Cuma günü, Facebook’un ana şirketi Meta, 1 Milyondan fazla Facebook kullanıcısının giriş bilgilerinin ele geçirildiğini açıkladı ve şirket bunun için kötü niyetli uygulamaları suçladı.

Meta’nın yetenekli güvenlik ekibi, birden fazla oturum açma kimlik bilgisi ihlali kampanyası yürüten yaklaşık 400 uygulamayı kötü niyetli uygulamalar olarak işaretledi. Şok edici olan ise bu uygulamaların sıradan mağazalardan indirilebiliyor olmasıydı.

Meta Yaklaşık 1 Milyon Facebook Kullanıcısını Giriş Bilgilerinin Ele Geçirilmesi Konusunda Uyardı

Meta, 400’den fazla temkinli Android ve iOS uygulamasının sosyal medya kimlik bilgilerini çaldığını ve özellikle Facebook kullanıcılarını hedeflediğini detaylandıran eksiksiz bir rapor yayınladı.

Bu uygulamalar oldukça normal ve iyi amaçlı görünebilir, ancak yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi kullanıcının Facebook giriş bilgilerini çalmayı amaçlıyorlar.

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Örneğin, uygulamanın özelliğini kullanmak sizi bir cep telefonu numarası veya e-posta gibi başka bir seçenek sunmadan Facebook üzerinden giriş yapmaya zorlayacaktır.

Bu tür uygulamaları kolayca tespit edemezsiniz çünkü Google Play Store ve Apple App Store’da kendilerini fotoğraf editörleri, oyunlar, VPN hizmetleri, iş uygulamaları ve daha pek çok şey olarak listelerler.

Ve indirenler için işi daha da zorlaştırmak için, geliştiricileri, etkilenen kullanıcılardan gelen olumsuz yorumları örtbas edebilmek için sahte incelemeler yayınlamak için çaba sarf etmektedir.

Meta, raporunda tüm bu uygulamaların kaldırılması için Google ve Apple’ı bilgilendirdiğini belirtmiştir. Bu uygulamaların birçoğu kaldırıldı ve diğerleri de çok yakında kaldırılacak, ancak yine de farkında olmamız gerekiyor.

Daha fazla ayrıntı ve tüm bu kötü amaçlı uygulamaların tam adları için Meta’nın resmi raporuna da göz atabilirsiniz.

Facebook Giriş Bilgileriniz Ele Geçirilirse Ne Yapmalısınız?

Meta’nın önerdiği gibi, bu uygulamaların kurbanı olduysanız veya şüpheleriniz varsa, Facebook hesabınız ele geçirilmiş olabilir, bu nedenle bu ipuçlarını deneyin.

Öncelikle, Facebook hesabınızın şifresini sıfırlayın, iki faktörlü kimlik doğrulama girişini etkinleştirin ve Facebook’un cihaz kontrolü özelliği ile şifreyi değiştirdikten sonra diğer tüm cihazlardan çıkış yapın.

Ve gelecekte, giriş yapmadan önce uygulamayı doğrulamayı unutmayın, örneğin uygulamanın tarayıcısının adres çubuğunda Facebook’un resmi URL’sini kontrol edin ve uygulamanın giriş yapmak için başka seçenekler de sunduğundan ve Facebook’un giriş etkinliğinizi yetkilendirdiğinden emin olun.