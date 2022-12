Google, Apple ve Mozilla daha iyi bir web tarayıcısı ölçütü üzerinde iş birliği yapıyor. Speedometer 3, Chrome, Safari ve Firefox üreticilerinin, şirketlerin yanıt verebilirliği ölçme vizyonlarını dengeleyen yeni bir model oluşturmak için “sektörler arası ortak bir çaba” olacak.

Üç şirketin rakip ürünlerinin etkinliğini değerlendirecek bir araç geliştirmesi kulağa hoş geliyor. Ancak Speedometer’ın yönetim politikası, potansiyel sonuçlara göre farklılık gösteren bir onay sistemi içeriyor. Örneğin, önemli değişiklikler için diğer iki şirketin onayı gerekirken, “önemsiz değişiklikler” için diğer iki taraftan birinin onayı gerekiyor. Bu arada, “önemsiz değişiklikler” üç tarayıcı üreticisinden herhangi birinden bir gözden geçirici tarafından yeşil ışık yakılabilir. Politikanın amacı, “çalışma ekibinin çoğu değişiklik için hızlı hareket edebilmesi, değişikliğin etkisine bağlı olarak daha yüksek düzeyde bir süreç ve fikir birliği beklenmesidir.”

Historically benchmarks haven’t done a great job at this and have actively competed for attention with the needs of real sites.

Speedometer 2 was a leap forward when it shipped in 2018, but it’s time to update it to test real user journeys from online life today.

