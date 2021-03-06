İnternet
Microsoft Edge karışık matematik problemleri için araç getiriyor
Chromium sistemine geçmesiyle beraber Microsoft Edge tarayıcısı önemli bir ivme yakaladı. Başlarda Chrome ve Firefox’u özelliklerde yakalamaya çalışan tarayıcı yavaş yavaş kendi özelliklerini getirmeye başlıyor. Şimdi de Microsoft, tarayıcısı Edge için her türlü matematik problemini çözebilen bir araç denemesi yapıyor.
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Bu gibi yeni özellikler için test alanı genelde tarayıcının Canary versiyonu oluyor. Yeni Math Solver özelliği de tarayıcıda yerini almaya başlıyor. Ancak şimdilik sadece bazı kullanıcılar için.
İşlev özellikle de ödevlerini bilgisayarlarında yapan öğrencilerin hoşuna gideceğe benziyor. Öyle ki araç matematik problemlerinin ve formüllerinin çözümlerine hızlıca bakmayı sağlıyor. Böylelikle de öğrenciye zaman kazandırması muhtemel. Ayrıca Bing tarafından destekli olan aracın iki ayrı kullanım alanı olduğunu görebiliyoruz.
Bunlardan ilki klavyeden veya ekran klavyesinden problemin yazılması olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan kullanıcıya sunulan bir araçlar menüsü de görülebiliyor. Bu araçlarla birlikte de internette karşılaşılabilen problemler araca yazılabiliyor. Sonrasında ise Math Solver o yazıyı OCP (optik karakter tanıma) kullanarak Edge’in okuyabileceği hale getiriyor. Ardından araca problemi çözmek kalıyor.
Şimdilik söylediğimiz gibi tarayıcının Canary versiyonunda araç mevcut durumda. Ancak bu versiyona sahip olmanız durumunda da araca ulaşamayabilirsiniz. Çünkü görünüşe göre Microsoft özelliği kademeli olarak getirerek aracı test ediyor.
Denemek istemeniz durumunda ise Edge Canary 90 ve üstünü çalıştırıyor olmanız, ya da indirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise sağ üstteki üç nokta menüsünden; Ayarlar>Görünüm>Matematik Çözücü (Math Solver) düğmesini göster kısmı görülüyorsa onu aktifleştirmelisiniz. Microsoft özelliği sizin için aktifleştirdi ise araç çubuğundaki formül tuşu ile artık araca ulaşabiliyor olmalısınız.
Eğer menüde görülmüyorsa maalesef diğer özelliklerde olduğu gibi geliştirici seçenekleriyle aracı aktifleştirmek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir durumda özelliğin genel versiyona çıkmasını beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi gözüküyor.
Google Chrome güncelleme döngüleri daha da kısalmak üzere
Google tarayıcısı Chrome için daha sık bir güncelleme döngüsü getirmenin peşinde gibi duruyor. Öyle ki Perşembe günü yapılan açıklamaya bakacak olursak; Google tarayıcıya yeni özellikler getiren gelecek büyük güncellemeleri dört haftada bir çıkartacağını söylüyor. Şu anda ise altı haftada yenilendiğini gördüğümüz tarayıcı böylelikle daha sık güncelleme alacak.
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Google firması açıklamasında yeni takvime geçişlerinin; daha gelişmiş hale gelen test ve genel süreçlerinden dolayı olduğunu belirtiyor. Böylelikle Chrome tarayıcısı geçen seneden beri aylık güncelleme alan Mozilla Firefox ile de bu konuda eşit hale geliyor.
Bununla beraber firma bunu tek seçenek olarak da bırakmayacak. Google, tarayıcıda bu kadar sık değişiklik görmek istemeyebilecek şirket müşterileri için de bir çözüm tasarlıyor. Buna göre kullanıcılarına bir “Genişletilmiş Stabilite” seçeneği verecek olan firma; bu seçeneği seçen kullanıcılar için ise güncellemelerini sekiz haftada bir tarayıcıya getirecek. Böyle bir durumda olağan güvenlik güncellemeleri ise sisteme yine dahil olacak. Ancak yeni özellikler tarayıcıda yerlerini alamayacaklar.
