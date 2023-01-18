Mozilla kısa bir zaman önce Firefox’un yeni sürümünü yayınladı. Sürüm büyük bir güncelleme olduğu göz önüne alındığında, oldukça farklı değişikliklerle birlikte geliyor. Tarayıcı yeni sürüm ile birlikte, Manifest Version 3 (MV3) uzantı desteğini varsayılan olarak etkinleştiriyor. Google, reklam engelleyicilerin eskiden olduğu gibi çalışmasını sağlayan sistemin fişini çekmemiş olsa da, kullanıcılar hala bunun gerçekleşme tehdidiyle uğraşmak zorunda.

İçindekiler Manifest nedir? Manifest nedir? Manifest, tarayıcıya bir uzantı hakkında, adı ve sürüm numarasının ne olduğundan, hangi izinleri kullanacağına ve hangi tarayıcı sürümlerinde çalışacağına kadar her türlü bilgiyi söyleyen kavram olarak açıklayabiliriz. Tarayıcılar tarafından kullanılan Manifest dosya biçiminin yeni sürümleri, uzantıların erişebileceği özellikleri değiştirir ve değişiklikleri zorunlu kılabilir. Örneğin, Chrome’daki Manifest V3 artık bir geliştiricinin uzak bir sunucudan kod yüklemesine izin vermiyor.

Mozilla, yeni uzantı sistemini açıklayan bir blog yazısında , hem Chrome hem de Firefox için uzantı geliştiren kişilerin işlerini çok daha kolay hale getirmek için Manifest Sürüm 3’ü benimsediğini söylüyor. Ancak uygulamasının büyük ölçüde çapraz uyumlu olması amaçlanırken, kuruluş kendi sürümünün başta güvenlik ve gizlilik olmak üzere “bazı kritik alanlarda” Google’dan farklı bir sistem geliştirdi.

Google, 2021’de Chrome’a Manifest V3’ü eklediğinde de bu alanlara atıfta bulunmuş ve bu hamleyi “kullanıcı güvenliği ve gizliliğinin arkasındaki değişimin bir parçası” olarak nitelendirmişti. Ancak güncellemedeki değişikliklerden biri, belirli ağ isteklerini (izleyicilere, reklamcılara veya başka herhangi birine yönelik olanlar) engellemek için kullandıkları bir özelliği kaldırarak birkaç popüler içerik ve reklam engelleme uzantısındaki özellikleri bozdu.

Mozilla’nın Manifest V3 sürümünün Google’ın kaldırdığı özelliği korurken, daha sınırlı bir yedek için de destek ekliyor. Bu sayede içerik engelleyici geliştiricileri uzantılarının yeni sürümlerini oluşturmak zorunda kalmayacak ve diğer geliştiricilerin çok platformlu uzantılar yazmasını kolaylaştıracak.

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Bu yeni sistem beraberinde bazı dezavantajları da getirecek. Mozilla geçen yıl bu özelliğin kullanılmamasının güvenlik riskleri doğurabileceğini kabul etmişti. Görünüşe göre vakıf, “uzantılar için en önemli kullanım durumlarından biri” olarak adlandırdığı içerik engellemeyi korumanın riske değer olduğunu belirtti.

Firefox 109 ayrıca, tarayıcı eklentilerinizi araç çubuğundan yönetmeniz için bir yol sunmayı amaçlayan bir uzantılar düğmesi de sunuyor. Panelin özelliklerinden biri, bir uzantının belirli bir web sayfasında hangi izinlere sahip olduğunu hızlı bir şekilde görmenize ve hatta uzantı destekliyorsa bunları yönetmenize olanak sağlamasıdır.

Firefox, Chromium destekli tarayıcıların tek önemli alternatifi olmaya devam ediyor ve Chrome’un zaten dünya çapında lider seçenek olduğu ve Edge’in Windows’ta varsayılan seçenek olarak sunulduğu göz önüne alındığında, Mozilla’nın uygulaması küresel sıralamada üçüncü tarayıcı konumunda.