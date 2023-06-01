2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Quest 3’ün daha ince ve hafif bir yapıya sahip olacağı söyleniyordu. Sanal gerçeklik sektörünün öncü şirketlerinden Meta, Quest serisinin yeni ürünü olan Quest 3‘ü resmi olarak duyurdu.

Mark Zuckerberg’in Instagram’da yaptığı paylaşımla tanıtılan Quest 3 sanal gerçeklik gözlüğü, Quest 2’ye göre yüzde 40 daha hafif. Meta’nın Quest 3’ü tanıtmak için seçtiği tarihin oldukça anlamlı olduğunu belirtelim.

Bir hatırlatma olarak, önümüzdeki Pazartesi günü, 5 Haziran’da düzenlenecek olan WWDC 2023’te Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğünü tanıtması bekleniyor.

Mark Zuckerberg’in Instagram paylaşımında yer alan bilgilere göre, Quest 3 Qualcomm’un yeni nesil işlemcilerini kullanacak. Quest 3’ün önceki modele göre yaklaşık 2 kat daha fazla grafik performansı sunacağını da ekleyelim. Quest 3 sanal gerçeklik gözlüğünde 3 yeni sensör de bulunuyor. Zuckerberg, paylaşımında Quest 3’ün Quest 2’ye göre daha yüksek çözünürlüklü bir ekran kullanacağını da ifade etti.

İlginizi çekebilir: WhatsApp’a Sesli Durum Özelliği Geldi

Quest 3 modeli resmi olarak tanıtılmış olsa da, cihazın teknik özellikleri hakkında detaylar henüz tam olarak açıklanmadı. Quest 3’ün teknik detaylarının 27 Eylül’de düzenlenecek olan Meta’nın Connect etkinliğinde paylaşılması bekleniyor.

Son olarak, Quest 3’ün fiyatının da açıklandığını belirtelim. Zuckerberg tarafından verilen bilgilere göre, Quest 3 sanal gerçeklik gözlüğünün fiyatı 499 dolar olacak. Quest 3 modeli hakkındaki detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.