Enes Batur’un son kararı sosyal medyada adeta şok etkisi yarattı. Türkiye’nin en tanınan YouTuber’larından biri olan Batur, uzun süredir sessizdi ve bu sessizliğin arkasında ne olduğu merak ediliyordu. Peki, Enes Batur neden YouTube kanalını kapattı? Bu kararın arkasında yeni bir proje mi var, yoksa sosyal medya kariyerine nokta mı koydu?

Enes Batur kanalını neden kapattı?

Enes Batur, 16 milyon abonesiyle Türkiye’nin en büyük bireysel YouTube kanallarından birine sahipti. Ancak fenomen isim, geçtiğimiz günlerde kanalındaki tüm içerikleri sildi ve hesabını tamamen kapatarak takipçilerini büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Bu karar, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı “Enes Batur YouTube’u tamamen mi bıraktı?” sorusunu sormaya başladı.

Son üç yıldır video paylaşmayan Sungurtekin, sessizliğini bu radikal adımla bozdu. On binlerce videoyu arşivden kaldıran fenomenin bu tercihi, hem YouTube dünyasında hem de Türk internet kültüründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Hatırlanacağı üzere, Batur son dönemde özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti. Eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları büyük yankı uyandırmış, bu durum da takipçileri arasında tartışmalara neden olmuştu. Şimdi ise fenomenin, bu olaylardan sonra tamamen kendi içine dönmeyi tercih ettiği konuşuluyor.

Türkiye’nin YouTube sahnesinde en çok abonesi bulunan bireysel kanal artık Ruhi Çenet’e ait. Enes Batur platformdan çekilmesiyle birlikte liderlik koltuğu Ruhi Çenet’e geçmiş durumda. Bu değişim, Türk YouTube ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Bazı yorumcular, Batur’un geri dönüş yapması halinde farklı bir formatla karşımıza çıkabileceğini öngörüyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu kararı ikiye bölünmüş şekilde yorumluyor. Bir kesim, artık “doyuma ulaştığını” ve yeni mecralara yönelmek istediğini düşünürken, diğer kesim ise “geri dönüş hazırlığı” olabileceğini savunuyor. Her iki durumda da, bu gelişme Türk dijital içerik dünyasının gündeminde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Enes Batur’un YouTube’dan çekilmesi sizce kalıcı mı olacak? Yoksa yeni bir dönemin başlangıcına mı tanıklık ediyoruz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, dijital dünyanın nabzını birlikte tutalım!