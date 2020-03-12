Mi 8 serisi için Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başladı

Xiaomi kullanıcılarının bildirdiği üzere, Mi 8 serisi için MIUI 11 ve Android 10 güncellemesi nihayet stabil haliyle yayınlanmaya başladı. Önce Mi 8 Lite için yayınlanan güncelleme şimdi de Mi 8 modeli için yayınlanmaya başladı.

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Mi 8 serisi için Android 10 güncellemesi ne kadar stabil

Bu günlerde bazı modellerindeki güncellemelerde, stabilizasyon konusunda problemler yaşayan Xiaomi, Mi 8 serisi için yayınlanan güncellemenin stabil olduğunu; fakat bazı 3. parti yazılımlarda uyumluluk sorunları yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca ne olur ne olmaz diye kişisel verilerinizi yedeklemeniz de olası bir güncelleme hatasından negatif olarak etkilenmenin önüne geçmenizi sağlayabilir. Güncelleme, işletim sistemi ve arayüz güncellemelerinin yanı sıra, Google’ın Ocak ayında sunduğu güvenlik güncellemelerini de içeriyor. Haliyle bu kadar güncellemenin bir arada olmasından dolayı yüklenecek dosya boyutu 2.1 GB civarında. Bu yüzden güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızda yeterli boş alanın mevcut olduğundan emin olmanız faydalı olabilir. Güncelleme yavaş yavaş kullanıcılara açılmaya başlandığı için henüz güncellemeyi cihazınızda göremiyorsanız endişelenmeyin çünkü kısa bir süre içinde dünya çapında yayınlanmış olacaktır diye tahmin ediyoruz.

2018 yılının Mayıs ayında piyasaya çıkan Mi 8, neredeyse 2 yaşına gelmesine rağmen hala beğenilen ve güncelliğini koruyan bir model. 6,21 inç çentikli ekran ve Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi ile sunulan model, Sony’nin IMX 363 sensörünü kullanan iki adet arka kameraya ve 3400 mAh bataryaya sahip. Xiaomi’nin ise Samsung’un aksine eski amiral gemisinin arkasında durup Android 10 güncellemesini Mi 8 modelleri için yayınlaması bizce iyi bir hamle. Bildiğimiz üzere Samsung’un şuanda 2 yaşına gelen çoğu modeli, Android 10 güncellemesi için yayınlanan listeye dahil edilmedi. Çinli üretici Xiaomi’nin bu tip güncelleme hamleleri; satın aldıkları cihazlarda güncellemelerin erkenden sunulmasını isteyen kullanıcılar için markayı, Samsung’un bir adım önüne geçiriyor.