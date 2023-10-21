İsrail- Filistin savaşında özellikle son saldırıların ardından iki ülke arasında ipler iyice gerilmiş durumda. Tank ve toplarla gerçekleşen ve birçok masum insanın ölümüne neden olan bu savaş devam ederken, sosyal medya üzerinde de bir savaş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde viral bir TikTok videosunu araştıran 404 Media raporunun, Instagram’ın “çeviriyi gör” özelliğinin bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine hatalı bir şekilde “terörist” kelimesini eklediğini doğrulamasının ardından Meta özür diledi. Meta Filistin-İsrail savaşında taraf mı tutuyor?

Meta Filistinli Kullanıcıların Biyografisine Terörist Kelimesini Bilinçli Olarak Mı Ekledi?

TikTok kullanıcısı ytkingkhan videosunda, Instagram’ın Filistin bayrağı emojisi ile “Filistinli” ve “elhamdülillah” kelimelerini içeren Arapça ifadeleri çevirmeye çalışırken hata verdiğini söyledi. Instagram, ifadeyi doğru çevirmek yerine, “Filistinli teröristler, Allah’a şükürler olsun” veya “Allah’a şükürler olsun, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor” şeklinde biyografiler oluşturuyordu.

TikTok kullanıcısı Filistinli olmadığını ancak anonim kalmak isteyen bir arkadaşının sorunu bildirmesinin ardından hatayı test ettiğini açıkladı. Kullanıcı, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, çeviri hatası gibi aksaklıkların “İslamofobik ve ırkçı söylemleri körükleyebileceğinden” endişe ettiğini söyledi. Hatadan kaç kullanıcının etkilendiği belli değil. Meta yaptığı açıklamalarda yalnızca sorunun “kısa süreli” olduğunu iddia etti.

Meta sözcüsü ise bir internet sitesine yaptığı açıklamada “Geçen hafta, bazı uygulamalarımızda kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan bir sorunu düzelttik. Bunun yaşanmış olmasından dolayı içtenlikle özür dileriz.” ifadelerini kullandı.

Meta’nın özrünü herkes kabul etmedi. Teknoloji şirketlerinin insan haklarına öncelik vermesini savunan Uluslararası Af Örgütü’nün bir kolu olan Amnesty Tech’in Direktörü Rasha Abdul-Rahim, X’te Meta’nın özür dilemesinin “yeterince iyi olmadığını” söyledi.

Abdul-Rahim, “Filistinli”, Filistin bayrağı emojisi ve “elhamdülillah” ifadelerinin “Filistinli terörist” olarak çevrilmesinin “bir hata” değil, Meta’nın sistemlerinin “bir özelliği” olduğunu söyledi. Bir internet sitesine verdiği röportajda konuşan Abdul-Rahim, çeviri hatasının yıllardır Filistin içeriklerini sürekli olarak sansürlediği ve yanlış sınıflandırdığı iddia edilen Meta platformlarıyla ilgili daha büyük bir sistemik sorunun parçası olduğunu söyledi.

Uluslararası Af Örgütü bu sorunları 2021 yılında, İsrail polisinin Doğu Kudüs’te Filistinlilerin çoğunlukta olduğu Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinli protestoculara saldırmasının ardından Facebook ve Instagram’daki içerik ve hesapların kaldırıldığına dair raporlar almaya başladığında izlemeye başladı.

Uluslararası Af Örgütü ve çeşitli Filistinli sivil toplum örgütleri kısa süre içinde Filistin yanlısı yüzlerce hesabın canlı yayın yapmasının engellendiğini, paylaşımlarının görüntülenmesinin kısıtlandığını ya da paylaşımlarının tamamen kaldırıldığını tespit etti.

2021’deki bu tartışmanın ardından Meta, üçüncü bir tarafa hazırlattığı raporda şirketin eylemlerinin Filistinli kullanıcıların ifade özgürlüğü ve siyasi katılım hakkı üzerinde ‘olumsuz insan hakları etkisi’ olduğu sonucuna vardı. Yani Meta’nın yaptığı eylemlerinin sonucunun ziyadesiyle farkında olduğunu söylemek mümkün.

Sektördeki birçok isim, Meta’nın o dönemde bildirilen ve bugün de bildirilen sorunlarla benzerlik gösteren sorunları düzeltmek için yeterli adımları atmadığının açık olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir blog yazısında ise Meta, şirketin Filistin yanlısı içeriği kısıtladığını reddetti. Çoğu platform gibi, dünya çapında tanınan bir terör örgütü olan Hamas’ı destekleyen içerikleri yasaklayan şirket, platformların son zamanlarda birçok platformda yayılan zararlı ve potansiyel olarak zararlı içerikteki artışı ele almak için bir dizi önlem aldığını söyledi, ancak platformların “bu politikaları dünya çapında eşit olarak uyguladığına” söz verdi ve kasıtlı olarak bu eylemleri yaptıkları iddiasının doğru olmadığı konusunda ısrar etti.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta Filistin konusunda yanlı bir tutum mu izliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!