Xiaomi Mi 8, MIUI 11 Beta testlerine katıldı!

Xiaomi Mi 8, geçtiğimiz sene firma tarafından amiral gemisi olarak lanse edilen modellerden biriydi. Bu yükseltmeyle birlikte yazılımın Android 10 versiyonuna yükseldiğini görüyoruz.

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MIUI 11’in 9.10.24 versiyonunu kullanan güncellemeyle birlikte kullanıcılar Android 10 tabanlı MIUI arayüzüne katılmış oldular. Çoğu kullanıcının de muhtemel olarak beklediği durumlardan biriydi. Şu an için stabil versiyonun yayınlanmadığı sürüm beta olarak kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

Gönderilen güncelleme, sadece Çin sınırları içindeki kullanıcıları kapsıyor. Global pazarda, ne zaman kullanıcıların bu güncellemeyi edinecekleri ise henüz belli değil. Ek olarak belirtmek gerekirse güncellemenin toplam boyutu 2.1GB ve Ekim ayı güvenlik yamasını da içerisinde getiriyor.

MIUI 11’in son versiyonuyla birlikte kişiselleştirilebilir arayüzler sizi bekliyor. Yeni sürüm beraberinde tam kapsamlı Karanlık Mod, Dinamik Canlı Duvar Kağıtları, Yeni fontlar/ikonlar, yeniden dizayn edilmiş ayarlar menüsü ve çeşitli birçok özellik içerisinde dahil edilmiş. Genel olarak Beta Rom’u ana cihazınıza yüklemenizi tavsiye etmiyoruz. Çok ciddi veri kayıpları, uygulama çökme problemleri ve bazı sistemsel hataları deneyimlemek istemiyorsanız Beta sürümleri size göre değil diyebiliriz.

Şimdiki beta, oldukça stabil gözüküyor. Gelen iyileştirmeler doğrultusunda daha kullanılabilir bir arayüze sahip olabiliyorsunuz. Aşağıda, şirket tarafından paylaşılan sürüm notlarına ulaşabilirsiniz.