Yeni güncelleme takviminin birkaç ay daha zamanı olduğunu söyleyebiliriz gibi duruyor. Öyle ki Google dört haftalık güncelleme döngüsüne Chrome 94 ile geçmeyi planlıyor. Bu versiyonun geliş tarihi ise 2021 yılının üçüncü çeyreği olarak karşımıza çıkıyor.
İnternet
Brave tarayıcısı arama piyasasına giriş yapıyor
Brave tarayıcısının arkasındaki firma Brave Software, Tailcat açık arama motorunu bünyesine kattığını açıkladı. Tailcat ekibi daha önce de gizlilikle alakalı arama ve tarayıcı işleri ortaya çıkaran bir ekip. Dolayısıyla şimdi de Brave firmasının arama piyasasına girmesinde temel oluşturacak gibi duruyor.
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Günümüz arama motorları genelde büyük teknoloji firmalarından gelecek sonuçlara dayanırlar. Tailcat ise tamamen bağımsız bir oluşum olduğu için gizlilikten ödün vermeden kaliteli sonuçlar vermeyi umuyor. Öyle ki Tailcat arama sonuçlarını geliştirmek için kullanıcılardan IP adreslerini veya kişisel bilgilerini toplamıyor.
Böylelikle Brave, gizlilik odaklı tarayıcısı ve arama motoru seçenekleriyle birlikte; piyasanın çoğunluğunu elinde tutan Google Chrome ve Google Search için bir alternatif oluşturma yolunda. Ki 2021 yılının başları da dahil olmak üzere tarayıcı benzerini görmediği bir gelişim yaşıyor; Brave tarayıcısı aylık olarak 25 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Yetkililerin verdiği konuşmalara da bakacak olursak firma bunu daha da ilerletmek istiyor.
Firmanın kendisinin Brave Search tanıtımında yaptığı açıklamada da benzer ifadeler yer alıyor. Gizli, kullanıcı öncelikli, bağımsız, şeffaf, sorunsuz ve seçim sunan açık bir tarayıcı sunacaklarını söyleyen firma; aynı zamanda Brave Search motorunu diğer motorların kullanımına da açacak. Bahsettiğimiz gizliliği ise kullanıcı bilgisini toplamayarak ve reklamlara öncelik vermeyerek yapacak. Bununla beraber tarayıcının tamamen reklamsız ücretli ve reklamlı ücretsiz seçeneklerinin de olacağı konuşuluyor.
Güncelleme
Microsoft Edge aranan web sitesini bulmayı kolaylaştırıyor
Microsoft Edge tarayıcısı için anlaşılması ve kullanımı çok daha kolay bir arama işlevi geliyor.
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Microsoft 365 yol haritası için yapılan yeni bir paylaşımda görüldüğü üzere; Edge v.89, adres çubuğu, geçmiş arama sayfası ve geçmiş sayfasında yeni bir arama desteği alacak. Yeni gelen özellikle birlikte Microsoft Edge aramalarda daha doğru sonuçlar verecek.
Firmanın söylediğine göre; tarayıcının yeni versiyonuyla gelecek güncelleme böylelikle kullanıcıya aramalarında daha esnek ve çeşitli bir deneyim sağlayacak. Örneğin kullanıcıların daha önceden ziyaret edilen bir sitenin içeriğini veya konusunu araması mümkün olacak. Ayrıca firma bu işlevle belirli başlık veya adres aramaları yapma imkanı da verecek. Böylelikle Microsoft, arama sonuçlarında kullanıcıların daha doğru veriler elde edebileceğini umuyor.
Microsoft, Edge tarayıcısına başka özellikler de ekliyor
Birkaç gün önce firma tarayıcısı için bir işlevli özellik daha duyurdu. Bu yeni araca göre ise önceden doldurulan bir metin kaydedilebiliyor. Böylelikle otomatik metin doldurmanın çalışmadığı alanlarda bu araç kullanılabiliyor. Normal otomatik metin doldurma kadar etkili ve hızlı olmasa da; bu araç da kullanıcıya zaman kazandıracak işlevli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.
Onun dışında firma tarayıcısına başka işlevler de getirmeyi planlıyor. Bunların arasında yeni internet araçları, sekme arama, uzantı menüsü ve haberler aracı gibi özellikler mevcut. Bunların da gelecek güncellemede tarayıcıya eklenmesi planların arasında.
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Microsoft Edge karışık matematik problemleri için araç getiriyor
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