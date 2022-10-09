ABD’li otomobil üreticisi Rivian, R1T, R1S ve EDV’nin direksiyon muhafazasındaki bir sorun nedeniyle ABD’deki yaklaşık 13.000 otomobili geri çağırıyor. Sorun, sürücülerin Rivian araçlarının kontrolünü kaybetmesine neden olabilir.

ABD’li otomobil üreticisinin yönetimi, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne gönderdiği bir mektupta, ABD’li Amazon şirketi ile işbirliği içinde geliştirdiği 2022 R1T, R1S araçları ve 2022 EDV minibüsleri için bir geri çağırma başlattığını belirtti. Bu modellerin her birinde, direksiyon muhafazasındaki bir pivot mafsalındaki bir konektörün çok gevşek monte edildiği ve tertibatın gevşemesine izin verdiği söylenmektedir. Rivian’a göre bu durum, aracın kontrolünün kaybedilmesine yol açarak çarpışma riskini artırabilir.

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Otomobil şirketi, konektörün daha sıkı takılması gerektiğini ve bu işlemin ABD’deki çalışanları tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini belirtiyor. Rivian 2009 yılında ABD’de kuruldu ve elektrikli araç üretimine odaklanıyor. Şirket şu anda tüketiciler için R1T adında bir kamyonet ve R1S adında bir SUV üzerinde çalışıyor.