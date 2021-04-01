Intel Core i7 11700KF modeli ofisimize ulaştı. Performans noktasında merak edilen yeni seriyi ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!

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Intel Core i7 11700KF özellikleri

Desteklenen Soketler: FCLGA1200

Çekirdek sayısı: 8

İş Parçacığı Sayısı: 16

İşlemci Temel Frekansı: 3,60 GHz

Maks Turbo Frekansı: 5,00 GHz

Önbellek: 16 MB Intel Smart Cache

Veri Yolu Hızı: 8 GT/s

Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 Frekansı: 5,00 GHz

TDP: 125 W

Yapılandırılabilir TDP-down Frekansı: 3.10 GHz

Yapılandırılabilir TDP-down: 95 W

Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır): 128 GB

Bellek Türleri: DDR4-3200

Maks. Bellek Kanalı Sayısı: 2

Maksimum Bellek Bant Genişliği: 50 GB/s

Önerilen Müşteri Fiyatı: $374.00

TUF GAMING Z590-PLUS WiFi özellikleri

Intel’in yeni nesil Z590 yonga seti üzerine kurulu olan TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi şimdiye kadar gördüğümüz en gelişmiş TUF anakart modellerinden biri oplmayı başarıyor. ATX yapıda gelen kartta ilk göze çarpan nokta 16 fazlı DrMOS güç birimleri oluyor. 14+2 yapıdaki bu sistem, hem 11. nesil Intel işlemcilerine gereken gücü sorunsuzca verirken, bir diğer yandan hız aşırtma gibi işlemlerde de tam ve kusursuz bir performans için geliştirilmiş.

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Soğutma kanadında da önemli adımlar atılan kart, PCH fansız soğutma bloğu, M.2 soğutma bloğu, hibrit fan başlıkları ve Fan Xpert 4 aracı ile kartı etkin bir biçimde soğutabiliyor. 14+2 DrMOS güç aşamaları, altı katmanlı PCB, ProCool bağlantıları, askeri sınıf TUF bileşenler ve Digi+ VRM ile maksimum dayanıklılık sunması da önemli bir artı.

Yenilikçi çözümler ve bağlantılara da destek veren kart, PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-C ve Thunderbolt 4 desteği sunarak hızlı veri transferleri yapmak için hazır konumda. Intel WiFi 6, Intel 2.5 Gb Ethernet, TUF LANGuard ve TurboLAN teknolojisi ile de veri bağlantısı konusunda en iyi ve en hızlı çözümleri de destekliyor.

Genel olarak baktığımızda sanki bir ROG Strix ya da ROG Maximus ailesi gibi özelliklerle donatılan, ancak fiyat olarak onlara nazaran çok daha erişilebilir bir fiyatta olmasıyla dikkat çekecek bir model haline gelmiş.