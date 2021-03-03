Microsoft Edge aranan web sitesini bulmayı kolaylaştırıyor

Microsoft Edge tarayıcısı için anlaşılması ve kullanımı çok daha kolay bir arama işlevi geliyor.

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Microsoft 365 yol haritası için yapılan yeni bir paylaşımda görüldüğü üzere; Edge v.89, adres çubuğu, geçmiş arama sayfası ve geçmiş sayfasında yeni bir arama desteği alacak. Yeni gelen özellikle birlikte Microsoft Edge aramalarda daha doğru sonuçlar verecek.

Firmanın söylediğine göre; tarayıcının yeni versiyonuyla gelecek güncelleme böylelikle kullanıcıya aramalarında daha esnek ve çeşitli bir deneyim sağlayacak. Örneğin kullanıcıların daha önceden ziyaret edilen bir sitenin içeriğini veya konusunu araması mümkün olacak. Ayrıca firma bu işlevle belirli başlık veya adres aramaları yapma imkanı da verecek. Böylelikle Microsoft, arama sonuçlarında kullanıcıların daha doğru veriler elde edebileceğini umuyor.

Microsoft, Edge tarayıcısına başka özellikler de ekliyor

Birkaç gün önce firma tarayıcısı için bir işlevli özellik daha duyurdu. Bu yeni araca göre ise önceden doldurulan bir metin kaydedilebiliyor. Böylelikle otomatik metin doldurmanın çalışmadığı alanlarda bu araç kullanılabiliyor. Normal otomatik metin doldurma kadar etkili ve hızlı olmasa da; bu araç da kullanıcıya zaman kazandıracak işlevli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Onun dışında firma tarayıcısına başka işlevler de getirmeyi planlıyor. Bunların arasında yeni internet araçları, sekme arama, uzantı menüsü ve haberler aracı gibi özellikler mevcut. Bunların da gelecek güncellemede tarayıcıya eklenmesi planların arasında.