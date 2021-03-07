Haber
Microsoft Edge için yeni özellikler yolda
Microsoft Edge, mart ayı içinde bazı yeni özellikler ve iyileştirmeler sunacak. Yaklaşık bir yıl önce dikey sekmeler özelliğiyle ilgili çalışmalar başlamıştı. Sonunda bu özellik ve sekmelerle ilgili bazı geliştirmeler bizlerle olacak.
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Dikey sekmeler, başlangıç deneyimi iyileştirmeleri ve daha fazlası
Microsoft Edge 16: 9 ekranlar için dikey sekmeler özelliği üzerinde çalışıyordu. Bu özellik sonunda kullanıcılarla buluşacak. Bu özellik sayesinde sekmeler arasında geçiş yapmak ve bazılarını gruplandırmak çok daha kolay olacak. Çok fazla sekme üzerinde çalıştığımızda, kullanılmayan sekmeler sistem kaynaklarını kullanmaya devam eder. Uyku sekmesi özelliği sayesinde kullanılmayan sekmeler güç tüketmeyecek. Böylece CPU kullanımı ve bellek kullanımı daha az olacak.
Bunlara ek olarak başlangıç sekmesiyle ilgili bazı geliştirmeler de bulunuyor. Sistem yeniden başlatıldıktan sonra tarayıcının %41‘e kadar daha hızlı açılmasını sağlayan yeni bir başlangıç desteği geliyor. Başlangıç özelliği bu ay otomatik olarak etkin hale gelecek. Microsoft Edge tarayıcısını kişiselleştirmek artık daha kolay olacak. Tarayıcı ayarları menüsünden kolayca erişmek mümkün hale gelecek.
Arama motoru olarak Google yerine Bing kullanıyorsanız arama sonuçları iyileştirmeleri sizi yakından ilgilendirecek. Çünkü yemek tarifleri gibi popüler aramaların sonuçları iyileştirilmiş görsellerle karşımıza çıkıyor. Zürafalar ya da Kenya gibi konularda arama yaparsanız görsel arama sonuçlarının yanında bir infografik yer alacak. Sonuç olarak bu yeni özellik önümüzdeki haftalarda ilk olarak ABD kullanıcılarıyla buluşacak.
Son olarak Microsoft Edge yeni bir geçmiş görünümü sunacak. Geçmiş sekmesi, ayarlar bölümü yerine araç çubuğu kısmından açmanıza olanak sağlayacak.
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Genel
Mobil oyun bağımlılığında Türkiye’nin karnesi ortaya çıktı
AdColony tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde gerçekleştirdiği Mobil Oyun ve Sosyal Medya Platformları hakkında araştırma yaptı. Ortaya çıkan verilere göre, mobil oyunlar akıllı telefon kullanıcılarının yaşamına günden güne daha fazla yerleşiyor.
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Oyunlar bizler için artık aralıklı olarak vaktimizi geçirdiğimiz medya araçları olmaktan çıktı. Akıllı cihazların yaygınlaşması ile kullanıcılar mekan fark etmeksizin her an oyun oynayabiliyorlar. Özellikle mobil oyun, yeni kitlesel çevrimiçi toplulukların temelini oluşturacak bir sektör haline gelmeye başladı.
Gelişen 5G teknolojisi sayesinde, mobil oyun deneyimi gitgide evlerimizde oynadığımız konsol oyunları deneyimine yaklaşıyor. Böylece oyunlar, insanları günlük hayattan bir nebze de olsa uzaklaştırıp rahatlama ve keyif almalarını sağlıyor.
AdColony’nin EMEA bölgesindeki katılımcıların; % 88’i mobil oyun oynadığını belirtirken % 42’si ise günde bir defa oynadıklarını belirtmesi mobil oyunların da günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca EMEA bölgesinde ankete katılanların %67’si haftada 3 saatten fazla akıllı cihazlarından oyun oynadığını belirtiyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile akıllı cihazlardan oynan oyunların yavaşça yeni sosyal medya platformları haline geldi. Rapora göre, mobil kullanımın artmasıyla birlikte, reklam verenlerin farklı platformlarda bir kampanya yürütürken markalarını ön plana çıkarmak için ilgili platforma uyum sağlamaları gerekliliği öne çıktı.
Mobil oyun bağımlılığında Türkiye ne durumda?
Sanıldığı gibi yalnızca gençler telefondan oyun oynamıyor. Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oynadığını belirtiyor.
