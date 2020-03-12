Akıllı Telefonlar
Mi 8 serisi için Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başladı
Xiaomi kullanıcılarının bildirdiği üzere, Mi 8 serisi için MIUI 11 ve Android 10 güncellemesi nihayet stabil haliyle yayınlanmaya başladı. Önce Mi 8 Lite için yayınlanan güncelleme şimdi de Mi 8 modeli için yayınlanmaya başladı.
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Mi 8 serisi için Android 10 güncellemesi ne kadar stabil
Bu günlerde bazı modellerindeki güncellemelerde, stabilizasyon konusunda problemler yaşayan Xiaomi, Mi 8 serisi için yayınlanan güncellemenin stabil olduğunu; fakat bazı 3. parti yazılımlarda uyumluluk sorunları yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca ne olur ne olmaz diye kişisel verilerinizi yedeklemeniz de olası bir güncelleme hatasından negatif olarak etkilenmenin önüne geçmenizi sağlayabilir. Güncelleme, işletim sistemi ve arayüz güncellemelerinin yanı sıra, Google’ın Ocak ayında sunduğu güvenlik güncellemelerini de içeriyor. Haliyle bu kadar güncellemenin bir arada olmasından dolayı yüklenecek dosya boyutu 2.1 GB civarında. Bu yüzden güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızda yeterli boş alanın mevcut olduğundan emin olmanız faydalı olabilir. Güncelleme yavaş yavaş kullanıcılara açılmaya başlandığı için henüz güncellemeyi cihazınızda göremiyorsanız endişelenmeyin çünkü kısa bir süre içinde dünya çapında yayınlanmış olacaktır diye tahmin ediyoruz.
2018 yılının Mayıs ayında piyasaya çıkan Mi 8, neredeyse 2 yaşına gelmesine rağmen hala beğenilen ve güncelliğini koruyan bir model. 6,21 inç çentikli ekran ve Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisi ile sunulan model, Sony’nin IMX 363 sensörünü kullanan iki adet arka kameraya ve 3400 mAh bataryaya sahip. Xiaomi’nin ise Samsung’un aksine eski amiral gemisinin arkasında durup Android 10 güncellemesini Mi 8 modelleri için yayınlaması bizce iyi bir hamle. Bildiğimiz üzere Samsung’un şuanda 2 yaşına gelen çoğu modeli, Android 10 güncellemesi için yayınlanan listeye dahil edilmedi. Çinli üretici Xiaomi’nin bu tip güncelleme hamleleri; satın aldıkları cihazlarda güncellemelerin erkenden sunulmasını isteyen kullanıcılar için markayı, Samsung’un bir adım önüne geçiriyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max tanıtıldı!
Xiaomi bugün Hindistan’da, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max akıllı telefonlarını tanıtmak için bir lansman düzenledi. Şirketin bugüne kadar ki en büyük telefonu ünvanını kazanan Note 9 Pro Max , Mi Max serisinin, Redmi yönünde temsilcisi olarak tanıtıldı.
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Redmi Note 9 Pro Max
Etkileyici tasarımıyla Note 9 Pro Max modeli, orta segmentte uygun fiyat ve maksimum performansın buluşması olarak nitelendiriliyor. Bunlara ek olarak model ayrıca, birinci sınıf fotoğrafçılık deneyimi sunmak adına 64 MP çözünürlüğe sahip bir lensi de barındıran dörtlü kamera kurulumuyla birlikte gelecek. Cihazda işlemci yönünde Snapdragon’un F/P işlemcisi 720G tercih edilirken, güç kısmında 5020 mAh kapasiteye sahip bir bataryaya yer verilmiş.
Redmi note 9 Pro Max modeli teknik özellikleri
Ekran: 6,67 inç FHD+ LCD
İşlemci: Snapdragon 720G
RAM: 6 GB / 8 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
İşletim sistemi: Android 10
Ön kamera: 32 MP
Arka kameralar: 64 MP (Isocell GW1) + 8 MP ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
Batarya: 5.020 mAh
Cihaza ait diğer özellikler ise, cam kaplama, “Aura Denge” tasarımı ve Gorilla Glass 5 olarak göze çarpıyor.
Fiyat konusunda gelen bilgiler ise şu şekilde;
Redmi Note 9 Pro Max 6/64 GB – 200 dolar
Redmi Note 9 Pro Max 6/128 GB – 228 dolar
Redmi Note 9 Pro Max 8/128 GB – 255 dolar
Redmi Note 9 Pro
Modelde kardeşi Max modeline kıyasla, 64 MP yerine 48MP bir ana kameranın tercih edilmesi dikkat çekiyor. Benzer özellikler taşıyan iki cihazda da 5020 mAh kapasiteye sahip bir batarya, 6.67 inç’lik bir ekran ve Snapdragon 720G göze çarpan en önemli benzerlikler gibi görünüyor.
Redmi Note 9 Pro modeli “Aurora Mavisi” ve “Yıldızlarası Siyahı” adlı iki farklı renk seçeneğiyle beraber aynı zamanda, 4 GB / 64 GB ve 6 GB / 128 GB olmak üzere iki farklı bellek seçimiyle birlikte gelecek.
