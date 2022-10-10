Brezilya Piyasa Otoritesinden alınan bir belgeye göre Xbox Game Pass geçen yıl Microsoft’a 2,9 milyar dolar kazandırdı. Nintendo ve Electronic Arts’ın oyun aboneliklerinden kazandığından daha fazla olacaktır. Belirtilen tutara PC Game Pass dahil değildir.

Microsoft, yaklaşık üç milyar Euro’luk dönüşüm rakamını Brezilya piyasa düzenleyicisi CADE ile paylaştı. Sadece Microsoft’un dünya çapında konsol aboneliklerinden ne kadar kazandığı ile ilgilidir; bu nedenle PC Game Pass aboneliklerini içermez. Kullanıcıların hem PC oyunlarını hem de konsol oyunlarını oynamasına olanak tanıyan Ultimate aboneliğini içerip içermediği belli değil.

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CADE’ye göre Microsoft yüzde 30 ila 40 arasında bir pazar payına sahip. Piyasa otoritesine göre bu, ABD’li şirketi Sony’nin ardından ikinci sıraya yerleştiriyor. Bu şirket konsol oyunları abonelik pazarında yüzde 40 ila 50 pazar payına sahip. Sony bu işten ne kadar kazandığını CADE ile paylaştı ancak bu bilginin kamuya açıklanmasını istemedi. Ancak Microsoft’un Nintendo ve Electronic Arts için yaptığı tahminler görülebilir. Her iki şirket de konsol oyun aboneliklerinden Microsoft’un kazandığı kadar kazanmadığına inanıyor.

Microsoft bu tutarları Conselho Administrativo de Defesa Econômica ile paylaşmıştır. Brezilya’daki bu piyasa otoritesi Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını soruşturdu. CADE o tarihten bu yana satın alma için onay verdi.