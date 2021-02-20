Haber
World of Warcraft: Burning Crusade Classic, resmi olarak onaylandı!
World of Warcraft Classic, 2007’de kullanıcılara sunulan Burning Crusade‘in eklenmesiyle birlikte bu yıl ilk büyük güncellemesini alacak. Bu güncelleme, World of Warcraft‘ın ilk çıktığı dönemdeki en sevilen eklenti paketlerinden birini içeriyor. Blizzard, BlizzConline‘da yaptığı açıklamada Burning Crusade‘in asıl halinin değiştirilmeden oyuna ekleneceğini belirtti.
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World of Warcraft: Burning Crusade Classic, ne zaman gelecek?
World of Warcraft: Burning Crusade Classic, bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Ayrıca 2007’de olduğu gibi yeni güncellemede, Outland’a geri dönülmesi mümkün olacak. Genişletme paketi, Blood Elf ve Draenei ırklarını aktif hale getirecek. Bununla birlikte diğer içerikler aşamalı olarak oyuna eklenmeye başlayacak. İçeriklerin kademeli olarak açılması, kullanıcılara yeni etkinliklere hazırlık konusunda süre tanımış olacak. Black Temple ve Sunwell etkinlikleri de bu içerikler arasında yer alıyor. Ayrıca Arena PVP, mücevher işçiliği ve uçan binekler de yeni güncelleme ile aktifleşecek.
WoW Classic oyuncuları, Burning Crusade‘e ilerleyip ilerlememe konusunda seçim hakkına sahip olacak. Bununla birlikte isteyen oyuncular Classic’de oynamaya devam edebilecek. WoW Classic, herhangi bir WoW aboneliğine dahildir. Bu nedenle ana oyunu veya Classic’i zaten oynuyorsanız bu içeriğe ücretsiz olarak erişebileceksiniz. WoW Classic‘in temel hedefi 2004 yılındaki WoW atmosferini kullanıcılara yaşatmak. Buna ek olarak yeni güncellemeler ve etkinliklerle oyun canlı tutulmaya çalışılıyor. Yeni güncellemeyi yazın son aylarına doğru görmeyi bekliyoruz.
Genel
Metallica’nın BlizzCon performansı Twitch yüzünden mahvoldu!
BlizzCon etkinliği ilginç bir olay ile gündem oldu. Merakla beklenen etkinlikte sahne alan Metallica performansını Twitch’in resmi kanalında dinletemedi.
Göz atmak isteyebilirsiniz: World of Warcraft: Burning Crusade Classic, resmi olarak onaylandı!
BlizzCon etkinliğinde telif yeme korkusu!
Oyun dünyası yeni gelişmelere sahne olmaya devam ediyor. Firmaların yeni etkinliklerini bir bir gerçekleştirdiği şu günlerde, Blizzard firması da kolları sıvadı. BlizzCon etkinliğini gerçekleştiren ünlü oyun üreticisi yeni yapımlarını tanıtmaya başladı. Ancak bu yazımızın konusu etkinlikte tanıtılan oyunlar veya içerikler değil. Etkinlikte sahne alan Metallica‘nın performansı Twitch resmi kanalındaki yayında hayranlara sunulamadı. Bunun nedeni ise tahmin edeceğiniz üzere son dönemlerde sıkıntı yaratan telif mevzusu.
