İlk olarak 37 yıl önce, 1985 yılında karşımıza çıkan ve bildiğimiz formunu 90’lı yılların ortasında almaya başlayan Windows, geçtiğimiz senenin Ekim ayında en yeni sürümü ile sektöre göz kırptı. Yaklaşık 7 yıl süren Windows 10 hükmünün ardından gelen Windows 11, görünen o ki uzun bir süre daha Windows 10’un gerisinde kalacak. Öyle ki ortaya çıkan istatistikler, kullanıcıların yüzde 40’ından fazlasının Windows 11 yükle(ye)mediğini gösteriyor. Her 10 bilgisayardan en az 4’ü aradan geçen bir yıllık sürecin sonunda Windows 11’i desteklemiyor.

Yapılan araştırmaya göre dünya üzerinde Windows işletim sistemine sahip bilgisayarların yüzde 40’tan fazlası donanımsal olarak Windows 11’i çalıştıramıyor. Bu bilgisayarlar arasında Windows 10 bir hayli popüler olurken, genel tabloda da Windows 10’un ezici bir pazar payı olduğunu hiç düşünmeden söyleyebiliriz.

Windows 11, henüz bekleneni veremedi

Ekim 2022 baz alındığında Windows işletim sistemi çalıştıran bilgisayarlar arasında Windows 10 bir hayli popüler. Bu aslında o kadar da şaşırılacak bir durum değil. Nitekim yeni Windows 11, pazardaki bilgisayarların neredeyse yarısına ancak hitap edebiliyor. TPM 2.0 destekli işlemcisi bulunmayan cihazlar bu işletim sistemini kullanamazken, yetersiz RAM’ler de sürümün yaygınlaşmasının önüne geçiyor. Araştırmalar, yeni bir işletim sistemini benimsemenin ortalama 18 ay sürdüğünü gösterse de, Windows 11 bu süreyi biraz daha uzatabilir.

Windows cihazların yüzde 81,87’si Windows 10 çalıştırırken, Windows 8 tercih edenlerin oranı yalnızca yüzde 1,52. Windows 7 bu alanda Windows 8’i geride bırakırken, yüzde 3,38’lik pazar payına sahip. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen Windows 11’in pazar payı sadece yüzde 2,61.

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