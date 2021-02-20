Genel
Metallica’nın BlizzCon performansı Twitch yüzünden mahvoldu!
BlizzCon etkinliği ilginç bir olay ile gündem oldu. Merakla beklenen etkinlikte sahne alan Metallica performansını Twitch’in resmi kanalında dinletemedi.
Göz atmak isteyebilirsiniz: World of Warcraft: Burning Crusade Classic, resmi olarak onaylandı!
BlizzCon etkinliğinde telif yeme korkusu!
Oyun dünyası yeni gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Firmaların yeni etkinliklerini bir bir gerçekleştirdiği şu günlerde, Blizzard firması da kolları sıvadı. BlizzCon etkinliğini gerçekleştiren ünlü oyun üreticisi yeni yapımlarını tanıtmaya başladı. Ancak bu yazımızın konusu etkinlikte tanıtılan oyunlar veya içerikler değil. Etkinlikte sahne alan Metallica‘nın performansı Twitch resmi kanalındaki yayında hayranlara sunulamadı. Bunun nedeni ise tahmin edeceğiniz üzere son dönemlerde sıkıntı yaratan telif mevzusu.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
the current state of Twitch: the official Twitch Gaming channel cut off the live Metallica concert to play 8bit folk music to avoid DMCA pic.twitter.com/sCn56So8Ee
— Rod Breslau (@Slasher) February 19, 2021
Her ne kadar Twitch bunu iyi bir şey için yapmış gibi gözükse de, etkinlikte yer alan hayranların tepkisi internette konu oldu. Zira firma, Metallica performansı sırasında 8 bitlik bir zil sesini yayına verdi. Dalga konusu olan bu gelişme bazı çevrelerde kötü bir sansür uygulaması olarak algılanmakta. Öte yandan sevilen metal grubunun da bu gelişme nedeniyle durumdan pek memnun olmadığı gelen bilgiler arasında. Kendi şarkısını telif yüzünden çalamayan Metallica konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca Twitch ve Blizzard cephesinden de bir geri dönüş olmadı. 20 Şubat tarihine kadar devam edecek olan BlizzCon etkinliğinde olası yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.
Genel
İletişim Başkanlığı, ‘Doğru mu?’ uygulaması üzerinde çalışıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ‘Doğru mu?’ ismiyle bir doğrulama platformu kuracaklarını açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, platformun test aşamasında olduğunu belirtti.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Özel İletişim Vergisi oranına zam geldi
Teknoloji çağına geçiş ile birlikte yaygınlaşan sosyal medya hayatın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Artık siyasetten, sosyal olaylara, spordan, sanata her alanda etkili olan sosyal medya, amacı dışında kullanımlarla da sık sık gündeme geliyor. Birçok kez doğru bilgiden daha fazla manipülatif bilgiler, doğruların yerine yalan haberler hızla yayılarak etki oluşturuyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele için yeni nesil “doğrulama platformu” hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.
Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz DOĞRU MU platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı.
Şu anda test aşamasında.
Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak. https://t.co/bnhWU98YuR pic.twitter.com/SiG1I5zvEc
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2021
Alınan bilgiye göre İletişim Başkanlığı; sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını “DOĞRU MU?” adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak. Ayrıca söz konusu uygulama, yakın zamanda iOS ve Android uygulama marketlerinde yer alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri “DOĞRU MU?” platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.
Uygulamanın şu anda test aşamasında olduğunu söyleyen Altun; çok yakın bir zamanda vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti. Ayrıca platformun amacının; sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını kontrol etmek olacağı bildirildi.
Son olarak İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan uygulamanın hangi konularda çalışmalar yürüteceği henüz belli değil. Ancak işin siyasi tarafını bir kenara bırakıp gündelik haberler açısından konuşacak olursak bu tür bir uygulamanın oldukça işlevsel olabileceği söylenebilir.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 30A Geekbench’te görüntülendi!
Realme Narzo 30A çıkış tarihine yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Akıllı telefon şimdi de Geekbench platformunda ortaya çıktı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Outriders oyunu için 25 Şubat tarihinde devasa bir demo geliyor
Realme Narzo 30A Helio G85 ile piyasaya çıkacak!
Realme Narzo serisi için geri sayıma geçti. Yakında yeni nesil akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanan firma, önemli bir alternatif olmayı istiyor. Fiyat performans konusunda başarılı işlere imza atan akıllı telefon üreticisi, geleneğini devam ettirme hedefinde. Narzo 30 serisini geliştiren firma, test platformlarına cihazları sokmaya devam ediyor. Serinin düşük teknik özelliklere sahip modeli Geekbench‘e uğradı. Böylelikle akıllı telefonun performans detayları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansından 337 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansından ise 1253 puan almayı başardı.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Bununla birlikte akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Realme Narzo 30A, MediaTek yapımı Helio G85 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bu da cihazın 5G özellikli olmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca akıllı telefon 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Normalde 5G olacağı iddia edilen akıllı telefonun neden karar değişikliğine maruz kaldığı ise ne yazık ki bilinmiyor. Hali hazırda posterleri de yayımlanan akıllı telefon için artık firma geri sayıma geçti. Seriyi önümüzdeki hafta tanıtacak akıllı telefon üreticisi bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için kayıt süresi uzatıldı
Ülkemize yurt dışından yolcu beraberinde getirilen, elektronik cihazların kayıt altına alınmaları için verilen başvuru süresi uzadı. Söz konusu başvuru süresi 120 günden 365 güne çıktı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki elektronik ürün satışına yasak getiriyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BTK yurt dışından getirilen cihazlar için; siyah, gri ve beyaz olmak üzere 3 farklı kategori belirledi. Buna göre;
- Siyah liste: Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış. Bertaraf veya ihraç edildiği kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş. Ayrıca beyaz listeden çıkartılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.
- Beyaz liste: Herhangi bir usulsüzlük veya yasaklamaya tabi olmayan IMEI’ye sahip cihazlar.
- Gri liste: Beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen cihazları kapsıyor. Ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.
Yurt dışından gelen cihazlar için kayıt süresi 365 güne çıktı
İşletmeciler; IMEI numarası siyah listede olan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair mesaj gönderecek. Kısa mesaj alma imkanı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirecek. Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatöre de bilgi verilcek.
Ancak Covid-19 nedeniyle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen; mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması başvuruları, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içinde yapabilcek. Söz konusu süre daha önce 120 gündü.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Frkrbk, 1 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
-
windows iso katılımsız proğram nasıl eklenir
Yazan: eskehacettepe, 2 gün önce
-
Cryptotab İle Bitcoin Kasıyoruz
Yazan: xCocain, 2 gün önce
Metallica’nın BlizzCon performansı Twitch yüzünden mahvoldu!
World of Warcraft: Burning Crusade Classic, resmi olarak onaylandı!
Redmi K40 ve K40 PRO modelleri 25 Şubat’ta tanıtılacak
İletişim Başkanlığı, ‘Doğru mu?’ uygulaması üzerinde çalışıyor
Mitsubishi kablosuz CarPlay teknolojisine artık sıcak bakıyor
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Xiaomi Mi 11 vs. Mi 10 Ultra | Xiaomi’nin kralı hangisi?
Hangi proje üzerinde çalışmak isterdik? Sorun Söyleyelim #12
Cuma Raporu #142: NASA Mars Görevi, Mate X2, Amazfit Türkiye ve dahası
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Xiaomi Mi 11 vs. Mi 10 Ultra | Xiaomi’nin kralı hangisi?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.