştirmişti.
Sekmeleri Ara seçeneğine tıkladığımızda, tarayıcının ortasında bir menü açılıyor. Menü, şuan için boyutunda değişiklik yapılmıyor ve yeri değiştirilmiyor. Muhtemelen stabil sürüme geldiğinde daha fazla kişileştirme yapılacaktır.
Microsoft ayrıca sekme menüsünün tasarımını biraz daha geliştirdi ve tasarımında değişikliklere gitti. Aşağıda resimde de gözüktüğü üzere bir sekmeyi kapatmak için kapatma düğmesi üzerine gidildiğinde yuvarlak yerine kare vurgulu bir görünüme kavuşuyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Lite, kutusuyla birlikte görüntülendi!
Geçtiğimiz ay Oppo, Reno 5 akıllı telefon serisini tanıttı. Bu seri, Reno 5, Reno 5 Pro ve Reno 5 Pro+ olmak üzere üç adet telefon içeriyor. Bu ayın başında yayınlanan bir rapora göre taban model Reno 5‘in, Oppo Find X3 Lite olarak piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Şimdi ise bu telefonun perakende kutusu, kendisi, şarj cihazı ve kablosunun görüntüleri sızdırıldı.
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Oppo Find X3 Lite hakkındaki yeni sızıntılar neler?
Find X3 Lite, tanınmış bir Hintli haberci olan Sudhanshu Ambhore‘nin Twitter hesabındaki paylaşımla görüntülendi. Ambhore, bu resimleri DM aracılığı ile elde ettiğini ve internette hiçbir haber kaynağında bulunmadığını belirtti. Bu nedenle Oppo Find X3 Lite‘ı gerçekten ilk kez bu resimler ile görmüş olabiliriz. Bununla birlikte bu görseller, bu ayın başında Evan Blass tarafından paylaşılan bilgi ve renderları doğruluyor. Evan Blass tarafından yayınlanan sızıntı, Oppo Find X3 Lite‘ın yeniden markalanmış bir Reno 5 5G olacağını gösteriyordu. Yeni sızıntı ile birlikte aradaki tek farkın arka tarafta yazan “RENO GLOW” yazısının bulunmaması olduğunu söyleyebiliriz.
Oppo Find X3 Lite, FHD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefon, Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Cihazın arka tarafında 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP monokrom sensör ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. X3 Lite, 32 MP çözünürlü selfie kameraya ve 65W hızlı şarj desteği bulunan 4.300 mAh bataryaya sahip olacak. Oppo, henüz bu akıllı telefonun lansman tarihini açıklamadı.
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Fotoğraf Makinası
Pentax K-3 Mark III, canlı olarak görüntülendi!
Ricoh markasının en üst düzey APS-C formatlı kamerası olan Pentax K-3 Mark III, canlı fotoğraf ve videolarla görüntülendi. Ekim ayında duyurulan kamera, profesyoneller için geliştirilen 25.73 MP sensörün yanı sıra 1.6 milyonluk maksimum ISO değeriyle ilgileri üzerine çekmişti. Cihaz, yeni bir görüntüleme motoru ve hızlandırıcı ile birlikte daha güçlü bir görüntü sensörüne sahip. Bu özellikleri ile oldukça güçlü bir kamera donanımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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Pentax K-3 Mark III, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
DC Watch, Pentax K-3 Mark III ile ilgili bazı yeni video ve fotoğraflar yayınladı. Bu görüntülerde cihazın kamera gövdesi ve canlı olarak çalışır halde yapılan çekimler bulunuyor.
Yayınlanan video, Pentax serisi kamera kullanan kullanıcıların yeni kameraya çabuk adapte olabileceğini de gösteriyor. Bunun haricinde Mark III‘ün, AF noktalarını ve benzer çekim işlevlerini seçmek için özel bir joystick ile donatıldığı da doğrulandı. Bu, Mark II ile kıyaslandığında oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Mark III, kompakt bir gövdeye sahip ancak Pentax DSLR‘larda olduğu gibi tutma yeri normalden daha derin. Ayrıca Mark II‘nin çift kart yuvası ve üst tarafta bulunan LCD plaka yerini koruyor. Buna ek olarak yeni bir çekim modu kadranı cihazda bulunuyor. Buradan kullanıcılar fotoğraf, video ve canlı görünüm arasında geçiş yapabilecekler.
Pentax serisinin yeni amiral gemisi Mark III, Şubat 2021’de resmi olarak piyasaya sürülecek.
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