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the current state of Twitch: the official Twitch Gaming channel cut off the live Metallica concert to play 8bit folk music to avoid DMCA pic.twitter.com/sCn56So8Ee
— Rod Breslau (@Slasher) February 19, 2021
Her ne kadar Twitch bunu iyi bir şey için yapmış gibi gözükse de, etkinlikte yer alan hayranların tepkisi internette konu oldu. Zira firma, Metallica performansı sırasında 8 bitlik bir zil sesini yayına verdi. Dalga konusu olan bu gelişme bazı çevrelerde kötü bir sansür uygulaması olarak algılanmakta. Öte yandan sevilen metal grubunun da bu gelişme nedeniyle durumdan pek memnun olmadığı gelen bilgiler arasında. Kendi şarkısını telif yüzünden çalamayan Metallica konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca Twitch ve Blizzard cephesinden de bir geri dönüş olmadı. 20 Şubat tarihine kadar devam edecek olan BlizzCon etkinliğinde olası yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40 ve K40 PRO modelleri 25 Şubat’ta tanıtılacak
Redmi K40 ve K40 PRO için 25 Şubat’ta gerçekleşecek lansman öncesi özellikleri ile birçok sızıntı haberi çıktı. İlk K serisi akıllı telefon 2019 yılında piyasaya çıkmıştı. Bunun yanında 2020 yılında ise K30 ve K30 PRO modelleri piyasaya çıktı. Sızıntılara göre Redmi K40 modelinin kodu M2012K11AC ve Redmi K40 PRO‘nunki ise M2012K11C.
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Redmi K40 ve K40 PRO modellerinin teknik özelliklerine bakalım
Akıllı telefonların ekranı 6,67 inç, 2400 × 1080 çözünürlüklü ve AMOLED olacak. Ayrıca ekran yenileme hızı 120Hz olacak. Cihazların boyutu ise 163,7 x 76,4 x 7,8 mm. Redmi K40 Pro, Snapdragon 888 yongasından gücünü alacak. Redmi K40 ise Snapdragon 870 ya da 700 serisi bir yonga ile çalışacak. Bunların yanında sızıntılara göre K40 Pro 108 MP bir ana kameraya sahip olacak. K40‘ın ana kamerasını ise 64 MP olması muhtemel. Ek olarak arka taraftaki 3’lü kamera yapısında 2 adet büyük boyutlu lensi görmek mümkün.
Redmi K40 ve Redmi K40 PRO, 33W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh pilden enerjisini alacak. Telefonlar Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemi ile çalışacak. Telefonlar 6/8 GB DDR5 RAM ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri sunacak. Diğer özellikleri ise şunlar: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Çift Stereo Hoparlör.
Son olarak iki model de 25 Şubat tarihinde tanıtılacak. Telefonların satış fiyatının 2.999 yuan (462 $) olacağı görüşü hakim.
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Genel
İletişim Başkanlığı, ‘Doğru mu?’ uygulaması üzerinde çalışıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ‘Doğru mu?’ ismiyle bir doğrulama platformu kuracaklarını açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, platformun test aşamasında olduğunu belirtti.
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Teknoloji çağına geçiş ile birlikte yaygınlaşan sosyal medya hayatın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Artık siyasetten, sosyal olaylara, spordan, sanata her alanda etkili olan sosyal medya, amacı dışında kullanımlarla da sık sık gündeme geliyor. Birçok kez doğru bilgiden daha fazla manipülatif bilgiler, doğruların yerine yalan haberler hızla yayılarak etki oluşturuyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya yalanlarıyla mücadele için yeni nesil “doğrulama platformu” hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.
Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz DOĞRU MU platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı.
Şu anda test aşamasında.
Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak. https://t.co/bnhWU98YuR pic.twitter.com/SiG1I5zvEc
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2021
Alınan bilgiye göre İletişim Başkanlığı; sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını “DOĞRU MU?” adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak. Ayrıca söz konusu uygulama, yakın zamanda iOS ve Android uygulama marketlerinde yer alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri “DOĞRU MU?” platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.
Uygulamanın şu anda test aşamasında olduğunu söyleyen Altun; çok yakın bir zamanda vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti. Ayrıca platformun amacının; sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını kontrol etmek olacağı bildirildi.
Son olarak İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan uygulamanın hangi konularda çalışmalar yürüteceği henüz belli değil. Ancak işin siyasi tarafını bir kenara bırakıp gündelik haberler açısından konuşacak olursak bu tür bir uygulamanın oldukça işlevsel olabileceği söylenebilir.
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