Google Chrome, Gizli Sekmeyi Yeniden Tasarlıyor

Çoğu tarayıcıda bulunan hatta artık tarayıcıların standart özelliği olan “Özel Mod”, Google Chrome için “Gizli” tarama olarak yer alır. Yeni bir güncelleme sunacak olan Google, kullanışlı özelliğin görünümünü güncelliyor.

Android’de Chrome Canary sürümünü kullanan kullanıcılar yeni Gizli Sekme tasarımını ilk görenler oldu. Yenilenmiş Gizli Sekme şuanda varsayılan olarak devre dışı, ancak ileriki zamanlarda bu tasarım Windows, Linux, Chrome OS ve Mac sürümlerinde de mevcut tasarıma geçilebilir.

Aslına bakıldığında Google Chrome Gizli Sekmesi bu yeni tasarımı, genel görünümü büyük bir ölçüde değiştiği söylenemez.

Bu daha açık ve anlaşılması önceki tasarımdan daha kolay olması, bu yılın başlarında bir davaya yanıt olarak geldiği düşünülmekte. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplu dava, Google’ınkiler de dahil olmak üzere web sitelerinin kullanıcılar hakkında kişisel bilgiler toplamasına izin verdiği için en az 5 milyar dolarlık tazminat istiyor.

Bu dava inceleme konusu oldu. Sebebi ise Google, Gizli sekmeyi her açtığınızda ne yaptığına dair bir sorumluluk reddi içeriyor. Bu tasarımda gözükenler oldukça basit olsa da yeni tasarımda Gizli Sekmenin yaptığı ve yapmadığı şeyleri daha net bir şekilde açıklıyor. Yine de, Google’ın hala davanın kilit noktası olan gizli sekmede veri toplayıp toplamadığını doğrudan söylemiyor.

Google Chrome Yeni Tasarım Gizli Sekmeyi Nasıl Aktif Edebilirim ?