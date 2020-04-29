Xiaomi’nin 108MP kamera ile dikkat çeken Mi Note 10 serisinin en yeni üyesi Mi Note 10 Lite 30 Nisan’da tanıtılacak. Kamera tarafında yapılan değişiklik dışında teknik özellikleri aynı olan Lite modelin fiyatı henüz belli değil.

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Mi Note 10 Lite 30 Nisan’da duyurulacak!

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Xiaomi Mi Note, serisinin yeni modelleri ile kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Bu telefonlara kadar seri için gelen son cihaz 2017 yılında piyasaya sürülen Mi Note 3’dü. Şirket 2019 Kasım ayında Mi Note 10 ve Note 10 Pro olmak üzere iki cihaz duyurdu. Her iki telefon da Snapdragon’un orta sınıf işlemcisi Snapdragon 730G’den gücünü almakta. Telefonların teknik özelliklerine baktığımızda kamera özellikleri hariç cihazın bütün özelliklerinin orta segment sınıfında olduğunu söyleyebiliriz. Kamera tarafında ise bu sınıfta 108MP kamera ile piyasaya çıkan ilk telefon olma özelliğine sahip. Ancak bu kamera özelliklerinin fiyata da yansıdığını ve özelliklerine göre pahalı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. 2020 yılının başından beri Mi Note 10 serisinin bir de Lite modelinin olduğuna dair söylentiler vardı. Xiaomi bugün bu söylentileri doğruladı ve telefonu 30 Nisan’da tanıtacaklarını açıkladı.

Serinin Lite modelinde 108MP kamera yerine 64MP ana kamera tercih edilmiş. Bunun serinin Lite varyantı için oldukça kabul edilebilir bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle Mi 10 ve Pro modellerinin altında kalsa dahi oldukça iyi bir kamera performansı görebiliriz. Kamera kurulumu dışında diğer tüm özelliklerinin serinin diğer modelleri ile aynı olması bekleniyor.

Mi Note 10 Lite tanıtım etkinliği 30 Nisan tarihinde Türkiye saati ile 15.00’da gerçekleşecek. Tüm bunların yanı sıra Mi 10 serisinin Youth modeli olan Mi 10 Lite Zoom’un da aynı tanıtımda görülmesini bekleyebiliriz. COVID-19 salgınının nedeniyle etkinlik çevrimiçi bir şekilde gerçekleşecek. Xiaomi’ye göre Note 10 Lite fiyat sınıfında en iyi performans deneyimini sunacak. Mi Note 10 108MP kamerası ile birlikte beklenenden daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahipti. Serinin Lite modelinde kamera konusunda yapılan değişikliklerin fiyat konusunda nasıl yansımaları olacağını hep birlikte göreceğiz.