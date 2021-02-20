World of Warcraft: Burning Crusade Classic, resmi olarak onaylandı!

World of Warcraft Classic, 2007’de kullanıcılara sunulan Burning Crusade‘in eklenmesiyle birlikte bu yıl ilk büyük güncellemesini alacak. Bu güncelleme, World of Warcraft‘ın ilk çıktığı dönemdeki en sevilen eklenti paketlerinden birini içeriyor. Blizzard, BlizzConline‘da yaptığı açıklamada Burning Crusade‘in asıl halinin değiştirilmeden oyuna ekleneceğini belirtti.

İlginizi çekebilir: Asus ROG Phone 5, Asus tarafından onaylandı!

reklam

World of Warcraft: Burning Crusade Classic, ne zaman gelecek?

World of Warcraft: Burning Crusade Classic, bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Ayrıca 2007’de olduğu gibi yeni güncellemede, Outland’a geri dönülmesi mümkün olacak. Genişletme paketi, Blood Elf ve Draenei ırklarını aktif hale getirecek. Bununla birlikte diğer içerikler aşamalı olarak oyuna eklenmeye başlayacak. İçeriklerin kademeli olarak açılması, kullanıcılara yeni etkinliklere hazırlık konusunda süre tanımış olacak. Black Temple ve Sunwell etkinlikleri de bu içerikler arasında yer alıyor. Ayrıca Arena PVP, mücevher işçiliği ve uçan binekler de yeni güncelleme ile aktifleşecek.

WoW Classic oyuncuları, Burning Crusade‘e ilerleyip ilerlememe konusunda seçim hakkına sahip olacak. Bununla birlikte isteyen oyuncular Classic’de oynamaya devam edebilecek. WoW Classic, herhangi bir WoW aboneliğine dahildir. Bu nedenle ana oyunu veya Classic’i zaten oynuyorsanız bu içeriğe ücretsiz olarak erişebileceksiniz. WoW Classic‘in temel hedefi 2004 yılındaki WoW atmosferini kullanıcılara yaşatmak. Buna ek olarak yeni güncellemeler ve etkinliklerle oyun canlı tutulmaya çalışılıyor. Yeni güncellemeyi yazın son aylarına doğru görmeyi bekliyoruz.