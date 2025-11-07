Hyundai IONIQ 9 nihayet Türkiye yollarına çıkıyor! Kasım 2025 itibarıyla bu model ülkemizde satışa sunuldu. Peki IONIQ 9 hangi özellikleriyle fark yaratıyor, fiyatı ne kadar ve Türkiye pazarında nasıl bir konum elde edecek? Üç sıra koltuk düzeni, ileri teknoloji donanımları ve etkileyici menzil değerleriyle IONIQ 9 gerçekten de elektrikli SUV segmentinde yeni bir çağ başlatabilir mi?

Hyundai IONIQ 9 özellikleri neler?

Hyundai IONIQ 9, markanın yeni E-GMP platformu üzerinde inşa edilen en büyük elektrikli SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen düz zemin yapısı, altı veya yedi kişilik oturma düzenine olanak tanıyor. Özellikle “Rahatlama Pozisyonlu Koltuklar” sayesinde sürücü ve yolcular, koltuk sırtlığı açısı, bacak desteği ve minder yüksekliği gibi detayları kendi konforlarına göre ayarlayabiliyor.

Hyundai IONIQ 9 iç tasarımı tamamen yeni bir anlayışla tasarlanmış. Calligraphy donanım paketinde yer alan kaydırılabilir “Universal Island 2.0” konsolu, 190 mm ileri-geri hareket edebiliyor ve hem önden hem arkadan erişim sunarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

Geniş aileler için oldukça işlevsel olan bu yapı, bagaj hacmiyle de fark yaratıyor: üçüncü sıra koltuklar katlandığında 908 litreye ulaşan alan, günlük kullanımda büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca Progressive versiyonda 88 litre, Calligraphy versiyonda ise 52 litrelik ön bagaj bulunuyor.

Kokpit bölgesinde 12,3 inçlik gösterge paneli ve 12,3 inçlik bilgi-eğlence ekranının birleşiminden oluşan panoramik bir ekran yer alıyor. Vites kolunun direksiyon kolonuna entegre edilmesiyle iç mekanda ferahlık artırılmış.

İlginizi Çekebilir: En çok satan elektrikli otomobiller açıklandı! (Kasım 2025)

Hyundai IONIQ 9 aerodinamik performans da ön planda tutulmuş. 3D alt koruma panelleri, aerodinamik jant tasarımı ve gizli anten yapısı, aracın genel verimliliğini artırıyor. 350 kW ultra hızlı şarj desteğiyle %10’dan %80’e yalnızca 24 dakikada şarj olabilen model, V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonu ve 400V/800V çoklu şarj desteğiyle kullanıcıya tam esneklik sunuyor.

Hyundai IONIQ 9 fiyatı ne kadar?

Hyundai IONIQ 9 Türkiye fiyat listesi Kasım 2025 itibarıyla açıklandı. İşte IONIQ 9 fiyat listesi:

Progressive 160 kW 4×2 – 5.199.000 TL

– 5.199.000 TL Calligraphy 226,1 kW 4×4 – 6.240.000 TL

Her iki versiyon da güçlü motor yapısı ve geniş batarya kapasitesiyle öne çıkıyor. Model, 110,3 kWsa’lik NMC lityum iyon bataryadan güç alıyor. Progressive versiyon 160 kW motorla 620 km menzil sunarken, çift motorlu Calligraphy versiyonu 226,1 kW güç üretiyor ve 600 km’ye kadar birleşik menzil sağlıyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? IONIQ 9 bu yeni nesil teknolojilerini ve fiyat politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Elektrikli SUV rekabetinde Hyundai sizce öne geçebilir mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!