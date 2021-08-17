Genel
Google Chrome, Gizli Sekmeyi Yeniden Tasarlıyor
Çoğu tarayıcıda bulunan hatta artık tarayıcıların standart özelliği olan “Özel Mod”, Google Chrome için “Gizli” tarama olarak yer alır. Yeni bir güncelleme sunacak olan Google, kullanışlı özelliğin görünümünü güncelliyor.
Android’de Chrome Canary sürümünü kullanan kullanıcılar yeni Gizli Sekme tasarımını ilk görenler oldu. Yenilenmiş Gizli Sekme şuanda varsayılan olarak devre dışı, ancak ileriki zamanlarda bu tasarım Windows, Linux, Chrome OS ve Mac sürümlerinde de mevcut tasarıma geçilebilir.
Aslına bakıldığında Google Chrome Gizli Sekmesi bu yeni tasarımı, genel görünümü büyük bir ölçüde değiştiği söylenemez.
Bu daha açık ve anlaşılması önceki tasarımdan daha kolay olması, bu yılın başlarında bir davaya yanıt olarak geldiği düşünülmekte. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplu dava, Google’ınkiler de dahil olmak üzere web sitelerinin kullanıcılar hakkında kişisel bilgiler toplamasına izin verdiği için en az 5 milyar dolarlık tazminat istiyor.
Bu dava inceleme konusu oldu. Sebebi ise Google, Gizli sekmeyi her açtığınızda ne yaptığına dair bir sorumluluk reddi içeriyor. Bu tasarımda gözükenler oldukça basit olsa da yeni tasarımda Gizli Sekmenin yaptığı ve yapmadığı şeyleri daha net bir şekilde açıklıyor. Yine de, Google’ın hala davanın kilit noktası olan gizli sekmede veri toplayıp toplamadığını doğrudan söylemiyor.
Google Chrome Yeni Tasarım Gizli Sekmeyi Nasıl Aktif Edebilirim ?
- Google Chrome Canary güncel sürümünü Play Store üzerinden yükleyin.
- Uygulamayı açtığınızda arama ekranına “chrome://flags” yazın ve sayfayı açın.
- Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “Revamped Incognito New Tab Page” sekmesini bulun ve aktifleştirin.
- Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.
- Gizli Sekmeye girerek yeni tasarıma erişmiş olun.
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Samsung Eco 2 OLED ekran, Galaxy Z Fold 3’ün daha az güç kullanmasını sağlıyor
Samsung Galaxy Z Fold 3 yaklaşık bir hafta önce açıklandı ancak yeni nesil katlanabilir telefon Z Fold 3 ekranı düşünülenlerden daha yeni bir teknolojiye sahip. Bugün Samsung Display, Galaxy Z Fold 3 için çeşitli avantajlar sunan yeni Eco 2 OLED teknolojisini ilk kullanan telefon olduğunu açıkladı. Eco’nun açılımını ise şu şekilde tanımladı;
– Efficient power Consumption (Verimli Güç Tüketimi) + Eco-friendly Component (Çevre Dostu Bileşen)
Samsung Display yaptığı basın açıklamasında Eco 2 OLED’in plastik polarizör katmanı ihtiyacını ortadan kaldırdığını belirtti. Böyle bir katman telefonların harici ışığı yansıtmasına yardımcı olmak için kullanılmaktaydı. Bununla birlikte, yine bu katman aynı zamanda telefondan gelen ışığın iletim hızını %50’nin üzerinde azaltmakta.
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Genel
Samsung Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra Temel Özellikleri Sızdırıldı
Samsung, bir sonraki Galaxy S amiral gemilerinin piyasaya sürülmesine aylar kaldı. Ancak sızdıran kişiler yeni Galaxy S serisinden ne bekleyeceğimizi söylemelerini durduramadı. Twitter kullanıcısı FrontTron Galaxy S22 serisinin birkaç önemli özelliklerini açıkladı.
İçindekiler
Samsung Galaxy S22 Serisi Özellikleri
Ekran Özellikleri
- S22: 6.06 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Plus: 6.55 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Ultra: 6.81 inç LTPO ekrana sahip olacak.
Anlaşılana göre Samsung Galaxy S21 serisinin ekranına kıyasla çok fazla değişiklik olmuyor.
Samsung Galaxy S22 Serisi Sızdırılanlar
Kamera Özellikleri
- S22: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Plus: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Ultra: 108MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 2 adet 12MP telefoto lense sahip olacak.
Batarya Özellikleri
- S22: 3800 mAh pil gücüne
- S22 Plus: 4600 mAh pil gücüne
- S22 Ultra: 5000 mAh pil gücüne sahip olacak.
Burada bir önceki serisine bakarak düşme gözükmekte. Daha önceki serisinde S21 4000mAh ve s21 Plus 4800mAh pil gücüne sahipken bu seride S22 3800mAh ve S22 Plus 4600mAh pil gücüne sahip olacak. Seride Galaxy Z Fold 3′de olan ekran aktı kamera ile gelmesi beklenmekte.
İşlemci Özellikleri
Samsung Galaxy S22 serisinde yeni ve daha güçlü olan Exynos 2200 yonga seti ile daha güçlü olması bekleniyordu. Ayrıca telefonda daha iyi bir ekrana sahip olmak için AMD grafiklerine sahip olacaktı.
Son sızdırılan bilgilere göre ise Exynos Galaxy S22 modellerinde düşük verimi nedeniyle çok sınırılı sayıda çıkarılıcağı iddia ediyor. Bu nedenle çoğu pazarda Adreno grafik işlemcisine ve Snapdragon 898 sürümünü kullanacağını söylemekte.
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Google Chrome, Gizli Sekmeyi Yeniden Tasarlıyor
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