Ethereum blok zinciri ile etkileşim kurmak için kullanılan bir yazılım kripto para cüzdanı olan ve en çok tercih edilen cüzdanlardan olan MetaMask, kendi kripto parasını oluşturabilir. MetaMask geliştiricilerinin topluluk üyeleri ile beraber gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında geliştiriciler, böyle bir fikre sıcak baktıklarını söyledi.

Popüler bir Ethereum cüzdanı olan MetaMask, gerçekleştirdiği bir bilgilendirme toplantısında kendi kripto parasını oluşturmaya ve bir airdrop yapmaya açık olduğunu ifade etti. MetaMask geliştiricileri şu anda aktif bir şekilde böyle bir çalışmalarının olmadığını fakat böyle bir senaryo üzerinde kesinlikle durabileceklerini söyledi. MetaMask mühendisleri arasında bulunan kıdemli yazılım mühendisi Erik Marks, MetaMask’in kendine ait bir kripto parasının tanıtılmasıyla beraber “projeyi topluluğa ait yapma fikrine kesinlikle açık” olduğunu ifade etti. Marks, böyle bir girişimden önce çıkarılabilecek olan kripto paranın kullanım alanlarına yönelik çalışma yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Ekip, herhangi bir kullanım şekli olmayan kripto paranın üretilmesini istemediğini belirtti.

Toplantının en ilgi çekici kısımlarından biri olan MetaMask kripto parası, geliştirici ekip tarafından sıcak karşılanıyor ancak çıkması muhtemel bir kripto paranın kullanım alanlarının da ikna edici seviyede olması gerekiyor. Ayrıca toplantıda muhtemel bir MetaMask kripto parasının piyasaya sürülme şekli de tartışılan konular arasındaydı.

Bu bağlamda toplantıda ICO modeli ile satışa çıkan kripto paralar ele alındı. Bu model ile piyasaya çıkan kripto paraların ilk başta oldukça değer kazandığı fakat alıcıların kısa bir süre sonra satışlara başlaması nedeniyle ani değer kayıpları gördüklerine değinildi. Pump ve dump konusu hakkında endişelerinden bahseden Marks ve geliştirici ekip, bir kripto para başlatılması halinde kripto paranın piyasaya ICO satışları ile çıkması yerine ilk etapta topluluk üyelerine belli oranda dağıtım yapılması şeklinde çıkması fikrinin daha olumlu olduğunu belirtti.