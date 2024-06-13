Epic Games, dünya çapında milyonlarca oyuncunun favorisi olan Fortnite’a, efsanevi heavy metal grubu Metallica’nın katılacağını duyurdu. Bu duyuru, Fortnite ve Metallica arasında daha büyük bir müzikal işbirliğinin başlangıcını işaret ediyor.

Metallica: Fuel Fire Fury konseri ne zaman?

Metallica’nın Fortnite’taki ilk konseri “Fuel Fire Fury” adıyla duyuruldu. Oyuncular, bu sanal konseri 22 Haziran ve 23 Haziran tarihlerinde çeşitli saatlerde izleyebilecekler.

Konserin içeriği hakkında çok fazla detay verilmemiş olsa da, daha önce Eminem, Ariana Grande, Travis Scott ve Marshmello gibi ünlü sanatçıların yer aldığı oyun içi konserlerin kalitesinde olacağı kesin.

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Fortnite artık sadece bir battle royale oyunu değil; genişleyen ekosistemi ile pek çok farklı deneyim sunuyor. Epic Games, Metallica’nın bu ekosisteme nasıl entegre edileceğine dair planlarını da açıkladı. Grup, 13 Haziran’da başlayacak olan Fortnite Festival müzik oyununda Billie Eilish’in yerine geçerek öne çıkan sanatçı olacak. Ayrıca, Rocket Racing adlı yeni bir yarış oyununda “Thrash Mountain” adlı Metallica temalı bir pist de eklenecek.

Grubun dört üyesi, yalnızca oyun içinde karakter olarak yer almakla kalmayacak, aynı zamanda Lego versiyonlarıyla da oyuncuların karşısına çıkacak. Bu, hayranların grup ile etkileşim kurabileceği ve onları daha yakından tanıyabileceği çeşitli yollar sunacak.

Fortnite’ın bu tür işbirlikleri ile müzik ve oyun dünyalarını bir araya getirmesi, oyunun dinamiklerini ve oyuncu kitlesini genişletmeye devam ediyor. Ünlü metal grubunun katılımı, oyunun müzikal etkinlikler ve konserler konusundaki başarısını daha da pekiştirecek gibi görünüyor.

Bu işbirliği, grubun hayranlarına ve Fortnite oyuncularına unutulmaz anlar yaşatacak. “Fuel Fire Fury” konseri ve diğer etkinlikler, müzik ve oyun tutkunları için kaçırılmaması gereken deneyimler sunacak.