Bu yetişkinlerin % 81,7’si kadın, % 76,5’i erkek. Güncel datalar aynı zamanda Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarının % 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığını gösteriyor.
Her alanda olduğu gibi mobil oyunların da türleri arasında tercihler değişiyor. Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği tür; %49,2 ile Aksiyon-Macera oyunları olurken onu, %46,2 ile puzzle ve %45,7 ile yarış oyunları takip ediyor.
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Mobil oyuncuların; kişisel ilgi alanlarına bakıldığında ise filmler ve müzik %81,7 ve %72,8 ile ön plana çıkıyor.
Son olarak teknoloji ve yemek & içecek ise %70,5 ve %70,1 ile takip ediyor. Özellikle televizyonun artık ikinci ekran olarak adlandırıldığı bu günlerde insanların %60,6’sı televizyon izlerken mobil oyun oynuyor.
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İşlemci
Lenovo yeni AMD Ryzen 5000 Pro APU işlemcileri sızdırdı
Lenovo ürün sayfasına yapılan güncellemede yeni AMD Ryzen 5000 Pro serisi APU işlemcileri ortaya çıktı. Buna göre işlemciler yeni ThinkPad bilgisayarlarda yerlerini alacaklar.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Lenovo ThinkPad P14 özellikler sayfasında; Ryzen 5 Pro 5650U ve Ryzen 7 Pro 5850U işlemcilerinin listelendiği görülebiliyor. Böylelikle işlemcilerin bu yıl içerisinde Lenovo iş laptoplarına gelmelerinin muhtemel olduğunu söyleyebiliriz gibi. Bununla beraber AMD tarafından ise konuyla alakalı herhangi bir resmi açıklama hala gelmedi.
Sayfa bizlere işlemcilerin özellikleri hakkında da bazı bilgiler veriyor. Buna göre Ryzen 7 Pro 5850U sekiz çekirdekli on altı işlem parçacıklı bir işlemci iken; temel saat hızı 2.0GHz olacak. Artırılan saat hızı ise 4.4GHz olarak görülebilen işlemci 12MB da belleğe sahip. Diğer yandan Ryzen 5 Pro 5650U ise altı çekirdek ve on iki parçacığa sahipken; temel saat hızı 2.2GHz, artırılan saat hızı 4.2GHz, belleği ise 11MB olarak karşımıza çıkıyor. İki işlemcinin de güç tüketimi 10-25W arasında olup entegre ekran kartı barındırıyorlar.
Ancak Wccftech tarafından belirtildiği gibi P14 sayfası her soruyu yanıtlamıyor. Örneğin bahsi geçen Pro serilerindeki ekran kartları hakkında fazla bilinen bir bilgi mevcut değil. Aynı şekilde işlemcilerin için verilen bir çıkış tarihi de yok. Ancak Radeon RX 6700 XT ekran kartının da resmileştiğini düşünürsek; mobil alanda Intel-AMD rekabetini kızdıracak işlemciler için fazla beklemeyiz gibi.
Finans
NFT nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gereken her şey
NFT, son günlerde internetin her köşesinde karşımıza çıkan bir terim. Dahası, insanların bu NFT’ler için milyon dolarlar harcaması da muhtemelen kulağınıza çalınmıştır. Dolayısıyla, NFT’nin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve tüm bu çılgınlığın arkasındaki nedenleri merak etmeniz gayet olası. İşte tam da bu yüzden, sizler için konu hakkındaki tüm detayları kafa karıştırmadan anlatan bir rehber hazırladık…
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NFT nedir? Bir balon mu yoksa gerçekten de hayatlarımızda kalıcı olacak mı?
Gelin, ilk önce NFT kelimesinin anlamıyla başlayalım. Aslında, NFT, açılımı ‘Non-Fungible Token’ olan bir kısaltma. Yani, takas edemeyeceğiniz/dönüştüremeyeceğiniz bir kripto varlık ya da para diyebiliriz. Bu durumu hemen bir örnekle açıklayalım. Mesela, 20 TL’lik bir banknotunuz olduğunu düşünün. Bunu herhangi bir bakkal ya da büfede iki 10’luk yaptırabilirsiniz değil mi (teorik olarak en azından, bakkalın uyuzuna denk gelebilirsiniz tabi)? Ya da biraz daha güncel bir örnek verelim. Belli bir miktarda Bitcoin’iniz olduğunu düşünün. Bunu, bildiğiniz üzere, başka bir kripto para ile takas etmeniz mümkün. İşte bu gibi takas edebileceğiniz varlıklara ‘Fungible (dönüştürülebilir) para birimi deniyor. İşte, bizim NFT de bunun tam zıttı: yani, dönüştürülemez kripto varlık/değer. NFT’nin ne olduğunu açıkladık, gelin bundan sonrasını kısa kısa ve madde madde inceleyelim.
