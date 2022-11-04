Microsoft Perşembe günü yaptığı açıklamada 2023 takvim yılı boyunca Ukrayna’ya ücretsiz teknoloji desteği vereceğini duyurdu.

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith, şirketin yaklaşık 100 milyon dolar değerinde ek teknoloji yardımı sağlayacağını söyledi.

Smith bir blog yazısında bu desteğin “Ukrayna’daki devlet kurumlarının, kritik altyapıların ve diğer sektörlerin dijital altyapılarını çalıştırmaya ve vatandaşlara Microsoft Bulut üzerinden hizmet vermeye devam etmelerini sağlayacağını” söyledi.

Smith bu açıklamayı Portekiz’in başkenti Lizbon’da Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

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Bu son taahhüt, Microsoft’un Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’ya verdiği toplam desteği 400 milyon doların üzerine çıkaracak.

“Ukrayna’nın sürekli savunulması kısmen ülkelerin, şirketlerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların oluşturduğu kritik bir dijital ittifaka bağlıdır. Savaşın başladığı Şubat ayından bu yana Microsoft ve diğer teknoloji şirketleri Ukrayna hükümetine ve halkına eşi benzeri görülmemiş bir teknoloji desteği sağladı.”

Microsoft ve diğerleri, dijital altyapıyı genel buluta dağıtarak, Avrupa genelindeki veri merkezleri aracılığıyla Ukrayna’nın kritik hizmetlerini destekledi.

Smith şu bilgileri verdi: “Microsoft’un Haziran ayında yayınladığı raporda da vurgulandığı üzere bu durum, Rusya’nın Ukrayna’nın hükümet veri merkezine ve diğer fiziksel varlıklarına yönelik seyir füzesi ve diğer kinetik saldırıları karşısında bile Ukrayna’nın verilerinin ve dijital hizmetlerinin dayanıklılığının ve güvenliğinin korunmasında kritik bir rol oynamıştır.”

Şirket ülkeyi kritik siber güvenlik koruması ile destekliyor ve Ukrayna’ya yardım eden ve sivillere karşı işlenen savaş suçlarını ele alan uluslararası kuruluşlara veri ve destek sağlıyor.