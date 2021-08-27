Kripto Para
MetaMask Kendi Kripto Parasını Oluşturabilir!
Ethereum blok zinciri ile etkileşim kurmak için kullanılan bir yazılım kripto para cüzdanı olan ve en çok tercih edilen cüzdanlardan olan MetaMask, kendi kripto parasını oluşturabilir. MetaMask geliştiricilerinin topluluk üyeleri ile beraber gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında geliştiriciler, böyle bir fikre sıcak baktıklarını söyledi.
Popüler bir Ethereum cüzdanı olan MetaMask, gerçekleştirdiği bir bilgilendirme toplantısında kendi kripto parasını oluşturmaya ve bir airdrop yapmaya açık olduğunu ifade etti. MetaMask geliştiricileri şu anda aktif bir şekilde böyle bir çalışmalarının olmadığını fakat böyle bir senaryo üzerinde kesinlikle durabileceklerini söyledi. MetaMask mühendisleri arasında bulunan kıdemli yazılım mühendisi Erik Marks, MetaMask’in kendine ait bir kripto parasının tanıtılmasıyla beraber “projeyi topluluğa ait yapma fikrine kesinlikle açık” olduğunu ifade etti. Marks, böyle bir girişimden önce çıkarılabilecek olan kripto paranın kullanım alanlarına yönelik çalışma yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Ekip, herhangi bir kullanım şekli olmayan kripto paranın üretilmesini istemediğini belirtti.
Toplantının en ilgi çekici kısımlarından biri olan MetaMask kripto parası, geliştirici ekip tarafından sıcak karşılanıyor ancak çıkması muhtemel bir kripto paranın kullanım alanlarının da ikna edici seviyede olması gerekiyor. Ayrıca toplantıda muhtemel bir MetaMask kripto parasının piyasaya sürülme şekli de tartışılan konular arasındaydı.
Bu bağlamda toplantıda ICO modeli ile satışa çıkan kripto paralar ele alındı. Bu model ile piyasaya çıkan kripto paraların ilk başta oldukça değer kazandığı fakat alıcıların kısa bir süre sonra satışlara başlaması nedeniyle ani değer kayıpları gördüklerine değinildi. Pump ve dump konusu hakkında endişelerinden bahseden Marks ve geliştirici ekip, bir kripto para başlatılması halinde kripto paranın piyasaya ICO satışları ile çıkması yerine ilk etapta topluluk üyelerine belli oranda dağıtım yapılması şeklinde çıkması fikrinin daha olumlu olduğunu belirtti.
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Kripto Para
Alonzo Hard Fork Öncesi Son Testnet 1 Eylül’de!
Charles Hoskinson’un CEO’su olduğu mühendislik ve araştırma şirketi olan IOHK (Input Output Hong Kong) Youtube kanalındaki Cardano360 programında Cardano yöneticisi Nigel Hemsley, Cardano ağının beklenen sert çatallanması Alonzo hard fork öncesi son testnetin 1 Eylül tarihinde başlatılacağını söyledi.
Cardano yöneticisi Nigel Hemsley, heyecanla beklenen Alonzo hard forkundan önceki son testnetin 1 Eylül tarihinde başlatılacağını söyledi. Alonzo öncesi son testnet için yapılan hazırlıkların son aşamasına gelindiğini söyleyen Hemsley, ekip olarak son testnet için aktif bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
Hemsley, son testnet için şu anda her şeyin olumlu göründüğünü söyledi. Olumlu ve olumsuz tüm seçeneklerin masaya yatırıldığını söyleyen Hemsley, hiç beklenmeyen sorunların da karşılarına çıkabileceğini söyledi. Testnet için teklifin pazar günü sunulacağını ve bir sorun çıkmazsa da 1 Eylül tarihinde başlatılacağını söyledi.
Alonzo hard forku ile birlikte kullanıcılar, kripto endüstrisindeki en geniş hisse kanıtı blok zinciri olan Cardano blok zinciri üzerinde akıllı kontrat işlemleri yapabilecek. Pek çok kripto para borsası da şu anda Alonzo hard forku için hazırlanma aşamasında. Cardano yöneticisi Hemsley, hard forktan önce yeterli likiditenin sağlanabilmesi için olabildiğince fazla borsanın hard forka hazırlanması ihtiyacının olduğunu ifade etti.
