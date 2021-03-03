Güncelleme
Microsoft Edge aranan web sitesini bulmayı kolaylaştırıyor
Microsoft Edge tarayıcısı için anlaşılması ve kullanımı çok daha kolay bir arama işlevi geliyor.
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Microsoft 365 yol haritası için yapılan yeni bir paylaşımda görüldüğü üzere; Edge v.89, adres çubuğu, geçmiş arama sayfası ve geçmiş sayfasında yeni bir arama desteği alacak. Yeni gelen özellikle birlikte Microsoft Edge aramalarda daha doğru sonuçlar verecek.
Firmanın söylediğine göre; tarayıcının yeni versiyonuyla gelecek güncelleme böylelikle kullanıcıya aramalarında daha esnek ve çeşitli bir deneyim sağlayacak. Örneğin kullanıcıların daha önceden ziyaret edilen bir sitenin içeriğini veya konusunu araması mümkün olacak. Ayrıca firma bu işlevle belirli başlık veya adres aramaları yapma imkanı da verecek. Böylelikle Microsoft, arama sonuçlarında kullanıcıların daha doğru veriler elde edebileceğini umuyor.
Microsoft, Edge tarayıcısına başka özellikler de ekliyor
Birkaç gün önce firma tarayıcısı için bir işlevli özellik daha duyurdu. Bu yeni araca göre ise önceden doldurulan bir metin kaydedilebiliyor. Böylelikle otomatik metin doldurmanın çalışmadığı alanlarda bu araç kullanılabiliyor. Normal otomatik metin doldurma kadar etkili ve hızlı olmasa da; bu araç da kullanıcıya zaman kazandıracak işlevli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.
Onun dışında firma tarayıcısına başka işlevler de getirmeyi planlıyor. Bunların arasında yeni internet araçları, sekme arama, uzantı menüsü ve haberler aracı gibi özellikler mevcut. Bunların da gelecek güncellemede tarayıcıya eklenmesi planların arasında.
Akıllı Telefonlar
EMUI 11 kullanıcıları, 100 milyonu aştı!
Bugün Huawei, Weibo üzerinden paylaştığı bir duyuruda EMUI 11 kullanıcılarının 100 milyonu aştığını resmi olarak duyurdu. Şirket, duyuruda “Bir sonraki durak HarmonyOS” cümlesine vurgu yaptı. Bu, şirketin artık HarmonyOS için daha fazla çaba göstereceği anlamına geliyor. Huawei‘nin işletim sistemi tarafındaki adımları, rekabeti arttıracağı için kullanıcılar açısından olumlu bir gelişme. Ayrıca akıllı telefonlar için iOS veya Android ikilisi haricinde yeni bir seçeneğin ortaya çıkması çeşitlilik açısından da önemli bir adım olacak.
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Huawei, EMUI 11 ile hangi yenilikleri getiriyor?
EMUI 11, 10 Eylül 2020‘de gerçekleşen Huawei Geliştirici Konferansı‘nda resmi olarak piyasaya çıktı. Sistem akıcılığındaki artışın yanı sıra EMUI 11’de akıllı çoklu pencere gibi önemli özellikler mevcut. Bunlara ek olarak, büyük dosyaların sorunsuz aktarımı, çoklu ekran iş birliği ve kesintisiz alarm takibi gibi yenilikler de yeni arayüzde bulunmakta. EMUI 11‘e sahip olan kullanıcılar, HarmonyOS 2.0’a daha önce geçiş yapacak. Son üç yılda şirketin piyasaya sürdüğü neredeyse her cihaza EMUI 11 güncellemesi gelecek. Bununla birlikte bu cihazların HarmonyOS işletim sistemine daha önce geçiş yapması mümkün olacak.
Huawei Mate 40 serisi, geçtiğimiz günlerde EMUI 11’e yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile sistem kararlılığı optimize hale geldi. Ayrıca güncelleme, arayüzdeki bazı efekleri de iyileştirdi. Şirketin geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü Mate X2 ise ilk güncellemesini aldı. Huawei‘nin yeni arayüz ve HarmonyOS için cihazlara sık güncelleme getirmesi oldukça önemli bir adım. Bununla birlikte, HarmonyOS‘un nisan ayında resmi çıkışını yapmasının ardından yeni gelişmeler görebiliriz.
Genel
Samsung Galaxy Z Fold 2, One UI 3.1 Güncellemesi Aldı!
Samsung‘un popüler katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2, One UI 3.1 yazılım güncellemesi aldı. İşte güncelleme ile gelen yeni özellikler.
Samsung geçtiğimiz yıl tanıttığı modeller ile epey dikkat çekmişti. Özellikle katlanabilir telefon konsepti ile pazarda yeni bir yol açan Samsung geliştirdiği yeni cihazını ilk kez 2020 yılında gözler önüne sürdü. Şimdi Samsung’un en güncel katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 2, Android’in en yeni özellikleri ile buluşuyor.
Galaxy Z Fold 2 Android 11 destekli One UI 3.1 yazılım güncellemesini almaya başladı. Samsung paylaştığı bu yazılım güncellemesini ilk hangi ülkelerin alacağını açıklamadı. Ancak güncellemenin dağıtımına başlanıldığı biliniyor.
