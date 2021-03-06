Microsoft Edge karışık matematik problemleri için araç getiriyor

Chromium sistemine geçmesiyle beraber Microsoft Edge tarayıcısı önemli bir ivme yakaladı. Başlarda Chrome ve Firefox’u özelliklerde yakalamaya çalışan tarayıcı yavaş yavaş kendi özelliklerini getirmeye başlıyor. Şimdi de Microsoft, tarayıcısı Edge için her türlü matematik problemini çözebilen bir araç denemesi yapıyor.

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Bu gibi yeni özellikler için test alanı genelde tarayıcının Canary versiyonu oluyor. Yeni Math Solver özelliği de tarayıcıda yerini almaya başlıyor. Ancak şimdilik sadece bazı kullanıcılar için.

İşlev özellikle de ödevlerini bilgisayarlarında yapan öğrencilerin hoşuna gideceğe benziyor. Öyle ki araç matematik problemlerinin ve formüllerinin çözümlerine hızlıca bakmayı sağlıyor. Böylelikle de öğrenciye zaman kazandırması muhtemel. Ayrıca Bing tarafından destekli olan aracın iki ayrı kullanım alanı olduğunu görebiliyoruz.

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Bunlardan ilki klavyeden veya ekran klavyesinden problemin yazılması olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan kullanıcıya sunulan bir araçlar menüsü de görülebiliyor. Bu araçlarla birlikte de internette karşılaşılabilen problemler araca yazılabiliyor. Sonrasında ise Math Solver o yazıyı OCP (optik karakter tanıma) kullanarak Edge’in okuyabileceği hale getiriyor. Ardından araca problemi çözmek kalıyor.

Şimdilik söylediğimiz gibi tarayıcının Canary versiyonunda araç mevcut durumda. Ancak bu versiyona sahip olmanız durumunda da araca ulaşamayabilirsiniz. Çünkü görünüşe göre Microsoft özelliği kademeli olarak getirerek aracı test ediyor.

Denemek istemeniz durumunda ise Edge Canary 90 ve üstünü çalıştırıyor olmanız, ya da indirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise sağ üstteki üç nokta menüsünden; Ayarlar>Görünüm>Matematik Çözücü (Math Solver) düğmesini göster kısmı görülüyorsa onu aktifleştirmelisiniz. Microsoft özelliği sizin için aktifleştirdi ise araç çubuğundaki formül tuşu ile artık araca ulaşabiliyor olmalısınız.

Eğer menüde görülmüyorsa maalesef diğer özelliklerde olduğu gibi geliştirici seçenekleriyle aracı aktifleştirmek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir durumda özelliğin genel versiyona çıkmasını beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi gözüküyor.