Roborock, akıllı robot süpürge serisine yeni bir üye ekledi. Roborock Qrevo L Pro, yüksek emiş gücü, gelişmiş otomasyon özellikleri ve akıllı navigasyon yetenekleriyle ev temizliği alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.

Kullanıcıların yalnızca güçlü bir temizlik değil, aynı zamanda minimum bakım gerektiren akıllı çözümler beklediği günümüzde, Qrevo L Pro bu ihtiyaçlara kapsamlı bir yanıt sunuyor. Cihaz, özellikle çok fonksiyonlu istasyonu ile dikkat çekiyor.

Roborock Qrevo L Pro özellikleri ve yetenekleri

Yeni model, hem donanım gücü hem de yazılım zekasıyla öne çıkıyor. Zeminlerdeki en ince tozlardan günlük kirlere kadar etkili bir temizlik vaat ederken, otomasyon sistemleri sayesinde kullanıcı müdahalesini en aza indiriyor.

18.500 Pa HyperForce emiş gücüyle derinlemesine temizlik

Roborock Qrevo L Pro, 18.500 Pa HyperForce® emiş gücü sayesinde halı ve sert zeminlerde biriken partikülleri ve ince tozları verimli bir şekilde temizliyor. Bu yüksek kapasite, özellikle evcil hayvan tüyleri ve zorlu kirler için etkili bir çözüm sunuyor.

Güçlü vakum performansına ek olarak, cihazın çift döner paspas sistemi zeminle sürekli temas kurarak silme işlemini destekliyor. Bu sayede hem süpürme hem de silme performansı aynı anda üst seviyeye taşınıyor.

Akıllı paspas sistemi ve zemin tanıma

Modelin en pratik özelliklerinden biri, otomatik olarak kaldırılabilen paspas yapısıdır. Cihaz, bir halı algıladığında paspaslarını yukarı kaldırarak halının ıslanmasını önlüyor ve temizliğe kesintisiz devam ediyor.

Bu özellik, sert zeminlerden halılara geçişlerde manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırarak tam otonom bir temizlik süreci sağlıyor. Kullanıcılar farklı zemin tipleri için endişelenmeden temizliği başlatabiliyor.

Tüm bakımı üstlenen çok fonksiyonlu istasyon

Roborock Qrevo L Pro‘nun en dikkat çekici yanı, bakım süreçlerini neredeyse tamamen otomatikleştiren çok fonksiyonlu istasyonudur. Bu istasyon, temizlik sonrası tüm zahmetli işleri kullanıcı yerine üstleniyor.

İstasyon, temizlik bitiminde robotun toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor. Bu sayede kullanıcılar haftalarca manuel toz boşaltma zahmetinden kurtuluyor ve hijyenik bir deneyim yaşıyor.

Paspas temizliği konusunda da iddialı olan sistem, paspasları 75°C’ye varan yüksek sıcaklıktaki suyla yıkayarak özellikle mutfak gibi alanlardaki inatçı lekeler ve bakterilere karşı etkili bir bakım sağlıyor. Yıkama sonrası 45°C sıcak hava ile kurutma özelliği ise nem ve koku oluşumunu engelliyor.

Akıllı navigasyon ve engellerden kaçınma

Cihaz, PreciSense® LiDAR navigasyon sistemiyle evin haritasını hızlı ve hassas bir şekilde çıkarıyor. Bu sayede en verimli temizlik rotasını planlayarak hiçbir alanı atlamadan çalışmasını sürdürüyor.

Reactive Tech engel algılama teknolojisi ise temizlik sırasında önüne çıkan terlik, oyuncak veya kablo gibi nesneleri tanıyarak etraflarından dolaşmasını sağlıyor. Dolanma önleyici yan fırça yapısı, saç ve lif birikimini azaltarak bakım ihtiyacını daha da düşürüyor.

Uygulama üzerinden kişiselleştirilmiş kontrol

Roborock Qrevo L Pro, mobil uygulama üzerinden tamamen kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar, oda bazlı temizlik planları oluşturabiliyor, belirli alanlar için yasaklı bölgeler tanımlayabiliyor veya farklı odalara özel emiş gücü ve silme ayarları yapabiliyor.

Sesli asistan desteği sayesinde cihaz, sesli komutlarla da kolayca yönetilebiliyor. Bu özellikler, günlük temizlik rutinlerini planlamayı ve yönetmeyi oldukça pratik hale getiriyor.