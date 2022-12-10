Microsoft, Dev kanalında uçan Insider’lar için en son Windows 11 yapısını yayınladı. Yeni yapı, 25262, Arama’da muhtemelen birkaç kullanıcıyı rahatsız edebilecek bir sorunu düzeltiyor. Bunun yanı sıra, Widget’lara da hoş bir değişiklik getiriyor, ancak her zamanki gibi bir yeni ve hala çözülmemiş hata da var mevcut. Y

Bunların yanı sıra Microsoft, Windows 11’deki Media Player için yeni bir güncelleme sundu. En son güncelleme artık kullanıcıların video kütüphanesi içindeki klasörlere göz atmasına izin verecek.

Medya Oynatıcı Güncellemesi

Media Player için Dev Channel’daki Windows Insider’lara (sürüm 11.2211.34.0) video kitaplığınıza klasöre göre göz atma özelliği getiren bir güncelleme sunuyoruz.

Microsoft, Windows 11 Media Player’a kademeli olarak yeni özellikler getiriyor. Bir önceki güncellemede firma, büyük CD koleksiyonlarına sahip kişilerin faydalı bulabileceği CD kopyalama özelliğini tanıttı.

Resmi blog yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Yerleşik ekran kayıt aracı da kullanıma sunuluyor



Microsoft, Windows 11 için Ekran Alıntısı aracına yerleşik bir ekran kaydedici araç içeren bir güncellemeyi Dev Channel’daki Insider’lara sunmaya başladı.

Ekran Alıntısı Aracı’nın bilgisayardan içerik yakalamayı ve paylaşmayı her zaman hızlı ve kolay hale getirdiğini ve şimdi yerleşik ekran kaydı ile şirketin bu yetenekleri daha da fazla içerik türüne genişletilecek