Mi Mix Alpha’nın resmi tanıtım videosu Weibo’da yayınlandı!

Mi Mix Alpha tanıtımının ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lansmandan saatler sonra Çin kaynaklı video sitesi Weibo’da cihazla ilgili kutu açılışı videosu paylaşıldı.

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Mi Mix Alpha’nın ilk olarak kutu dizaynı karşımızı çıkıyor. Çok sade bir tasarım anlayışının tercih edildiği kutunun ön yüzeyinde cihaz ismine yer verilmiş. İki taraftan çekmek suretiyle kapak açılıyor ve karşımıza italik harflerle yazılmış bir a harfi çıkıyor.

A harfinin bulunduğu kartlıkta muhtemelen cihazla ilgili bilgilerin yer aldığı bir broşür mevcut. Onu da paketten çıkarttıktan sonra Xiaomi’nin Wrap-Around adını verdiği 360 derece ekrana sahip yeni cihazıyla tanışıyoruz..

Videoda cihazda yer alan bazı üst düzey fonksiyonlarla da karşılaşıyoruz. Firma, kavisleri kullanışlı kılmak adına çeşitli hareketler ve ekran üzerinde yer alan sanal tuşlar oluşturmuş. Dilerseniz kavisler üzerindeki butona kısayollar atayabilir.

Dilerseniz de ses fonksiyonları için bu alanı kullanabilirsiniz. Cihazın arka tarafındaki ekran ise daha çok bildirimlerin yönetimine dayalı olarak geliştirilmiş.

Videoda gösterildiği kadarıyla hava durumu, bildirim barı ve kısayol tuşları arka tarafa yansıtılabiliyor. Fakat arka tarafın fonksiyonelliği açısından bazı uygulamaların da çalıştırılabileceğini düşünüyorum.

Kutudan, kılıf da eksik edilmemiş!

Mix Alpha için artık Xiaomi’nin geleneği haline getirilmiş bir uygulama mevcut. Kutu içerisinden cihaza uygun bir kılıfla birlikte geliyor. Özel olarak hazırlanan koruyucu kılıf, arka taraftan kavisli, kameranın yer aldığı kısmı koruyan; ön tarafta ise iki taraftan eğim alan bir koruma stili tercih ediliyor.

Xiaomi’nin özene bezene cihaz üretmesine, bilakis sattıkları her üründe klansman ne olursa olsun kalite anlayışını bozmamalarını takdir ediyoruz.

Adeta uzay mekiğinden çıkmış bu tasarım hayranlık uyandırıyor. Umarım firmalar bu akımı benimser ve kolayca yaygınlaşır.