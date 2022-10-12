Meta’nın metaverse’inin temel unsurlarından biri olan şirketin avatarları önümüzdeki yıldan itibaren daha gerçekçi grafiklere kavuşacak. CEO Mark Zuckerberg tarafından daha önce dile getirilen haber, Connect konferansı sırasında doğrulandı.

Canlı yayın sırasında yeni avatarların gerçek zamanlı bir önizlemesi yayınlandı. Aşağıda görebileceğiniz geliştirilmiş görünüme ek olarak, avatarların bacakları da olacak. Mark Zuckerberg’e göre bu yenilik, bebekler için daha iyi bir alan hissi sağlayacak ve kullanım sırasında sürükleyiciliği temin edecek.

Ayrıca bkz: Koskoca Bir Yılın Sonunda: Kullanıcıların Yarısı Hâlâ Windows 11’i Yükle(ye)miyor!

Meta’nın planı, güncellenmiş avatarları 2023 yılında metaverse ve akıllı telefonlarda kullanıma sunmak. Tıpkı mevcut avatarlar gibi, kullanıcılar bebekleri Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlarda kullanabilecekler.

WhatsApp’a avatarlar geliyor

Halihazırda test edilmekte olan bir diğer yeni özellik ise WhatsApp’ta avatar uygulaması. Bebekler, tıpkı Instagram’da olduğu gibi çıkartmalarda ve mesajlarda kullanılabilecek, ancak daha da ileri gidiyorlar.

Gelecekte, WhatsApp kullanıcıları yeni avatarları görüntülü aramalarda bile uygulayabilecekler – yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi canlı yayın sırasında bir demo gösterildi. WhatsApp’ın yanı sıra Messenger da gelecekte yeni avatarlarla videolar için destek alacak.

Ayrıca şirket, çözümü giderek daha fazla uygulama ile entegre ediyor. Avatarlarla Makaralar oluşturmayı planlamanın yanı sıra Meta, bebekleri Microsoft Teams ve Zoom gibi uygulamalara getirecek.

Daha gerçekçi avatarlar

Meta’nın planları arasında şirketin uygulamaları içinde avatar oluşturmayı ve kullanmayı kolaylaştırmak da var. Şirket, sanal gerçeklik içinde gerçekçi temsiller oluşturmasına olanak tanıyan teknolojilerini sergiledi.

Şirket, gelişmiş yüz hareketleri de dahil olmak üzere son derece gerçekçi olan “codec avatarlarının” (haberin üst kısmındaki resim) bir gösterimini yaptı. Bu hassasiyette bir model oluşturmak hala çok fazla teknoloji gerektirse de, şirket sadece bir cep telefonu ve iyi bir aydınlatma ile oluşturulabilecek daha basit ama yine de gerçekçi bir çözüm gösterdi.

Şirkete göre, oluşturulan avatar için sadece kullanıcının yüzünün üç boyutlu taranması ve birkaç dakika boyunca hareketler ve yüzler yapması gerekiyor. Yakalama hızlı olsa da, “Anında Avatarlar” oluşturmak için hala çok fazla işlem süresi gerektiriyor ve Meta’nın gelecekte daha hızlı hale getirmeyi planladığı bir şey.