Öte yandan One UI 3.1 güncellemesi ile gelen özelliklere baktığımızda, Galaxy Z Fold 2’nin epey yenilendiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelin hep birlikte bu yazılım güncellemesinin detaylarına bakalım.
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Çoklu görev sekmesinde yenilikler!
Samsung One UI 3.1 ile çoklu görev özelliğini ve arka plan uygulamaları sekmesini yeniliyor. Galaxy Z Fold 2 modelinde çoklu görevleri kapatmak istediğinizde hepsini tek tek kapatmanız gerekiyordu. One UI 3.1 ise bu işlemi daha basit hale getiriyor ve tüm uygulamaları bir hamlede açmanızı ve kapatmanızı sağlıyor. Dolayısıyla çoklu görev sekmesinden çıkmak artık daha kolay diyebiliriz.
Öte yandan One UI 3.1 yine çoklu görev sekmesi ile beraber çalışan bir özellik daha getiriyor. Artık yeni bildirimlerinize uzun basarak, gelen bildirime aynı ekranda farklı bir yer verebiliyorsunuz. Bu sayede hem önceki işleminize devam edebiliyor, hem de yeni bildirimlere göz atabiliyorsunuz. Aynı zamanda ana ekran ve kilit ekranındaki hava durumları senkronize edildi. Ayrıca bu widget’ların avuç içi veya çift dokunuş ile kapanması sağlandı.
Kamera ve görüntülü konuşma için yeni özellikler mevcut!
One UI 3.1 güncellemesi kameraya da yenilikler getirdi. Bu yeni güncelleme ile esnek modda çekim yaparken kamera kontrolcülerini istediğiniz konuma taşıyabiliyorsunuz. Bu sayede cihazı tutuş tarzınıza göre daha kolay bir kullanım ayarlamanız mümkün.
Ek olarak Galaxy Z Fold 2 görüntülü görüşme tarafında da yeni özellikler sunuyor. Bu yeni özellik ile karşı tarafın görüntüsünü sınırlı bir pencerede değil, tüm ekranda görebiliyorsunuz. Bu sayede daha kaliteli bir görüşme sağlayabiliyorsunuz.
Gelelim One UI 3.1 ile gelen son çarpıcı özelliğe. Aslında bu çok büyük bir güncelleme değil. Ancak kullanım açısından diğerlerine göre daha fazla göreceğimiz bir yenilik diyebiliriz. Daha öncesinde ses kontrol ünitesi mavi bir tema ile karşımıza gelirken; şimdi daha yenilikçi ve daha sade bir tasarım kazanmış. Yani Samsung bu tarafta tema olarak 2010 yılının modasından kurtulup, daha şık daha güncel bir tasarıma imza atmış.
Sonuç olarak Samsung Galaxy Z Fold 2 modeli bu yeni güncelleme ile epey yenilenmiş. Gelen yeni özellikler kullanım açısından büyük kolaylıklar sunuyor. Tabi bu yeniliklerin göze hoş görünmesi de ayrı bir mutluluk kaynağı. Bakalım Galaxy Z Fold 2 daha ne gibi güncellemeler alacak.
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Google Chrome saniye başı kare (FPS) sayacını geri alıyor
FPS terimi özellikle oyun ve video performanslarında sıkça kullanıldığı için artık bilinen bir terim. Ancak buna rağmen Google; geçtiğimiz Temmuz ayında Google Chrome tarayıcısındaki FPS sayacını farklı bir ölçü şekliyle değiştirmişti. Sitedeki FPS sayısını göstermek yerine artık sitedeki kare sayısının zamansal yüzdesi gözüküyordu.
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Google sistemin ismini de değiştirdikten sonra eski sistemin daha iyi olduğuna dair tepkilerle karşılaştı. Bu tepkiler karşısında da firma eski FPS sayacını geri getirdi.
Tarayıcıdaki FPS sayacı sitelerin performansını ölçmek için kullanılıyor. Bu yönden hedefi daha çok geliştiriciler olsa da özellik genel kullanıcıların da dikkatini çekebiliyor. Dolayısıyla böyle bir geri dönüşün daha iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz.
Google Chrome üzerinde FPS sayacı nasıl açılır?
Tarayıcı üzerinden FPS sayacının nasıl açılacağına denk gelmediyseniz bu durum oldukça doğal. Ne de olsa Geliştirici Araçları üzerinden açılabilen özelliği genel olarak da bilen kişi sayısı az.
İşleve erişmek için tarayıcıdaki sağ üstteki üç noktayla temsil edilen Chrome Menüsünü açmak gerekiyor. Ardından ise Diğer Araçlar kısmından Geliştirici Araçlarına tıklamalısınız. Bu adımları Ctrl+Shift+I kombinasyonunu kullanarak daha hızlı bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Sonrasında çıkacak panelden ise Ctrl+Shift+P kombinasyonuyla arama kısmını açmanız gerekiyor. Arama yerine “show frame” yazmanızın ardından çıkacak olan “Show frames per second (FPS) meter” yazısına tıklamanız durumunda saniye başı kare sayısını gösteren yüzen bir pencere ekranınızda belirecektir.
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