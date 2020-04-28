Google, mart ayında internet kullanımında büyük bir artış tespit etti

Google ve Google‘a ait şirketleri kendi çatısı altında bulunduran Alphabet, mart ayında Covid-19 kaynaklı internet kullanımının arttığını tespit etti.

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Google, arama ve indirme sayılarında büyük bir artış gözlemledi!

Corona virüs sebebiyle evlerimizde kaldığımız şu günler de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey internet oluyor. Gerek iş gerek can sıkıntısını gidermek amacıyla internet dünyası ile çok içli dışlı oluyoruz. Ki bu durum Google‘ın da dikkatinden kaçmamış. Öyle ki firma Mart 2020 boyunca internet kullanımına bağlı olarak indirme ve aramaların ciddi bir artış gösterdiğini açıkladı. Google Chrome kullanan kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre, mart ayı içerisinde aramaların ciddi civarında bir artışa sahip olduğu gözlemlendi. Ayrıca firma Google Play Store üzerinden yapılan indirmeler için de %30‘luk bir artışın söz konusu olduğunu aktardı. Tüm bunlarla birlikte Chromebook cihazına talebin de bir önceki döneme göre yaklaşık %400 arttığı belirtildi.

Corona virüs sebebiyle bu tarz artışların şaşırtıcı olmadığını unutmamak gerek. Zira gerek evden çalışma modelinin getirdiği yükümlülükler, gerek de uzaktan eğitim olayının dünya genelinde sıklaşması, firmanın eline böyle sonuçlar vermiş gibi gözüküyor. Ayrıca firmanın 2020 ilk çeyreğinde yaklaşık 41.16 milyar dolarlık bir gelir elde etmesi de durumun ciddiyetini göstermekte. Geçen sene ki ilk çeyrek raporuna göre yaklaşık %13‘lük artış gözlemlendi. Ki küresel salgın nedeniyle firmanın “reklam gelirlerinde düşüş” beklediği bu dönemde. Her ne kadar rakamlar Google‘ın dediğinin tersi gibi gözükse de firma, Corona virüsün etkilerinin devam etmesi durumunda reklam piyasasının çok zarar göreceğini düşünmekte ısrarcı.