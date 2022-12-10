Kasım ayı sonunda güncellenen bir destek sayfasına göre Microsoft, Ocak 2023’ten itibaren Apple Watch için Authenticator uygulamasını artık desteklemeyecek. Şirket, kullanıcılara uygulamayı akıllı saatlerinden kaldırmalarını tavsiye ediyor.

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Microsoft’a göre, watchOS için güvenlik uygulamasının gelecek sürümü “Authenticator güvenlik özellikleriyle uyumlu değil”. Bu nedenle, kimlik doğrulayıcı uygulamasının bu sürümü için destek sona eriyor. Microsoft, iOS ve diğer cihazlar için mfa uygulamasını desteklemeye devam ediyor.

Aynı sayfada Microsoft, kullanıcılara Authenticator’ı Apple Watch’tan kaldırmalarını tavsiye ediyor, çünkü uygulama yaklaşan güncellemeden sonra çalışmayacak. Şirket, talimatlar için bir Apple destek sayfasına bağlantı veriyor.

Microsoft kısa süre önce mfa uygulamasının işlevlerini, numara eşleştirme ve başarısız oturum açma denemeleri hakkında daha fazla bağlam içerecek şekilde genişletti. İlgili blog gönderisinin altındaki yorumlar, Apple Watch uyumluluğunun o sırada bulunmadığını gösteriyor.