Cardano için Alonzo yükseltmesi, yakın zamanda sonuçlanan Londra hard forku sırasında Ethereum blok zincirindeki EIP-1559 yükseltmesiyle karşılaştırılıyor. Her iki yükseltme de blok zinciri üzerinde kritik değişiklikler vaad ediyor. Aynı zamanda da her iki kripto para biriminin fiyatının da yükselmesini sağlıyor. EIP-1559, dolaşım kaynağından ek gaz ücretlerini yakarak Ether’i deflasyonist bir hale getirirken, Alonzo yükseltmesi de Cardano’yu dApps için bir merkez haline getiren çok beklenen akıllı sözleşme işlevselliğini entegre edecek.
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Kripto Para
ABD Hava Kuvvetleri, Veri Paylaşım Güvenliği İçin Blok Zincir Kullanacak!
ABD Hava Kuvvetleri (USAF), ticari ortaklarıyla veri paylaşım süreçlerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak için blok zincir teknolojisini kullanarak güvenli bir veri altyapısı oluşturmak için Constellation Network‘ün hizmetlerinden yararlanacak.
Yayınlanan basın açıklamasına göre Constellation, şifreleme ve dağıtılmış veri yönetimi yoluyla uçtan uca veri güvenliği sağlamak için blok zinciri protokolü Hypergraph Transfer Protocol’ü (HGTP) kullanacak.
USAF anlaşması, Savunma Ulaştırma Sistemi (DTS) genelinde ticari ortaklarla görev verilerini güvenli bir şekilde değiş tokuş etmek için bir standart olarak çözümü geliştirmede Kinnami Software Corporation’dan yardım alacak olan Constellation’a bir sözleşme ödülü olarak geliyor. 618. AOC Strateji Direktör Yardımcısı Yarbay Tharon Sperry şunları söyledi:
“618 AOC’nin dijital altyapısında hızlı ve güvenli bir şekilde bilgi alışverişi yapabilmek, operasyonel güvenliğimiz için kritik öneme sahip. Havacılarımızı, küresel operasyonlarımızın bütünlüğünü korurken görev ayrıntılarını koordine etmek için ihtiyaç duydukları araçlarla donatmak, uzun süredir kritik bir faktör olmuştur.”
HGTP aracılığıyla Constellation, veri aktarmak için HTTP’ye daha güvenli bir alternatif sunarken, Kinnami Software Corporation bu karmaşık dağıtılmış veri yönetimi ortamları için kullanılabilirlik, koruma ve güvenlik sağlayan hibrit esnek bir veri yapısı sağlayacak. Constellation, sistemleri ve erişim gereksinimlerini karşılayacak, uygun maliyetli, kurumsal ölçeklenebilir bir düzeyde mevcut BT altyapısında değişiklik yapmadan operasyonel görev veri kümeleri için veri güvencesi dağıtma ve iyileştirilmiş denetlenebilir güvenliği gösteren bir program sağlamayı taahhüt ediyor.
Aynı zamanda Constellation Network’ün DAG tokenları, ağdaki bant genişliğini güvence altına almak için kullanılacaklarından dolayı veri güvenliği planlarında da çok önemli bir rol oynayacak. Özel ortaklık, kurumsal veri güvenliği ihtiyaçlarını çözmek için blok zinciri teknolojisinin nasıl inşa edilebileceğini gösteriyor.
Constellation’ın Baş Strateji Sorumlusu ve Kurucu Ortağı Benjamin Diggles şunları söylüyor:
“Son birkaç yılda blok zincir teknolojisi, tedarik zinciri yönetimi de dahil olmak üzere çok sayıda kullanım durumu için daha fazla verimlilik ve güvenlik sağlama vaadi ile kurumsal kuruluşlar için çok çekici hale geldi. Bu sözleşme, küresel bir dijital altyapıda veri koruması için blok zincirin daha büyük, daha kritik kullanımlarına kapı açarak, çekirdek teknolojinin gerçek vaatlerini ortaya koymaktadır.”
ABD Hava Kuvvetleri’nin ötesinde, üst düzey Amerikan devlet kurumlarının blok zinciri teknolojisini entegre etme konusunda olumlu bir eğilimi olduğunu söylemek mümkün. ABD’deki son genel seçimin sonuçları, değişmezliğini garanti altına almak için blok zincirine kaydedildi. Teknoloji ayrıca, koronavirüs yardım çalışmalarında kullanılmak üzere uygulanmak için adından söz ettirdi.
Constellation’ın kripto parası olan DAG ise, yaklaşık 2 haftadır ciddi bir yükseliş trendindeydi. %100’e yakın değer kazanan DAG yazı sırasında 0,41 dolardan işlem görüyor.
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MetaMask Kendi Kripto Parasını Oluşturabilir!
Alonzo Hard Fork Öncesi Son Testnet 1 Eylül’de!
ABD Hava Kuvvetleri, Veri Paylaşım Güvenliği İçin Blok Zincir Kullanacak!
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