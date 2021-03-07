Microsoft Edge için yeni özellikler yolda

Microsoft Edge, mart ayı içinde bazı yeni özellikler ve iyileştirmeler sunacak. Yaklaşık bir yıl önce dikey sekmeler özelliğiyle ilgili çalışmalar başlamıştı. Sonunda bu özellik ve sekmelerle ilgili bazı geliştirmeler bizlerle olacak.

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Dikey sekmeler, başlangıç deneyimi iyileştirmeleri ve daha fazlası

Microsoft Edge 16: 9 ekranlar için dikey sekmeler özelliği üzerinde çalışıyordu. Bu özellik sonunda kullanıcılarla buluşacak. Bu özellik sayesinde sekmeler arasında geçiş yapmak ve bazılarını gruplandırmak çok daha kolay olacak. Çok fazla sekme üzerinde çalıştığımızda, kullanılmayan sekmeler sistem kaynaklarını kullanmaya devam eder. Uyku sekmesi özelliği sayesinde kullanılmayan sekmeler güç tüketmeyecek. Böylece CPU kullanımı ve bellek kullanımı daha az olacak.

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Bunlara ek olarak başlangıç sekmesiyle ilgili bazı geliştirmeler de bulunuyor. Sistem yeniden başlatıldıktan sonra tarayıcının %41‘e kadar daha hızlı açılmasını sağlayan yeni bir başlangıç desteği geliyor. Başlangıç özelliği bu ay otomatik olarak etkin hale gelecek. Microsoft Edge tarayıcısını kişiselleştirmek artık daha kolay olacak. Tarayıcı ayarları menüsünden kolayca erişmek mümkün hale gelecek.

Arama motoru olarak Google yerine Bing kullanıyorsanız arama sonuçları iyileştirmeleri sizi yakından ilgilendirecek. Çünkü yemek tarifleri gibi popüler aramaların sonuçları iyileştirilmiş görsellerle karşımıza çıkıyor. Zürafalar ya da Kenya gibi konularda arama yaparsanız görsel arama sonuçlarının yanında bir infografik yer alacak. Sonuç olarak bu yeni özellik önümüzdeki haftalarda ilk olarak ABD kullanıcılarıyla buluşacak.

Son olarak Microsoft Edge yeni bir geçmiş görünümü sunacak. Geçmiş sekmesi, ayarlar bölümü yerine araç çubuğu kısmından açmanıza olanak sağlayacak.

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