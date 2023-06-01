WhatsApp, kullanıcılarını şaşırtan yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Meta, WhatsApp üzerinde sürekli olarak yeni deneyimler sunmaya devam ediyor ve bugün gerçekten ilginç bir özellik daha ekledi. Bu özelliğin amacı, işlevi ve kullanıcı kitlesi merak konusu. İşte WhatsApp Sesli Durum özelliği hakkında bilmeniz gerekenler…

Bilinmeyen Amaçlı Yeni Özellik: WhatsApp Sesli Durum!

WhatsApp Sesli Durum özelliği, Android 2.23.2.8 güncellemesiyle kararlı sürüme eklendi. Bu yenilik, adı üstünde, ses kaydı yaparak WhatsApp durum üzerinden paylaşım yapmayı mümkün kılıyor. Sesler, en fazla 30 saniye süreyle paylaşılabilir. İleride bu süre sınırının artırılması da şuanda bilinmiyor.

Ses kayıtları, durum güncellemesinin sağ alt köşesinde yer alacak şekilde gösterilecek. Ayrıca kullanıcılar, paylaşımdan önce ses kaydını dinleyebilir ve böylece paylaşımlarını kontrol edebilirler. Özellik, ses kaydını isteğe bağlı olarak herkese veya sadece belirli kişilere gönderme seçeneği sunuyor. Tamamen kullanıcı merkezli bir yaklaşım.

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WhatsApp Sesli Durum güncellemeleri, diğer paylaşımlar gibi 24 saat sonra otomatik olarak silinecek. Ancak kullanıcılar, istedikleri takdirde paylaşımı daha erken silebilir ve böylece kontrolü elinde tutabilir.

Bu özellik aslında Mart ayında duyurulmuştu. Fakat beta sürümü ile sunulan bu yeni özellik, öncelikle bölgesel kullanıcılarda test edildi. Daha sonra dağıtımlar başladı ve bugün Türkiye’de aktif olarak kullanılabilir hale geldi. Değerli okuyucularımız, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yeni WhatsApp özelliğini nasıl değerlendiriyorsunuz ve hangi detayların eklenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.