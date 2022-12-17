Microsoft, Şubat ayında Edge için Windows 10 sistemlerinde Internet Explorer 11’i kalıcı olarak devre dışı bırakacak bir güncelleme yayınlayacak.

Microsoft bir güncellemede, Internet Explorer’ın aşamalı olarak kaldırılması ve devre dışı bırakılması hakkında daha fazla bilgi sağladı. Şirket bir süredir desteği durdurmuştu, ancak şimdi kalıcı olarak kaldırılmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı sundu.

Ayrıca bkz: Google, Apple ve Mozilla Daha İyi Bir Tarayıcı Deneyemi İçin Bir Araya Geldi!

Microsoft, 14 Şubat’ta Windows 10’da Microsoft Edge için bir güncelleme yayınlayacak. Başlangıçta, IE11’in devre dışı bırakılmasının bir Windows güncellemesi yoluyla yapılması gerekiyordu, ancak yine de tarayıcı üzerinden yapılacak. Microsoft’a göre bunun amacı “daha iyi bir kullanıcı deneyimi” sağlamak ve kullanıcıları geçirme konusunda kuruluşları daha iyi desteklemek.

Güncelleme, halen etkin olan tüm Internet Explorer 11 kurulumlarını otomatik olarak Edge’e yönlendirecektir. Microsoft ayrıca IE11’i görev çubuğundan veya başlat menüsünden bir simge olarak kaldırmak için bir ilke belirleme konusunda da ipuçları veriyor. Şirketin kendisi de nihayet gelecek yıl Haziran ayında bunu yapacak. Aylık güncelleme döngüsü sırasında 13 Haziran’da Internet Explorer 11 simgeleri kaldırılacaktır.