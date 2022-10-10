Diablo 3 bundan tam 10 yıl önce çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda çıkan Diablo 2: Resurrected ise seriye yeni bir şey getirmezken, Diablo Immortal‘daki yenilikler çoğu oyuncu tarafından ‘kötü’ olarak nitelendirilmişti. Diablo 4’ün ise bundan daha iyi bir zamanda çıkması beklenemezdi.

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Diablo 4 PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için 2023’te çıkacak. Oyuncuların en büyük beklentisi ise oyun için satın almaların minimumda tutulup, eski serilerde olduğu gibi oyundan zevk almalarını sağlayan bir sistemin kurulması. Diablo 4 tamamlanmaya oldukça yakın göründüğünden, hangi sınıfların oyunda yer alacağından, genişletilmiş fragmanlara kadar oyun hakkında birçok bilgiye sahibiz. Diablo dünyasına bir sonraki seyahatinizi sabırsızlıkla bekliyorsanız, daha fazla beklemenize gerek kalmayacak. Daha önce hiç Diablo oyunu oynamayanların ise, oyunu tanımaları için hâlâ yeterli zamanları var.

Diablo 4’ün 2023 yılında çıkması bekleniyor. Microsoft‘un Haziran 2022‘deki Xbox Showcase‘inde Blizzard, Diablo 4‘ün 2023‘te piyasaya çıkacağını duyurmuştu. Blizzard’ın oyunu geciktirmesi hâlâ mümkün olsa da mevcut sürüm Blizzard’a oyunu çıkartmak için Aralık 2023‘e kadar süre veriyor. Ne kadar süredir geliştirilmekte olduğu da göz önüne alındığında, bu makul bir zaman dilimi gibi görünüyor.

Daha önce gelen oyunlar gibi, Diablo 4 de tek seferlik bir oyun olmayacak. Blizzard, hem rekabetçi çok oyunculu sezonlar hem de hikaye genişletmeleriyle oyunu önümüzdeki yıllarda desteklemeyi planlıyor. Ancak oyunun lansman sonrası planlarını duymadan önce muhtemelen en az birkaç ay daha beklememiz gerekecek.

İçindekiler Sınıflar

Beta

Oynanış

Fragman

Sınıflar

Blizzard, Diablo 4 için beş oynanabilir sınıf duyurdu. Burada önceki oyunlarda gördüklerimizden bir fark olmadığını söyleyebiliriz.

Barbarian

Druid

Necromancer

Rogue

Sorceress

Hem Diablo 2 hem de Diablo 3’te yedi adet oynanabilir sınıf vardı, ancak bu sınıfların iki tanesi genişleme paketleri ile gelmişti. Serinin önceki iki oyununun lansmanları sırasında da beş adet oynanabilir karakter seçeneği sunulmuştu.

İyi haber şu ki, karakter yaratma önceki oyunlardan bazılarına göre biraz daha derinlemesine olacak. Oyuncular bir karakterin cinsiyetini seçme ve görünüşlerini kişiselleştirme fırsatına sahip olacaklar. Önceki Diablo oyunlarına benzer şekilde, Diablo 4 de beceri ağaçlarına sahip olacak, bu da oyuncuların seviye atladıkça avatarlarını daha da özelleştirebilecekleri anlamına geliyor.

Beta

Diablo 4’te zengin bir çevrimiçi içerik olacağı için Blizzard, oyunun çok oyunculu sistemlerinin değerlendirilmesi için beta testleri sunacak. Ancak Blizzard’ın resmi destek sitesine göre beta testleri hâlâ çok uzakta.

Blizzard destek sayfasında “Şu anda Diablo 4 için Alfa veya Beta testi yok” yazıyor. “Oyunumuzun Alfa veya Beta testlerine katılmak istiyorsanız, Diablo IV’ün resmî web sitesine kaydolabilirsiniz. Kayıt, yalnızca test açıkken veya test başlamadan kısa bir süre önce kullanılabilir.” gibi ibareler bulunuyor.

Betaya henüz kaydolunamazken, beta güncellemeleri için listeye kaydolabilirsiniz. Bu sayede Blizzard, beta fırsatları doğduğunda sizinle iletişime geçecek ve oradan betaya katılmayı seçebileceksiniz.

Oynanış

Mevcut Diablo oyunlarının aksine, Diablo 4 bir açık dünya RPG olacak. Diablo 4, bir dizi büyük ama bağlantısız seviyelerde(act) ilerlemek yerine, oyuncuların beş farklı bölgeyi sorunsuz bir şekilde keşfetmesine izin verecek. Çevrimiçi oynuyorsanız, bu alanları diğer oyuncularla paylaşacaksınız, bu da çeşitli etkinlikler ile kötü güçlerle savaşmak için takım oluşturabileceğiniz veya oyuncuya karşı oyuncu maçlarında birbirinizle rekabet edebileceğiniz anlamına geliyor. Doğal olarak arkadaşlarınıza da katılabilirsiniz ve tıpkı önceki oyunlarda olduğu gibi Diablo 4’te de partiye katılma seçeneği sunuluyor.

Daha önce bir Diablo oyunu oynamamış olanlar için oynanış son derece basit olduğunu söylemeliyiz. Bir karakter sınıfı seçiyorsunuz, ardından yaratıkları ve iblis ordularını öldürmek için Sanctuary‘nin karanlık fantezi dünyasına doğru yola çıkıyorsunuz. Sağ tıklama temel saldırınız olurken; sol tıklama özel saldırınızdır.

Karakterinizi oluştururken favori becerilerinizi optimize etmeniz, sağlığınızı ve mananızı yönetmeniz gerekecek. Çoğu düşman, karakterinizi güçlendirmek veya sadece onu havalı göstermek için kullanabileceğiniz silahlar, zırhlar ve değerli taşlar da dahil olmak üzere rastgele ganimetler bırakacaktır.

Açık dünya yapısı, oyunu öncekilerden daha az doğrusal ve keşif ağırlıklı yapsa da Diablo 4 önceki oyunlara göre benzer bir senaryo içerecek. Blizzard ayrıca oyunculara karakterlerinin nasıl ilerlediği üzerinde daha iyi kontrol sağlamaları için Diablo 2’dekiler gibi derinlemesine beceri ağaçlarını yeniden tanıttı.

Fragman

Diablo 4 uzun bir süredir geliştirilmekte ve oyun hakkında birçok fragmana sahiptir. Bunların hepsini, geliştirici güncellemeleri ve promosyon etkinlikleriyle birlikte resmi Diablo YouTube sayfasında bulabilirsiniz.

Oyuna iyi bir genel bakış istiyorsanız, izleyeceğiniz en iyi fragman muhtemelen 2022 yazında Microsoft‘un Xbox etkinliğinde tanıtılan Geliştirici Oynanış Vitrini’dir.

Bu fragman, Diablo 4’ün açık dünya tasarımını ve oyuncuların görmeyi bekleyebilecekleri bazı oyun değişikliklerini inceliyor. Ayrıca oyun sonu sistemlerinden bazılarını da detaylandırıyor. Bu detayın oyun sonu içeriği ile ilgilenen oyunculara yönelik olduğu söylenebilir.