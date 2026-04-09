Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı olan GTA 6 projesinin yayıncısı Take Two, teknoloji kanadında beklenmedik bir küçülmeye gitme kararı aldı. Şirketin stratejik öneme sahip olduğu düşünülen yapay zeka biriminde yaşanan bu ayrılıklar, sektördeki genel gidişat hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, dev yayıncının bu hamlesi ne anlama geliyor?

Take Two ve yapay zeka departmanındaki ayrılıklar

Gelen son bilgilere göre Take Two bünyesinde yapay zeka departmanının başında bulunan Luke Dicken ve ekibindeki çok sayıda çalışan işten çıkarıldı. Dicken, kişisel LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yedi yıldır oyun geliştirme süreçlerini desteklemek amacıyla ileri teknolojiler geliştiren ekibinin dağıtıldığını doğruladı.

Dicken paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “T2 ile geçirdiğim sürenin ve ekibimin yolculuğunun sona erdiğini paylaşmak gerçekten üzücü. Zynga ve T2’deki zamanıma dair daha derin bir değerlendirmeyi daha sonra yapacağım ancak şu an için bu yetenekli insanların yeni roller bulmasına yardımcı olmanızı rica ediyorum.”

Hatırlanacağı üzere Luke Dicken, 2022 yılında Take Two tarafından satın alınan Zynga bünyesinde de uzun yıllar üst düzey görevler üstlenmişti. Şirketin bu yetenekli mühendis grubunu ve bölüm liderini neden görevden aldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu hamle, teknoloji dünyasındaki yapay zeka balonunun sönmeye başladığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

CEO Strauss Zelnick’in çelişkili açıklamaları

Şirketin en tepesindeki isim olan Strauss Zelnick, geçtiğimiz Şubat ayında bu teknolojilere karşı oldukça hevesli bir tutum sergiliyordu. Hatta firmanın bu alanda lider olduğunu ve yüzlerce pilot uygulama üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti. Ancak son dönemde bu söylemlerin yerini daha temkinli ve mesafeli bir duruşun aldığı görülüyor.

Zelnick, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada oyun geliştirme süreçlerinde kullanılan araçların her şey olmadığını şu sözlerle vurgulamıştı: “Bu araçlar varlık oluşturmanıza yardımcı olabilir ancak hit oyunlar yaratmanıza yardımcı olmaz. Bir varlığı oluşturmak için düğmeye basmanız ya da altı hafta harcamanız günün sonunda bir şeyi değiştirmez.”

GTA 6 cephesinden gelen bilgilerde ise bu teknolojilerin oyunun asıl üretim sürecinde yer almadığı daha önce belirtilmişti. Zelnick, üretken yapay zeka araçlarının yeni oyunda sıfır rol oynadığını teyit etmiş olsa da, şirket genelinde bu ekibin dağıtılması stratejik bir yön değişimine işaret ediyor olabilir.

Teknik açıdan bakıldığında, oyun içi varlıkların otomatik üretilmesi maliyetleri düşürse de yaratıcı vizyonun yerini her zaman dolduramıyor. Take Two yönetiminin, devasa bütçeli projelerinde risk almak yerine insan odaklı yaratıcılığa tekrar ağırlık vermesi muhtemel görünüyor. Sektördeki yapay zeka odaklı bu değişim, diğer büyük stüdyoların da benzer kararlar alıp almayacağı sorusunu akıllara getiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Oyun devlerinin teknoloji yatırımlarından vazgeçip ekiplerini küçültmesi sizce oyun kalitesini nasıl etkiler?