#1- Peki bu NFT’ler ne işe yarıyor?
NFT’ler, tıpkı diğer kripto birimler gibi, blok zinciri (blockchain) üzerinde yer alıyor. Başka bir deyişle, tamamen dijital varlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak, dikkat ederseniz yazımızın başından beri NFT’leri tam anlamıyla bir para birimi diye nitelendirmedik. Doğal olarak , “Peki bu NFT’ler ne işe yarıyor?” sorusu şu an aklınızı kurcalıyor olabilir. Öyleyse, bunu hemen cevaplayalım. Bitcoin’in veya diğer kripto paraların nasıl bir para karşılığı varsa, NFT’lerin de orijinal bir fotoğraf, sanat formu, ya da başka bir fikri mülkiyet olarak karşılığı var. Pratikte olay şöyle işliyor: Siz bir NFT aldığınız zaman başka kimse de olmayan bir dijital sanat formunu (resim, şarkı, video vb. aklınıza ne gelirse) edinmiş oluyorsunuz. Ya da, kripto varlıklar uzmanı Dona Redel’in tanımıyla “NFT aldığınızda kendini resim vb. sanat formları olarak ifade eden orijinal bir koda sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz”. Kısacası, size özel dijital sanat diye özetleyebiliriz olayı.
#2- Gerçek hayatta NFT’ler nasıl kullanılıyor, örnekleri neler?
NFT örnekleri gerçekten de sınırsız. Ancak, belki de bunlardan en dikkat çekici olanlarından biri ‘NBA Top Shot’. NBA Top Shot, ligin ünlü oyuncularının efsanevi anlarını ve maçlarını NFT olarak satıldığı bir sistem. Örneğin, geçtiğimiz günlerde LeBron James’in bir smacının görüntüsü tam 208 Bin ABD dolarına satıldı. Tabi, bu görüntüyü Youtube’da bir kuruş ödemeden izlemeniz de mümkün. Ancak, dediğimiz gibi, NFT’lerin tüm olayı size özgü bir kodla gelmesi ve eşsiz olması.
Bir başka meşhur NFT örneği de Jack Dorsey’in ilk Tweet’i. Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Dorsey, platformda attığı ilk Tweet’i NFT olarak satışa sundu. Son gelen teklif ise dudak uçuklatacak cinsten: tam tamına 2.5 Milyon ABD Doları. Bunlara ek olarak, Kings Of Leon grubunun yeni albümünü NFT şeklinde çıkarması, Grimes’ın 6 Milyon ABD Doları değerinde yüzlerce sanat çalışmasını satması ve yukarda gördüğünüz kedi görseli animasyonunun 590 Bin ABD Doları’na satılmasını söyleyebiliriz.
#3- NFT nerden satın alınır?
Öncelikle, NFT alım satımının genellikle kripto para birimleriyle yapıldığını belirtelim. Yani, NFT almak istiyorsanız bir miktar kripto paraya sahip olmalısınız. Bu adımdan sonra, Rarible; Known Origin; veya Open Sea gibi NFT pazarlarından alım satım yapabilirsiniz.
#4- NFT’lerin geleceği var mı yoksa sönüp gider mi?
Bu tabi ki de cevaplaması zor bir soru. Ancak, yukarda bahsettiğimiz ödenen çılgın ücretleri ve teknolojinin yakaladığı ivmeyi düşünürsek, NFT’lerin gelecekte de hayatımızda yer alması kuvvetle muhtemel. İlk başta insanların internetten ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekleri şeylere bu derece yüksek meblağlar ödemesi saçma gözükse de, bunun arkasında aslında çok yerleşik bir alışkanlığımız yatıyor: Az olana daha çok değer vermemiz. Başka bir deyişle, ekonominin temel taşı: arz ve talep. NFT yaratıcıları ürünlerini orijinal veya nadir kodlarla enkripte ettiğini düşündüğümüzde, aslında, olayın çocukken peşinden koştuğumuz nadir futbolcu çıkartmaları veya kartlarından bir farkı kalmıyor. Tüm konuya bu perspektiften bakınca, NFT’ler hayatımızda kalıcı demek pek de abartı değil sanırsak…
Kaynak: NPR, CoinSpeaker, Vox
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