TikTok, Avrupalı kullanıcıları, Çin de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinin verilerine uzaktan erişebileceği konusunda uyarıyor. Çin’in sahip olduğu uygulama, gizlilik politikasına bir güncelleme ekledikten sonra bunu doğruladı.

TikTok’un Avrupa’daki gizlilik başkanı Elaine Fox yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İşlerini yapmak için kanıtlanmış bir ihtiyaca dayanarak, bir dizi sağlam güvenlik kontrolü ve onay protokolüne tabi olarak ve GDPR kapsamında tanınan yöntemler yoluyla, Brezilya, Kanada, Çin, İsrail, Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan şirket grubumuzdaki belirli çalışanların TikTok Avrupa kullanıcı verilerine uzaktan erişmesine izin veriyoruz.”

Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler TikTok’un ana firması ByteDance’ın hassas bilgileri Çin hükümetiyle paylaşabileceğinden endişe ettikleri için sosyal medya şirketi tartışmalarla dolu bir geçmişe sahip. Şirket, milletvekillerine veri gizliliği konusunda tekrar tekrar güvence verdi, ancak düzenleyici kurumlar incelemeyi bırakmadı.

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TikTok’un gizlilik politikasında yapılan güncelleme Birleşik Krallık, Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre için geçerli ve 2 Aralık’ta yayına girecek.

Geçtiğimiz hafta Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) üst düzey bir yetkilisi TikTok’un ABD’de yasaklanması gerektiğini söyledi. Yetkili, “verilerin [Çin Komünist Partisi’nin] eline geçmeyeceğine dair yeterli güvene sahip olabileceğiniz yeterli bir koruma sağlayabileceğiniz bir dünya” olmadığına inanıyor.

TikTok dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya uygulamasıdır ve 4 milyardan fazla kez indirilmiştir. Analiz şirketi Sensor Tower’a göre, 2017’deki lansmanından bu yana uygulama içi harcamalarla 6,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Kaynak: BBC