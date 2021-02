World of Warcraft: Burning Crusade Classic, resmi olarak onaylandı!

BlizzCon etkinliği ilginç bir olay ile gündem oldu. Merakla beklenen etkinlikte sahne alan Metallica performansını Twitch’in resmi kanalında dinletemedi.

Oyun dünyası yeni gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Firmaların yeni etkinliklerini bir bir gerçekleştirdiği şu günlerde, Blizzard firması da kolları sıvadı. BlizzCon etkinliğini gerçekleştiren ünlü oyun üreticisi yeni yapımlarını tanıtmaya başladı. Ancak bu yazımızın konusu etkinlikte tanıtılan oyunlar veya içerikler değil. Etkinlikte sahne alan Metallica‘nın performansı Twitch resmi kanalındaki yayında hayranlara sunulamadı. Bunun nedeni ise tahmin edeceğiniz üzere son dönemlerde sıkıntı yaratan telif mevzusu.

the current state of Twitch: the official Twitch Gaming channel cut off the live Metallica concert to play 8bit folk music to avoid DMCA pic.twitter.com/sCn56So8Ee

— Rod Breslau (@Slasher) February 19, 2021