Redmi Note 9 Pro modeli teknik özellikleri
Ekran: 6,67 inç FHD+ LCD
İşlemci: Snapdragon 720G
RAM: 4 GB / 6 GB
Depolama: 64 GB / 128 GB
İşletim sistemi: Android 10
Ön kamera: 16 MP
Arka kameralar: 48 MP (Isocell GW1) + 8 MP ultra geniş açı + 5 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik
Batarya: 5.020 mAh
Cihazın açıklanan fiyatları ise şu şekilde;
Redmi Note 9 Pro 4/64 GB – 175 dolar
Redmi Note 9 Pro 6/128 GB – 220 dolar
17 Mart’tan itibaren Hindistan üzerinde satışa çıkması beklenen modeller ülkemize geldiğinde sizler için paylaşacağız.
Akıllı Telefonlar
iPhone 9 tanıtımı ve WWDC 2020 ertelenebilir!
Tüm dünyayı etkileyen Coronavirus salgını, pek çok uluslararası teknoloji etkinliğinin iptal edilmesine veya ertelenmesine neden oldu. Gelen son haberler, ay sonunda yapılacak olan iPhone 9 tanıtımının yanı sıra Apple WWDC 2020 etkinliğinin iptal edileceğini ortaya koyuyor!
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Apple, iPhone 9 lansmanı ve WWDC 2020 etkinliğini gözden geçiriyor!
Son olarak Google, geçtiğimiz günlerde I/O 2020 etkinliğinin yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Apple ise iPhone 9 ve diğer yeni ürünlerinin tanıtılacağı etkinlik konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Marka kaynaklarına göre, Mart sonunda yapılması planlanan etkinliğin süresiz olarak iptal edildiği bildiriliyor. Apple’ın dev kampüsünün bulunduğu Santa Clara bölgesinde 1.000’den fazla davetlinin katılacağı organizasyonların yasaklanması da kararı bir anlamda doğruluyor.
Duyurunun ertelenmesine sebep olan kararın Çin’deki üretim tesislerinin kapatılmasından kaynaklı olduğu da öne sürülüyor. Şirket içindeki kaynaklar, iPhone 9 için Hindistan’da üretim seçeneğinin masaya yatırıldığını fakat maliyet durumunun bu seçeneği ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Dolayısıyla Apple’ın elinde etkinliği ertelemek dışında farklı bir seçenek kalmıyor.
Öte yandan, Apple’ın yaz aylarında gerçekleştirilecek WWDC 2020 etkinliğini de iptal etmeyi düşündüğü bildiriliyor. Haziran ayında düzenlenecek olan etkinliğe, dünyanın her yerinden binlerce Apple geliştiricisi katılıyor. Bu da Coronavirus salgınının yayılması açısından oldukça riskli görünüyor. WWDC 2020’nin yalnızca dijital ortamda gerçekleştirilmesi de bir seçenek olarak masada yer alıyor.
31 Mart’ta düzenlenmesi öngörülen etkinlikte iPhone 9 modelinin yanı sıra yeni iPad Pro’nun da duyurulması bekleniyordu. Son olarak konuyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir resmi duyuru yapılmadığını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi 10 Pro’nun 108 MP kamerasını uzaya fırlattı!
Xiaomi‘nin Twitter ve Youtube kanallarında yayınlanan en son reklam, Mi 10 Pro‘nun 108 MP kamerasıyla bir uzay uydusundan çekilen Dünya görüntülerini içeriyor. Xiaomi, Mi 10 Pro‘ların 108 MP kameralarıyla 2019‘da bir uydu programı başlatmıştı. Şimdi ise o görüntülerle bir reklam filmi çekildi.
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Xiaomi bu reklam filmi ile nelerden bahsediyor?
Görüntüler gerçekten etkileyici bir şekilde hazırlanmış. Fakat bu harika görüntüler 1 dakika 27 saniyelik reklamın yalnızca 8 saniyesinde gözüküyor. Mi 10 Pro‘nun uzayla ilgili örneklerini görmek istiyorsanız videonun 0:54’teki haline bakabilirsiniz. Belki de reklam, akıllı telefon kameralarının dünyanın fotoğraflarını uzaydan çekmek için iyi bir fikir olmadığını söylüyordur fakat tabii ki reklam bu amaçla çekilmedi. Gerçekten yapılabilecek bir şey değil fakat reklamın kısa açıklaması oldukça zekice. “Dünyanızı 108 megapiksel olarak görür.”
Xiaomi ile ilgili bir başka söylenti daha var. Xiaomi‘nin 2020‘de dünya çağında 100 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermeyi hedeflediği söyleniyor. Bunlar haricinde firmanın hızla yükselen ivmesi kullanıcıları oldukça şaşırtıyor. Mi 10 ve Mi 10 Pro, Çin‘de zaten mevcut olarak bulunuyor. Ancak şirket yeni akıllı telefonlarının uluslararası lansmanını 27 Mart tarihinde yapacak. Ulaşan bazı sonuçlar arasında, Xiaomi tarafından ilk flaş satış, Mi 10 ikilisi popüler olduğu için onların arasından seçilecek.