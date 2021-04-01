Microsoft Cortana uygulamasını mobil platformlardan çekti!

Microsoft sesli asistan uygulaması Cortana‘nın fişini çekti. Firma Google Asistan ve Siri‘ye alternatif olması için geliştirdiği, sesli asistan uygulamasını mobil platformlardan kaldırma kararı aldı. Windows işletim sisteminde çalışan bilgisayarlar bu durumdan etkilenmeyecek. Ancak Android ve iOS işletim sistemli cihazlar için artık uygulamaya erişim artık mümkün olmayacak. Zira Microsoft sesli asistan uygulamasını resmen mobil uygulama mağazalarından çekti.

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Microsoft Cortana uygulamasına veda etme zamanı geldi!

Sesli asistan uygulamaları, son dönemlerde günlük hayatımızın içerisine oldukça yerleşti. Yapay zekayla insanoğlunun doğrudan temas etmesini sağlayan ilk teknolojilerden olan bu uygulamalar, her geçen gün kapasitelerini de arttırıyor. Birçok teknoloji devinin dahil olduğu bu yarışta, öne çıkan iki isim bulunmakta. Bunlardan biri Google Asistan olurken, diğeri de tabi ki de Siri. Google ve Apple tarafından geliştirilen bu iki uygulama, piyasadaki aslan payını almayı başarıyor. Bu iki uygulamayı da Samsung‘un Bixby‘si ve Microsoft‘un Cortana‘sı takip etmekteydi. Kullanıcılarının günlük hayatlarındaki önemli bir dayanağı olan bu uygulamaların popülariteleri de artmaya devam ediyordu. Zira akıllı telefon ve tablet kullanıcıları neredeyse cihazlarına dokunmadan sesli komut ile günlük işlerini idame ettirebiliyorlardı. Ancak görünüşe göre mobil platformlardaki pastanın payından bir uygulama vazgeçti. Microsoft Cortana sesli asistan uygulamasını iOS ve Android yüklü mobil platformlardan çekme kararı aldı. Haliyle bu durum Cortana kullanan akıllı telefon sahiplerini oldukça üzdü.

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Firma uygulamayı neden çektiğini henüz açıklamadı. Kısa bir metin yayımlayan firma, sadece bilgilendirme mesajı atmakla yetindi. Ancak ilk gelen bilgilere göre, Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bu uygulamanın çok da tercih edilmemesi, bu kararda etkili oldu. 31 Mart tarihinde mağazalardan çıkışını yapan uygulama kullanıcılarına artık “asistanlık” yapamayacak. Zira uygulama içerisinde yer alan listeler ve hatırlatıcılar an itibariyle kullanılamıyor. Cortana için oldukça umutlu ve heyecanlı olan Microsoft‘un bu hamlesi de akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İlk gelen yorumlar, firmanın Cortana‘yı komple iptal edebilme ihtimalinin olduğu yönündeydi. Öte yandan Microsoft hali hazırda bu konunu sinyallerini daha önceden de vermişti. Firmanın resmi forum sayfalarında, asistanın mobil platformlar için 31 Ocak 2021‘de kaldırılacağı ortaya çıkmıştı. Her ne kadar bu konuda resmi bir yalanlama ortaya atılmasa da gelinen nokta dedikodular gerçek çıktı ve Cortana‘ya veda ettik.

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Windows 10 ile çalışan bilgisayarlarda Cortana desteği devam edecek!

Bu kaldırılmanın ardından Cortana‘nın geleceği ile alakalı dedikodular doğal olarak artarken, sesli asistan uygulamasının sadece mobil platformlardan kaldırıldığı öğrenildi. Sesli asistan uygulaması Windows 10 yüklü bütün bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecek. Bununla birlikte Microsoft’un ToDo uygulaması da mobil platformlarda yerini korudu. Ayrıca firma, Cortana‘yı bilindiği üzere daha “kurumsal” bir yapıya dönüştürmek istiyor. Teknoloji devi sesli asistan uygulamasının diğer firmalar tarafında da kullanılabilmesi için yeni çözümler geliştiriyor. Her ne kadar bu bilgi şu an için sadece “lafta” kalsa da, Microsoft‘un Cortana‘nın arkasında durduğunun en büyük göstergesi. Firma genel yapı itibariyle mobil platformlardan çekilerek rotasını daha farklı bir yere çevirmişe benziyor. Özellikle kurumsal anlamda geliştirilecek Cortana‘nın yetenekleri şimdiden merak konusu.

Microsoft, şu an için Cortana sesli asistan uygulamasından şu an için vazgeçmedi. 2014 yılında hayatımıza giren uygulama PC ve mobil platformların yanı sıra Xbox oyun konsollarında da yer alıyordu. Ancak an itibariyle sadece PC versiyonu aktif olarak çalışmakta. Teknoloji devi bu teknolojiyi kendi uygulamalarına da entegre etmeye çalışıyor. Firma, sesli asistanını Microsoft 365 uygulamalarının içerisine entegre edecek. Bu sayede Word, Excel, PowerPoint gibi popüler uygulamaları kullanan kişiler daha rahat bir deneyime sahip olacaklar. Ayrıca bu uygulamaları ilk kez kullanan kişilerin de oryantasyon süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Firmanın bu tarz örnekleri arttıracağı tahmin ediliyor. Şimdilik Android ve iOS platformlarından çekilen sesli asistan uygulaması, bakalım önümüzdeki günlerde hangi yeni detaylar ile karşımıza çıkacak. Teknolojinin geliştiği şu günlerde Microsoft‘ta meydanı boş bırakmak istemeyecektir haliyle. Bu nedenle gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.